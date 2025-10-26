El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

Mientras Wanda Nara sigue con los festejos de su hija menor, Mauro Icardi generó tensión con un particular posteo con su pareja (Instagram)

Este fin de semana, la familia de Wanda Nara vivió un clima festivo gracias al cumpleaños anticipado de su hija menor, fruto de su matrimonio con Mauro Icardi. La empresaria organizó una gran reunión familiar en su casa, en la que estuvo acompañada por Maxi López y planeó una fiesta temática de osos, cuidando cada detalle para que la celebración de su hija fuera inolvidable.

Como es habitual, Wanda no dejó cabos sueltos. En ese marco, se mostró volcada por completo a mimar y agasajar a la niña en su día especial, rodeada de hermanos, seres queridos llegados desde Rosario, su exmarido y amigos del círculo como Claudio “El Turco” Husaín, hoy participante de MasterChef Celebrity (Telefe) y cercano a López, además de su actual pareja Martín Migueles, que aparece cada vez más integrado a la dinámica familiar en los últimos encuentros públicos. Mientras el foco estaba puesto en cada instante del festejo familiar, desde Estambul, el jugador del Galatasaray optó por marcar la diferencia viviendo una noche que poco tuvo que ver con el espíritu infantil y la alegría argentina.

Lejos de la reunión familiar, el futbolista decidió salir a disfrutar de una velada romántica en compañía de la China Suárez, con quien convive hace ya algunos meses y replicó el último gesto de su pareja en las redes. El momento no quedó en la intimidad: Mauro compartió en sus redes sociales con la frase “mi cita de todos los días”, acompañando la frase con emojis románticos, y subió una imagen de la actriz sentada frente a la cámara, bajo la luz cálida de lamparas y faroles en un restaurante al aire libre. Sobre la mesa, un detalle: pétalos de rosa roja y una flor junto al plato de la actriz, en un guiño romántico que contrastó de lleno con la temática familiar vivida por Wanda.

La romántica postal que Mauro Icardi eligió para publicar en medio de los festejos de cumpleaños de su hija menor

El gesto de Icardi cobró notoriedad por la ausencia de dedicatorias públicas a su hija en el día de su cumpleaños, a diferencia de años anteriores. Mientras la familia en Argentina celebraba con toda la comunidad y figuras cercanas, las redes de Wanda se llenaban de saludos y videos, pero el delantero no dedicó ningún mensaje ni mención especial, optando en cambio por compartir públicamente el instante romántico junto a la China. La escena fue leída por muchos como una muestra de las dos realidades que hoy atraviesan tanto el deportista como su exmujer: la empresaria, dedicada plenamente a sus hijos y a la integración de familiares y exparejas, y él apostando por una vida nueva y, al menos públicamente, concentrado en el amor de pareja.

En las últimas semanas, otros momentos también mostraron la evolución familiar: Wanda compartió varias postales con Migueles y los chicos disfrutando en familia, y los reencuentros con Maxi, dejando claro que a pesar de los desafíos, la prioridad sigue siendo construir recuerdos felices para los niños. Incluso el domingo pasado, en el marco del Día de la Madre, la nueva pareja de la empresaria le sumó un toque especial a la celebración, mostrando cómo las amistades y los afectos trascienden toda frontera mediática o deportiva.

Una de las últimas salidas de la familia ensamblada de la empresaria junto a su actual novio, su exmarido y tanto sus hijos como amigos (Instagram)

Así, el cumpleaños de la hija menor de la influencer fue mucho más que una celebración: fue una radiografía de la familia ensamblada moderna, capaz de reunir exmaridos, parejas actuales, amigos queridos y niños felices en torno a una mesa dulce y a los pequeños rituales que quedan grabados en la memoria. Y, en paralelo, la postal del futbolista y la exCasi Ángeles del otro lado del mundo, marcando el compás de una vida a distancia, de nuevas historias y prioridades personales.