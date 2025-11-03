Teleshow

AC/DC vuelve a la Argentina con su “Power Up Tour” y promete un show histórico luego de 16 años

Después de conquistar Estados Unidos, Europa y Australia, la banda regresa al Estadio de River Plate para revivir su conexión con el público local

La banda australiana volverá a pisar suelo argentino luego de 16 años de su última visita (DF Entertainment)

El rugido más esperado del rock mundial vuelve a sacudir a la Argentina: AC/DC regresa a Buenos Aires con su imponente “Power Up Tour” y una cita única en el Estadio Monumental. Tras 16 años de ausencia y una mítica relación con el público argentino, la banda australiana anunció su gran regreso para el 23 de marzo de 2026 en River Plate, escenario histórico donde en 2009 ofrecieron tres conciertos agotados y grabaron uno de los vivos más recordados de la historia del género.

El anuncio desató furor entre fanáticos y seguidores del grupo. AC/DC se encuentra recorriendo el mundo con su “Power Up Tour”, que desde 2025 viene arrasando estadios en Europa, Estados Unidos y Australia, dejando en claro que medio siglo después de su formación, la potencia, el sonido y el espíritu de la banda permanecen intactos. Las entradas estarán a la venta desde el 7 de noviembre a las 10:00, a través de All Access, y se espera una verdadera avalancha en la preventa.

La formación actual mantiene la esencia del mítico grupo. Angus Young en guitarra líder y Brian Johnson en la voz continúan al frente, acompañados por Stevie Young en guitarra rítmica, quien es sobrino de Angus y Malcolm Young, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo. Juntos, lograron mantener viva la llama de AC/DC en cada escenario, y se preparan para reencontrarse con el público argentino, que los espera con los brazos abiertos y la garganta lista para corear himnos eternos.

El encuentro será el 23 de marzo en el Estadio de River Plate (DF Entertainment)

Esta gira toma nombre de “Power Up”, el decimoséptimo disco del grupo, editado en 2020 como un homenaje directo a Malcolm, histórico guitarrista rítmico y uno de los artífices del sonido icónico de la banda. El álbum se gestó a partir de riffs inéditos y rescatados del archivo que Malcolm había trabajado junto a Angus. El álbum logra capturar la energía fundacional de la banda, combinando nuevas canciones eléctricas con la esencia del rock que los hizo leyenda. Las funciones en River serán una oportunidad irrepetible para escuchar estas composiciones en vivo, sumadas a los clásicos que marcaron varias generaciones.

El vínculo de AC/DC con el público argentino es tan potente como sus shows. La última vez que la banda pisó suelo nacional fue en diciembre de 2009, con tres noches que colmaron el Monumental de River Plate y quedaron registradas en el DVD y disco “Live at River Plate”, publicado en 2012, documento que ilustra la locura y el fervor únicos que despiertan en tierra local. Aquellas noches aun son consideradas entre los grandes hitos del rock internacional en Argentina.

Angus Young, el guitarrista líder de la banda australiana, volverá con sus compañeros al país (EFE/EPA/FRISO GENTSCH/Archivo)

Después de arrasar estadios en Norteamérica, Europa y Australia, el “Power Up Tour” llega a Buenos Aires como una verdadera celebración épica del legado de AC/DC. El show se perfila como uno de los grandes eventos de 2026: una puesta renovada, un disco homenaje cargado de electricidad, el regreso de hits inmortales y una energía en vivo que solo el conjunto australiano puede transmitir.

A lo largo de más de 50 años, la banda vendió más de 200 millones de discos, escribió páginas doradas de la cultura pop y traspasó fronteras con una influencia transversal. Volverán a encontrarse con el público que los transformó en parte de la historia grande del Monumental. La venta de tickets, que comienza en breve, invita a prepararse para vivir una fiesta de alto voltaje, con la expectativa de miles de fans listos para rugir en River y reencontrarse con verdaderos íconos del rock.

El 23 de marzo de 2026, el Estadio River Plate volverá a ser cuna de pogos, saltos y guitarras eléctricas. AC/DC está de regreso, y la Argentina se prepara para vivir otra noche que, sin dudas, quedará en la historia.

