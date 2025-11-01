Teleshow

Furia Scaglione tuvo una fuerte discusión en el reality chileno y marcó terreno: “Aprendé a respetar”

La exparticipante Gran Hermano, hoy en El Internado, confrontó con Adrián Pedraja, quien la cuestionó en vivo, y su respuesta causó furor entre sus seguidores

A tan solo dos semanas de su ingreso al reality chileno, Furia Scaglione tuvo una acalorada discusión con un compañero (X)

Pese a que su paso por Gran Hermano Argentina quedó atrás, Furia Scaglione sigue acaparando la atención y encendiendo debates cada vez que aparece frente a las cámaras. Dueña de una personalidad arrolladora y sin filtros, la deportista de alto rendimiento se reinventa ahora en El Internado: El React, el reality chileno que reúne a figuras de diferentes países y promete cruces de alto voltaje. Furia volvió a demostrar por qué su perfil no pasa desapercibido y en las últimas horas protagonizó un intenso enfrentamiento que encendió la interna del certamen y se viralizó entre los fans de Furia.

Todo comenzó durante una discusión subida de tono con Adrián Pedraja, actor español y uno de los competidores fuertes del encierro. Sin vueltas y con la frontalidad que suele imprimir en cada intercambio, Pedraja apuntó contra su compañera. “Representás bastante poco a las mujeres”, expresó directamente a Furia en un intento por incomodarla. Ella, lejos de replegarse, devolvió la estocada con el mismo filo: “¿Sí? Represento bien a las mujeres. Soy la representante de un montón de mujeres argentinas y de casi todo el mundo porque me conocen todo, flaco”, disparó, imponiéndose ante el grupo y dejando claro que su voz no se apaga frente a los cuestionamientos.

El ida y vuelta no terminó ahí. Mientras el español intentaba sostener su postura, Furia fue por más. “Después, cuando salgas a agarrar tu teléfono, buscá y fijate quién soy yo. Aprendé a respetar”, agregó, confirmando que no está dispuesta a tolerar descalificaciones y menos aún a retroceder en la defensa de su identidad y su historia pública.

Furia Scaglione y Adrián Pedraja se enfrentaron sin filtro ante las cámaras (Captura de video)

Este momento fue replicado y viralizado por los fanáticos de la deportista, generó un fuerte respaldo en las redes sociales. Los seguidores de la jugadora argentina llenaron los comentarios con muestras de apoyo y admiración: “Si supiera cuántas mujeres le agradecen por haberles despertado la fuerza de hablar, de no callarse más, de no aguantar lo que no se debe”; “Representás muy bien a las mujeres, reina”; “Le molesta que ella no se queda callada”; “Adrián es un violento”; “Furia entierra a machirulos”; “¡Que respeten los rangos! ¡Aguante Furia!”; “El tupé que tiene Adrián…”; “Amé que lo ubicó”. Cada frase puso en evidencia que Furia no está sola y que, para muchas, es símbolo de valentía y autenticidad frente a los viejos estereotipos.

Este cruce no hizo más que confirmar lo que Furia había anticipado en su explosivo video de presentación para el reality. Ya en sus primeras imágenes dentro de El Internado: El React, se la vio ingresando a puro vértigo, montada en una moto de alta cilindrada y aportando una dosis extra de adrenalina al encierro. Ni bien pisó la casa, se sentó junto a Laura Bozzo, la conductora peruana nacionalizada mexicana y figura icónica de la televisión latinoamericana que también integra el elenco, anunciando así que la convivencia no sería para nada aburrida.

Portales chilenos y cuentas dedicadas al seguimiento del reality no tardaron en señalar que la argentina “ya está haciendo de las suyas” y despertando expectativa por los cruces que vendrán. Desde el primer momento, Furia dejó claro que no está dispuesta a bajar su nivel de intensidad ni a resignar su lugar en el grupo. Las imágenes difundidas por la producción muestran discusiones, gritos y hasta forcejeos, con la deportista en el centro de la escena. “¡Si no les gusta, se van afuera!”, se la escucha gritar en una de las secuencias, marcando límites y generando un clima de máxima tensión.

Lejos de buscar consensos rápidos o camuflarse entre los compañeros, Scaglione reafirma en cada paso su estilo desafiante y contundente, mostrando que la exposición y la presión pueden ser también su zona de confort. El reality, que cruza culturas y recorre distintas personalidades, se enciende cada vez que la argentina toma la palabra y responde a quienes intentan opacarla.

Así, mientras el público chileno la mira con sorpresa, la actitud de Furia multiplica seguidores en Argentina que celebran que, aún lejos de la casa que la vio nacer como personaje, sigue representando a quienes eligen no callarse nunca más. Furia está más vigente que nunca y, cada vez que hay cámaras cerca, la polémica y la admiración no se hacen esperar.

Manuel Adorni habló como nuevo

Manuel Adorni habló como nuevo jefe de Gabinete: “Profundizar las reformas estructurales será prioridad”

Caso Cecilia Strzyzowski: liberaron al abogado de Emerenciano Sena que había sido detenido en medio del juicio

Tras la salida de Francos, Lisandro Catalán renunció como Ministro del Interior

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Javier Milei y Mauricio Macri cenaron en Olivos en medio de los cambios en el Gabinete

Violencia en Río de Janeiro:

Violencia en Río de Janeiro: una joven murió tras ser alcanzada por un disparo durante un tiroteo entre bandas rivales en una autopista

La ONU denunció un incremento del 30% en víctimas civiles por la invasión rusa: “Están luchando por sobrevivir”

Ucrania desplegó fuerzas especiales en Pokrovsk para frenar el avance ruso en el este de Donetsk

Lula da Silva envió al Congreso de Brasil un proyecto para endurecer el combate al crimen organizado tras la megaoperación en Río

De Carrington a Miyake: cómo las tormentas solares extremas podrían desafiar a la tecnología moderna, según un experto

