Teleshow

Ivana Figueiras habló sobre su romance con Darío Cvitanich y negó haber sido “la tercera en discordia”

Luego de blanquear el noviazgo con el exdeportista en septiembre, la modelo y empresaria dio detalles de la relación y enfrentó los rumores que hablaban de infidelidades

Guardar
Luego de confirmar su relación en septiembre, Ivana Figueiras contó la intimidad de su vínculo amoroso con Darío Cvitanich y respondió las versiones de infidelidad (Intrusos – América)

En septiembre pasado, el mundo del espectáculo argentino se sacudió con la confirmación de uno de los romances más inesperados y comentados del año. Ivana Figueiras y Darío Cvitanich decidieron blanquear su relación, apenas dos meses después de que el exfutbolista pusiera fin a su matrimonio con Chechu Bonelli, luego de 14 años juntos y tres hijas en común. Las versiones de infidelidad, el revuelo mediático y los interrogantes sobre el origen del vínculo no tardaron en brotar en el aire y las redes sociales. Pero fue la propia Ivana la que, finalmente, eligió hablar y dar su versión de los hechos en diálogo con Intrusos (América).

La escena no fue casual: mientras caminaba para retirar del colegio a sus hijas, Ivana fue abordada por una notera del ciclo de América, ávida por obtener todos los detalles que la farándula venía esperando. La apertura fue directa y sin rodeos. “¿Cómo va el noviazgo? ¿Cómo te cayó toda esta exposición?”, fue la primera pregunta. La modelo, con una sonrisa y tono relajado, respondió: “La verdad que bien. Estoy muy contenta con mi vida. Muy feliz”.

La charla fue desandando el recorrido del vínculo. Consultada sobre cómo conoció a Darío, la modelo contó sin tapujos frente a la cámara. “Por amigos en común. Es muy obvio cómo me conquistó. Es hermoso. Pero es muy bueno. Más bueno. Pero divino”, enfatizó, dejando en claro que la conexión fue inmediata y nació mucho antes que cualquier escándalo de portales.

La pareja blanqueó su relación
La pareja blanqueó su relación a poco tiempo de la separación de Cvitanich con la madre de sus hijas (Instagram)

Ante la consulta sobre qué le conquistó del exdeportista. “Es muy amoroso. Divino”. Las preguntas no tardaron en encaminarse al “estado civil” y ella se sinceró: “No sé si la palabra ‘noviazgo’, pero todo re bien. Muy bien, muy feliz”. Esto despertó el interés de la notera, quien indagó: “No, pero en redes ya se dicen ‘te amo’ prácticamente”. Figueiras no pudo evitar reírse y admitió la complicidad con su pareja, aunque conservó el perfil bajo: “Pero todo re bien, la verdad. Muy bien, muy feliz”.

Sin embargo, la exposición mediática fue uno de los temas que más le costó enfrentar. “¿Te molesta la exposición un poco? ¿Te incomoda?”, le preguntaron. “Sí, la verdad que sí. Estuve en mis épocas muy expuesta. Siempre por cosas externas. Parece que lo tengo que tratar con la psicóloga”, soltó entre risas, mostrando el costado humano de la fama, el desgaste de los rumores y la necesidad de protección.

También fue consultada si la incomodó que la ubicaran en el lugar de “tercera en discordia” ante la separación de Cvitanich y Bonelli. Ivana lo reconoció: “Siempre molestan esas cosas, pero cuando uno está tranquilo con uno mismo porque sabés cómo son las cosas. Estamos tranquilos, que fluya. No quiero meterme en ningún lío y no tengo nada en contra de nadie”.

"Estoy muy contenta con mi
"Estoy muy contenta con mi vida", aseguró Figueiras ante su reciente romance con el exfutbolista (Instagram)

Respecto a las publicaciones de Bonelli, exmujer de Darío y madre de sus hijas, Ivana fue tajante: “No, por favor, no me pregunten de eso. No me quiero meter en ningún lío, nada. No tengo nada en contra de nadie, de verdad”.

Consultada sobre su primer viaje en pareja por Europa, Figueiras fue breve pero contundente: “La pasamos increíble. Estuvo bárbaro”. Y sobre cómo es Darío como novio, intentó ponerle un cierre al tema: “Ya lo dije. Me tengo que ir ahora a buscar al colegio a mis hijas. Les recontra agradezco que hayan venido hasta acá y que estén hace tantos días haciendo guardia”.

De esta forma, entre preguntas filosas, risas nerviosas y declaraciones sinceras, la modelo dejó en claro que atraviesa un momento pleno, bien acompañada y convencida de que la felicidad está en el presente y el vínculo real, por encima de cualquier versión o polémica mediática.

Temas Relacionados

Ivana FigueirasDarío CvitanichChechu BonelliRomanceRumores de infidelidadIntrusos

Últimas Noticias

La mamá de Lourdes Fernández tras el regreso de su hija a los escenarios: “Quiero que vuelva la persona que conozco”

Lejos de celebrar la presentación de su hija en el Gran Rex, Mabel López expresó su preocupación por el estado de la cantante y dijo que no vio el show

La mamá de Lourdes Fernández

La sofisticada celebración de cumpleaños de Nicole Neumann: amigos íntimos, torta simbólica y DJ

La modelo festejó sus 45 años de vida con una fiesta en un restaurante ubicado en la Costanera

La sofisticada celebración de cumpleaños

L-Gante habló de su crisis con Maxi El Brother y la disputa por sumas millonarias: “Lo voy a reclamar”

En un móvil para el programa de Florencia de la V, el referente de cumbia 420 dio detalles sobre el conflicto que atraviesa con su exmánager

L-Gante habló de su crisis

Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop para celebrar los 40 años de la emisora

Este domingo, una transmisión especial propiciará el regreso del conductor de Otro día perdido (El Trece) al lugar donde lanzó su carrera con un ciclo emblemático: “¿Cuál es?"

Mario Pergolini volverá a la

El conjunto elegido por Valeria Mazza para conducir el Bailando español: lentejuelas y espalda descubierta

La modelo deslumbró en una nueva gala del reality de baile de Telecinco y se llevó todas las miradas con un look en color violeta

El conjunto elegido por Valeria
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una joven transmitió su muerte

Una joven transmitió su muerte en un vivo de TikTok y detuvieron a su ex pareja por instigación al suicidio

Preocupación en las aerolíneas por los paros de controladores: “Será imposible reprogramar vuelos y se perderán millones”

Receta de brownies sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Jornada financiera: las acciones ganaron hasta 11% en Wall Street, subieron los bonos y volvió a caer el riesgo país

El riesgo invisible de no vacunarse: expertos destacan el resguardo personal y de toda la comunidad

INFOBAE AMÉRICA
Israel entregó los cuerpos de

Israel entregó los cuerpos de 30 palestinos mientras avanza el acuerdo de alto el fuego

La iglesia más alta del mundo está en Barcelona: la Sagrada Familia marcó un nuevo hito en la arquitectura religiosa

El Gobierno ecuatoriano aclaró que no instalará una base militar estadounidense en las Islas Galápagos

Receta de brownies sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Tensión entre Rusia y Japón: Moscú protestó por maniobras militares cerca de las islas Kuriles y amenazó con represalias

TELESHOW
La mamá de Lourdes Fernández

La mamá de Lourdes Fernández tras el regreso de su hija a los escenarios: “Quiero que vuelva la persona que conozco”

La sofisticada celebración de cumpleaños de Nicole Neumann: amigos íntimos, torta simbólica y DJ

L-Gante habló de su crisis con Maxi El Brother y la disputa por sumas millonarias: “Lo voy a reclamar”

Mario Pergolini volverá a la Rock & Pop para celebrar los 40 años de la emisora

El conjunto elegido por Valeria Mazza para conducir el Bailando español: lentejuelas y espalda descubierta