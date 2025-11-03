Entretenimiento

AC/DC confirma su regreso a Latinoamérica: países, fechas, venta de boletos y más

La legendaria agrupación de hard rock vuelve a la región tras varios años de ausencia

Tras varias semanas de rumores,
A través de sus redes sociales, AC/DC anunció una nueva gira por Latinoamérica, confirmando los rumores que rondaron en las últimas semanas.

Como parte de su Power Up Tour, la agrupación comandada por el guitarrista del uniforme colegial, Angus Young, AC/DC visitará varias zonas de Norteamérica y Sudamérica. Hasta el momento, serán un total de 17 presentaciones las que AC/DC brinde en Estados Unidos y Canadá, mientras que en países latinos se presentarán únicamente en cuatro ciudades a lo largo de 2026.

Hasta el momento, son cuatro
A continuación, la lista completa de shows de AC/DC en el continente americano:

  • Martes Feb 24     São Paulo, BR            Estádio do MorumBIS
  • Miércoles Mar 11    Santiago, CL               Parque Estadio Nacional
  • Lunes Mar 23    Buenos Aires, AR       Estadio River Plate
  • Martes Apr 7        Mexico City, MX          Estadio GNP Seguro
  • Sábado Jul 11        Charlotte, NC              Bank of America Stadium
  • Miércoles Jul 15      Columbus, OH            Ohio Stadium
  • Domingo Jul 19       Madison, WI                Camp Randall Stadium
  • Viernes Jul 24         San Antonio, TX         Alamodome
  • Martes Jul 28       Denver, CO*               Empower Field at Mile High
  • Sábado Aug 01      Las Vegas, NV          Allegiant Stadium
  • Miércoles Aug 05    San Francisco, CA     Levi’s Stadium
  • Domingo Aug 09     Edmonton, AB             Commonwealth Stadium
  • Jueves Aug 13     Vancouver, BC           BC Place
  • Jueves Aug 27     Atlanta, GA                 Mercedes-Benz Stadium
  • Lunes Aug 31    Houston, TX                NRG Stadium
  • Viernes Sep 04       South Bend, IN           Notre Dame Stadium
  • Martes Sep 08     St. Louis, MO              The Dome at America’s Center
  • Sábado Sep 12      Montreal, QC              Parc Jean-Drapeau
  • Miércoles Sep 16    Toronto, ON                Rogers Stadium
  • Viernes Sep 25       East Rutherford, NJ    MetLife Stadium
  • Martes Sep 29     Philadelphia, PA        Lincoln Financial Field

Venta de boletos<i> </i>

La venta general para todos los países de esta parte de la gira comenzará este 7 de noviembre. Si bien, algunos países contarán con meses sin intereses, la información compartida hasta ahora indica que no habrá preventa exclusiva, una dinámica común en eventos de esta envergadura.

La venta general comenzará el
Un regreso histórico

Si bien, AC/DC ha brindado muchos conciertos en Estados Unidos y Canadá en los últimos años, Latinoamérica no ha corrido con tanta suerte.

La última vez que la banda encargada de temas como “Highway To Hell”, “Back in Black” y “Rock & Roll Train” visitaron la región fue en el año 2009, durante la gira con la que promocionaron el álbum Black Ice.

En aquella ocasión, el público latinoamericano dejó una impresión tan grande en la banda que se lanzó el video de su show en el River Plate, siendo considerado uno de sus conciertos más importantes en sus más de 50 años de trayectoria.

La última vez que AC/DC
Desde entonces, AC/DC ha experimentado varios cambios. Tras la salida del bajista Cliff Williams y el baterista Phil Rudd, la agrupación tuvo que sumar a sus filas a Matt Laug y Chris Chaney para encargarse de las baquetas y las cuatro cuerdas respectivamente.

En su momento, el vocalista Brian Johnson también tuvo que ser reemplazado por nada menos que Axl Rose debido a problemas de audición entre 2016 y 2018.

AC/DC ha experimentado muchos cambios
Sin embargo, la muerte de Malcolm Young, guitarrista rítmico, principal compositor y hermano de Angus, fue sin lugar a dudas la pérdida más dura para la banda en los últimos años.

En un esfuerzo para continuar rockeando, AC/DC decidió reemplazar a Malcolm con Steve Young, sobrino de Angus y Malcolm que, además, ya ha sido parte de dos álbumes de estudio con la banda: Rock or Bust de 2014 y Power Up de 2020.

