AC/DC confirma su regreso a Latinoamérica: países, fechas, venta de boletos y más

Tras varias semanas de rumores, finalmente se ha confirmado el regreso de AC/DC a Latinoamérica EFE/Emilio Naranjo/Archivo

A través de sus redes sociales, AC/DC anunció una nueva gira por Latinoamérica, confirmando los rumores que rondaron en las últimas semanas.

Como parte de su Power Up Tour, la agrupación comandada por el guitarrista del uniforme colegial, Angus Young, AC/DC visitará varias zonas de Norteamérica y Sudamérica. Hasta el momento, serán un total de 17 presentaciones las que AC/DC brinde en Estados Unidos y Canadá, mientras que en países latinos se presentarán únicamente en cuatro ciudades a lo largo de 2026.

A continuación, la lista completa de shows de AC/DC en el continente americano:

Martes Feb 24 São Paulo, BR Estádio do MorumBIS

Miércoles Mar 11 Santiago, CL Parque Estadio Nacional

Lunes Mar 23 Buenos Aires, AR Estadio River Plate

Martes Apr 7 Mexico City, MX Estadio GNP Seguro

Sábado Jul 11 Charlotte, NC Bank of America Stadium

Miércoles Jul 15 Columbus, OH Ohio Stadium

Domingo Jul 19 Madison, WI Camp Randall Stadium

Viernes Jul 24 San Antonio, TX Alamodome

Martes Jul 28 Denver, CO* Empower Field at Mile High

Sábado Aug 01 Las Vegas, NV Allegiant Stadium

Miércoles Aug 05 San Francisco, CA Levi’s Stadium

Domingo Aug 09 Edmonton, AB Commonwealth Stadium

Jueves Aug 13 Vancouver, BC BC Place

Jueves Aug 27 Atlanta, GA Mercedes-Benz Stadium

Lunes Aug 31 Houston, TX NRG Stadium

Viernes Sep 04 South Bend, IN Notre Dame Stadium

Martes Sep 08 St. Louis, MO The Dome at America’s Center

Sábado Sep 12 Montreal, QC Parc Jean-Drapeau

Miércoles Sep 16 Toronto, ON Rogers Stadium

Viernes Sep 25 East Rutherford, NJ MetLife Stadium

Martes Sep 29 Philadelphia, PA Lincoln Financial Field

Venta de boletos<i> </i>

La venta general para todos los países de esta parte de la gira comenzará este 7 de noviembre. Si bien, algunos países contarán con meses sin intereses, la información compartida hasta ahora indica que no habrá preventa exclusiva, una dinámica común en eventos de esta envergadura.

Un regreso histórico

Si bien, AC/DC ha brindado muchos conciertos en Estados Unidos y Canadá en los últimos años, Latinoamérica no ha corrido con tanta suerte.

La última vez que la banda encargada de temas como “Highway To Hell”, “Back in Black” y “Rock & Roll Train” visitaron la región fue en el año 2009, durante la gira con la que promocionaron el álbum Black Ice.

En aquella ocasión, el público latinoamericano dejó una impresión tan grande en la banda que se lanzó el video de su show en el River Plate, siendo considerado uno de sus conciertos más importantes en sus más de 50 años de trayectoria.

Desde entonces, AC/DC ha experimentado varios cambios. Tras la salida del bajista Cliff Williams y el baterista Phil Rudd, la agrupación tuvo que sumar a sus filas a Matt Laug y Chris Chaney para encargarse de las baquetas y las cuatro cuerdas respectivamente.

En su momento, el vocalista Brian Johnson también tuvo que ser reemplazado por nada menos que Axl Rose debido a problemas de audición entre 2016 y 2018.

Sin embargo, la muerte de Malcolm Young, guitarrista rítmico, principal compositor y hermano de Angus, fue sin lugar a dudas la pérdida más dura para la banda en los últimos años.

En un esfuerzo para continuar rockeando, AC/DC decidió reemplazar a Malcolm con Steve Young, sobrino de Angus y Malcolm que, además, ya ha sido parte de dos álbumes de estudio con la banda: Rock or Bust de 2014 y Power Up de 2020.