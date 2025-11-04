Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

Evangelina Anderson se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su paso por México y el valor de la familia (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La gala de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a dejar una noche llena de emociones. En el programa de este lunes 3, los participantes debían cocinar un plato que los conectara con su historia personal, y Evangelina Anderson protagonizó uno de los momentos más sensibles del certamen. Entre lágrimas, la modelo recordó su paso por México, habló del valor de la familia y selló en vivo una reconciliación inesperada con Wanda Nara, conductora del ciclo y con quien había mantenido diferencias durante años.

Desde el comienzo de la emisión, Anderson se mostró conmovida. Al presentarse frente al jurado, advirtió entre risas nerviosas que intentaría no quebrarse: “No voy a llorar”, confesó que pensaba, aunque la emoción le ganó en pocos segundos. “Fue difícil la elección del plato. Me remonté a un período corto, cuando vos dijiste que no hacía falta recurrir a la niñez. Y bueno, me fui a México, en donde viví cosas diferentes de mi vida. En homenaje a un país que me dio tanto, hice tacos”, explicó con la voz entrecortada.

Evangelina Anderson resaltó la transmisión de valores como el respeto y el amor en su familia durante el programa

A medida que avanzaba su relato, las lágrimas se hicieron inevitables. “Intento, pero es como que no puedo hablar. Puse los tres tacos y sentí que eran mis tres hijos. Y los choclos eran como los brazos de mamá y papá”, dijo, mientras el estudio la escuchaba en silencio. “Me llama mucho la atención cómo preparar un plato te puede mover tantos sentimientos y tocar lo más profundo del corazón”, agregó en la entrevista post-cocina.

La escena se volvió aún más emotiva cuando Wanda Nara tomó la palabra desde su lugar de conductora y amiga. Con tono suave, le dijo: “Cuántas cosas a veces hace una mamá, ¿no? Cuántas cosas les escondemos a nuestros hijos para que tengan una infancia más linda, para que cuando ellos viajen al pasado tengan un lindo recuerdo. Y creo que eso es lo que hacés vos con tus hijos”. Evangelina asintió y profundizó su mensaje: “Sí, y la importancia de transmitirles buenos valores, como el respeto y el respeto a uno mismo. Que mamá y papá están siempre, que somos una familia siempre, y que tiene que haber mucho amor entre papás y con los hijos. Eso representa el plato". “Aguante la familia, sea como sea, mientras haya amor”, manifestó.

La reconciliación entre Evangelina Anderson y Wanda Nara marcó un momento clave en MasterChef Celebrity

El jurado se sumó al reconocimiento. Damián Betular elogió su trabajo: “La masa, el relleno, los choclos... todo te quedó muy bien. Pero lo más importante es que lo pudiste disfrutar. Fuiste de las más concentradas y se notó”. Germán Martitegui agradeció su entrega: “Gracias por compartir la historia, tu momento y expresarlo a través de un plato tan lindo”. Anderson sonrió con timidez: “Gracias a ustedes”. “Que nos digan cosas tan sentidas desde el corazón también nos toca el alma”, explicó.

El clima de ternura y sinceridad alcanzó su punto máximo cuando Wanda Nara retomó la palabra para recordar el vínculo que las une más allá de las cámaras. “Estoy de acuerdo con vos, Eva, que la familia sigue siendo familia. Es muy lindo el mensaje que les enseñás a tus hijos, que también se lo cuentan a los míos. Porque con las vueltas del destino estuvimos peleadas muchos años, pero nuestros hijos son prácticamente hermanos y se han acompañado mucho en momentos difíciles”, dijo conmovida.

Fue entonces cuando Evangelina pronunció una frase que selló un momento televisivo único: “Nos unieron ellos”. Wanda se levantó y se acercó a abrazarla. “Te quiero mucho y quiero a tus hijos un montón”, le dijo, mientras la participante respondía: “Yo también, mucho”. “Estamos todos muy sensibles... la perdono a Wanda”, bromeó detrás de cámaras, dando a entender que la relación entre ambas está reparada al 100%.