La tierna foto de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia a la distancia que emocionó por un detalle especial

El actor chileno mostró cómo se comunica con su hija pese a la distancia (Instagram)

Desde mediados de julio que Benjamín Vicuña atraviesa un presente familiar marcado por la distancia, la tensión y la incertidumbre. El actor chileno, instalado en la Argentina por compromisos profesionales y personales, enfrenta desde hace tiempo el desafío de la convivencia a la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio, quienes residen en Turquía junto a su madre, la China Suárez, y la pareja de esta, el futbolista Mauro Icardi. Esta situación compleja no solo acentuó los roces con su expareja, sino que sumó un peso extra a la rutina diaria, transformándola en una especie de espera permanente y en una cuenta regresiva para el reencuentro.

En medio de este delicado escenario afectivo, Vicuña sorprendió a sus seguidores compartiendo en sus redes sociales una muestra de ternura y complicidad. El actor publicó una captura de una videollamada con su hija mayor, Magnolia, fruto de su relación con la China. En la imagen, la pequeña se muestra utilizando un filtro repleto de corazones y hace un divertido gesto de beso, sellando el momento virtual con la complicidad que solo existe entre padre e hija.

Lejos de los flashes y la exposición mediática, el actor mostró el costado más cálido y paternal que lo caracteriza. Aprovechando las herramientas tecnológicas para acortar distancias, dejó claro cuánto valora y disfruta esos momentos compartidos con su hija, incluso cuando las agendas laborales y los kilómetros de por medio complican todo. La instantánea fue suficiente para recordar que, aun en tiempos de separación, el amor se sostiene desde la presencia emocional y la constancia de los afectos.

La videollamada del actor con su hija Magnolia

Pero esa imagen feliz convive con el desgarro de la ausencia. Vicuña no ha ocultado el costo emocional de estos meses y se sinceró al respecto en una entrevista con Diana Bolocco para el programa Podemos Hablar de Chilevisión, que se emitió el viernes pasado. Allí reveló: “No veo a mis hijos hace más de 40 y tantos días”. La ausencia de sus hijos menores se volvió una realidad difícil de transitar, y el actor lo describe con una honestidad brutal: “No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”.

La distancia, dice, no solo le duele a él. Vicuña deja en claro que su preocupación principal está en el bienestar de los chicos y la naturalidad que debería caracterizar la infancia. “Encuentro injusta la situación que atravieso, pero no por mí, por mis hijos. Voy tratando de asimilar, de administrar algo nuevo, algo que no estaba en mi radar, pero es complicado”. En el reportaje, se confiesa más vulnerable que nunca: “Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos, y no hablar de ellos. La verdad, no es un lindo momento, más allá de decirte que sí los echo mucho de menos, hablo todos los días con ellos por teléfono”.

La tristeza se filtra en cada palabra. Vicuña admite que el proceso de asimilación es lento y que las decisiones tomadas están lejos de ser sencillas de aceptar. “Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica”. La comunicación de padre e hijos hoy depende del hilo telefónico y la virtualidad, y aunque Vicuña no pierde oportunidad de acercarse, la falta de contacto físico se vuelve un desafío.

En una entrevista para la televisión chilena, Benjamín Vicuña contó que no ve a sus hijos hace más de 40 días (Instagram)

Además de la distancia, la relación personal con la madre de los niños suma sus propias complejidades. “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos, ya que esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo con un tema tan básico, lógico, como es la residencia, el lugar donde viven… no es que tienes un problemita, es uno grave”, remarcó el actor chileno, evidenciando que el conflicto, lejos de atenuarse, pone a prueba la capacidad de adaptación y resiliencia de toda la familia.

Mientras la China continúa en Turquía por compromisos laborales, Vicuña intenta construir y mantener el vínculo a través de cada videollamada, cada gesto a la distancia y cada palabra de aliento. El futuro, por ahora, es una incógnita. Hoy, el presente del actor se resume en esperanza, en la convicción de estar allí para sus hijos, aun cuando el calendario y el mapa no siempre juegan a favor, y en la certeza de que, aunque haya dolor, la paternidad es un lazo que ni la mejor tecnología ni los océanos logran romper