Ivana Figueiras habló sobre su romance con Darío Cvitanich y negó haber sido “la tercera en discordia”

En septiembre pasado, el mundo del espectáculo argentino se sacudió con la confirmación de uno de los romances más inesperados y comentados del año. Ivana Figueiras y Darío Cvitanich decidieron blanquear su relación, apenas dos meses después de que el exfutbolista pusiera fin a su matrimonio con Chechu Bonelli, luego de 14 años juntos y tres hijas en común. Las versiones de infidelidad, el revuelo mediático y los interrogantes sobre el origen del vínculo no tardaron en brotar en el aire y las redes sociales. Pero fue la propia Ivana la que, finalmente, eligió hablar y dar su versión de los hechos en diálogo con Intrusos (América).

La escena no fue casual: mientras caminaba para retirar del colegio a sus hijas, Ivana fue abordada por una notera del ciclo de América, ávida por obtener todos los detalles que la farándula venía esperando. La apertura fue directa y sin rodeos. “¿Cómo va el noviazgo? ¿Cómo te cayó toda esta exposición?”, fue la primera pregunta. La modelo, con una sonrisa y tono relajado, respondió: “La verdad que bien. Estoy muy contenta con mi vida. Muy feliz”.

La charla fue desandando el recorrido del vínculo. Consultada sobre cómo conoció a Darío, la modelo contó sin tapujos frente a la cámara. “Por amigos en común. Es muy obvio cómo me conquistó. Es hermoso. Pero es muy bueno. Más bueno. Pero divino”, enfatizó, dejando en claro que la conexión fue inmediata y nació mucho antes que cualquier escándalo de portales.

Ante la consulta sobre qué le conquistó del exdeportista. “Es muy amoroso. Divino”. Las preguntas no tardaron en encaminarse al “estado civil” y ella se sinceró: “No sé si la palabra ‘noviazgo’, pero todo re bien. Muy bien, muy feliz”. Esto despertó el interés de la notera, quien indagó: “No, pero en redes ya se dicen ‘te amo’ prácticamente”. Figueiras no pudo evitar reírse y admitió la complicidad con su pareja, aunque conservó el perfil bajo: “Pero todo re bien, la verdad. Muy bien, muy feliz”.

Sin embargo, la exposición mediática fue uno de los temas que más le costó enfrentar. “¿Te molesta la exposición un poco? ¿Te incomoda?”, le preguntaron. “Sí, la verdad que sí. Estuve en mis épocas muy expuesta. Siempre por cosas externas. Parece que lo tengo que tratar con la psicóloga”, soltó entre risas, mostrando el costado humano de la fama, el desgaste de los rumores y la necesidad de protección.

También fue consultada si la incomodó que la ubicaran en el lugar de “tercera en discordia” ante la separación de Cvitanich y Bonelli. Ivana lo reconoció: “Siempre molestan esas cosas, pero cuando uno está tranquilo con uno mismo porque sabés cómo son las cosas. Estamos tranquilos, que fluya. No quiero meterme en ningún lío y no tengo nada en contra de nadie”.

Respecto a las publicaciones de Bonelli, exmujer de Darío y madre de sus hijas, Ivana fue tajante: “No, por favor, no me pregunten de eso. No me quiero meter en ningún lío, nada. No tengo nada en contra de nadie, de verdad”.

Consultada sobre su primer viaje en pareja por Europa, Figueiras fue breve pero contundente: “La pasamos increíble. Estuvo bárbaro”. Y sobre cómo es Darío como novio, intentó ponerle un cierre al tema: “Ya lo dije. Me tengo que ir ahora a buscar al colegio a mis hijas. Les recontra agradezco que hayan venido hasta acá y que estén hace tantos días haciendo guardia”.

De esta forma, entre preguntas filosas, risas nerviosas y declaraciones sinceras, la modelo dejó en claro que atraviesa un momento pleno, bien acompañada y convencida de que la felicidad está en el presente y el vínculo real, por encima de cualquier versión o polémica mediática.