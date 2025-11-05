Teleshow

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

La actriz y el actor aterrizaron en Manhattan para combinar compromisos profesionales con momentos personales

Dai Fernández y Nico Vázquez iniciaron su viaje a Nueva York con entusiasmo y planes personales y profesionales (Video: Instagram)

Dai Fernández comenzó su día con una postal que lo decía todo: una imagen en blanco y negro desde la puerta de embarque, con destino a Nueva York. En la pantalla, el vuelo de la aerolínea y el horario de partida; en la música, un clásico que marcó el tono del viaje: “Empire State of Mind” de Alicia Keys y Jay-Z, un clásico que representa la ciudad. Sin necesidad de palabras, la actriz dejó en claro que el espíritu del viaje era puro entusiasmo, acompañada por Nico Vázquez, con quien atraviesa una etapa de felicidad y crecimiento personal.

Horas después, ya instalada en la ciudad, Dai compartió una nueva historia desde Central Park, donde los tonos ocres y dorados del otoño se roban todas las miradas. En el video, no se la ve a ella, pero según grabó, pasó entre árboles y senderos, capturando el paisaje clásico del parque más famoso de Manhattan.

Radio City Music Hall y las luces de Broadway formaron parte del recorrido de Dai Fernández por Nueva York

Poco después, Dai mostró otro de los rincones más icónicos de la ciudad: Radio City Music Hall, con su imponente árbol de Navidad iluminado y las luces de Broadway de fondo. La foto, tomada desde la calle con el cielo aún azul, retrata el inconfundible espíritu festivo de Nueva York en noviembre. Entre taxis amarillos, ciclistas y carteles luminosos, la actriz dejó ver su entusiasmo por recorrer la ciudad que nunca duerme. En sus historias no agregó texto, pero las imágenes hablaron por sí solas: el viaje es una mezcla perfecta de trabajo, amor y nuevas experiencias.

Según adelantó Nico Vázquez antes de partir, la escapada tiene un doble propósito: una pausa romántica y reuniones vinculadas a la obra Rocky, con la que planean nuevas proyecciones internacionales. “Estamos muy felices. Tenemos reuniones en Nueva York y la posibilidad de seguir haciendo crecer el proyecto”, había contado el actor a Puro Show (Eltrece) antes de viajar. Además de los compromisos laborales, la pareja aprovechará su paso por Estados Unidos para participar en la tradicional maratón Rocky Run, inspirada en la icónica saga cinematográfica.

Nico Vázquez expresó su felicidad por el crecimiento de la obra Rocky y la posibilidad de traer a Sylvester Stallone a Argentina (Puro Show – El Trece)

“Estamos muy felices. Estamos, si Dios quiere, con la posibilidad de que a Sylvester Stallone lo podemos traer el año que viene a Argentina, con un crecimiento tremendo con la obra", explicó Nico. Y continuó hablando sobre el proyecto que arrasa en el teatro Lola Membrives: ”Vamos a hacer una buena promoción, imágenes nuevas. Y además, con reuniones que tienen que ver con Stallone y con mi sueño, que ojalá que pueda lograrlo. Estamos muy cerca y eso me da mucha felicidad. Es histórico, realmente, no solo por lo que pasa con el público y la cantidad de gente que viene a vernos, sino por cómo se elevó la vara con la producción”.

El actor también hizo referencia a la especial conexión que mantiene con su flamante pareja, con quien blanqueó la relación recientemente a pocos meses de separarse de Gimena Accardi. “Estoy tratando de vivir el momento día a día, aquí ahora le doy mucha bola a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar y eso está bueno. Siento que no quiero hablar de esto. Siento que la historia la quiero contar más para adentro que para afuera y estoy muy contento. Y gracias por decirme que se ve bien, porque me siento bien y eso está bueno”.

Consultado sobre Gonzalo Gerber, expareja de Dai, Nico fue claro y dejó de lado cualquier versión de enemistad entre ambos. “No tendría por qué tenerlo. No me sorprende. Gonza es un muy buen tipo. Ha sido un gran compañero para mí. Hemos trabajado muy bien y obviamente ha tenido una relación con Dai hermosa, así que también le deseamos lo mejor y que esté muy bien”, aseguró.

