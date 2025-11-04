Teleshow

La incomodidad de Dai Fernández al hablar de su romance con Nico Vázquez y del vínculo con su exnovio

La actriz partió rumbo a Estados Unidos junto a su compañero de Rocky y se refirió a la relación de siete años que tuvo con Gonzalo Gerber

Antes de emprender su vuelo a Estados Unidos, Dai Fernández fue consultada por su flamante pareja y su vínculo con su ex (Puro Show – El Trece)

El nombre de Dai Fernández comenzó a tomar más peso luego de que comenzaran los rumores de romance y luego se confirmara su relación con Nico Vázquez, su compañero en Rocky.

Con la intención de generar nuevo material para la obra y negociar la visita de Sylvester Stallone a Argentina, viajaron a Estados Unidos. En los pasillos de Ezeiza, la pareja se encontró con las cámaras de Puro Show (El Trece) y hablaron, por separado, acerca de esta incipiente relación y ella dio detalles de como sigue su vínculo con Gonzalo Gerber, su expareja. “Vamos a trabajar, estamos muy contentos de volver a hacer contenido para la obra, para lo que se viene, la segunda temporada, así que muy contentos”, comenzó diciendo la actriz.

Cuando le consultaron acerca de este primer viaje en pareja, Dai se mostró incómoda, sonrió y no respondió a la consulta de los cronistas. “Dale chicos, no, dale, por favor. Todo bien“, fue todo lo que dijo cuando le preguntaron como estaba el vínculo con su compañero de obra, quien estaba caminado un par de pasos delante de ella.

Mientras ellos estaban esperando el vuelo, Gonzalo se consagraba ganador en una de las categorías de los premios Hugo y hablaba por primera vez de esta nueva relación, seguro que les desea lo mejor. Al enterarse de esto, Fernández se mostró contenta: “Qué lindo, yo le deseo lo mejor a él, lo quiero mucho, nos queremos mucho, tenemos nuestra perrita en común, así que está bueno. Es algo muy especial para nosotros, qué lindo que dijo eso”.

Pese a estas declaraciones, no todo es color de rosa en la separación, puesto que el bailarín tomo la decisión de dejar de seguir a su expareja y a Vázquez, pero ella decidió restarle dramatismo: “Cero gravedad, la vida es otra cosa, no son las redes. Está todo bien”.

El actor y bailarín se presentó en los Premios Hugo 2025, donde ganó un galardón como Mejor interpretación masculina en ensamble por su trabajo en Sandro, el gran show, y allí se habló por primera vez del tema. Ante las cámaras de LAM (América TV), el bailarín respondió con amabilidad pero sin intención de alimentar la polémica con Fernández, con quien estuvo siete años en pareja: “No voy a hablar de mi vida privada. Les agradezco, la mejor, pero no estoy para contestar ese tipo de preguntas”. Su tono tranquilo marcó desde el principio el rumbo de la charla: lejos del enojo o el reproche, eligió la mesura.

Ante la insistencia de la cronista, que le recordó que él mismo había hecho una publicación en sus redes tras la noticia, Gerber volvió a responder sin sobresaltos. “Sí, la mejor”, dijo, con una sonrisa. Y agregó: “No sentí ninguna necesidad de publicar algo. Le deseo lo mejor”. El intercambio, breve pero sincero, dejó en claro su decisión de no confrontar. Incluso cuando le mencionaron que había dejado de seguir en redes a su ex y a Vázquez, se limitó a explicar: “Es lo más normal que puede pasar en una relación. Se termina y se termina, ya fue”.

Dai y Gonzalo terminaron su relación luego de siete años de relación

A lo largo de la conversación, Gerber mantuvo su estilo pausado y reflexivo. Cuando le preguntaron si se había sentido desilusionado o sorprendido por la rapidez con la que su ex rehízo su vida, el bailarín fue tajante: “No sé, qué sé yo. Es responsabilidad de cada uno. Yo no soy el que está contando la película”. Y, una vez más, remarcó: “Le deseo lo mejor, en serio, a los dos. Felicidad absoluta”.

Sobre los tiempos y la cronología de los hechos —uno de los temas que más circuló—, fue claro: “Yo me enteré igual que ustedes, el mismo día”. Sin embargo, aclaró que su vínculo con Dai había terminado “de la mejor manera” y que no hubo conflictos entre ellos. “Nos separamos de la mejor manera y después surgió el amor, no sé… Es así. Esa es la realidad”, afirmó.

