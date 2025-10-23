La primera polémica de Furia en su debut en un reality show chileno: “Si no les gusta, se van afuera”

Juliana 'Furia' Scaglione debutó en el reality chileno El Internado tras su paso por Gran Hermano Argentina (Video: X)

Juliana “Furia” Scaglione sigue escribiendo su propia historia en el mundo de los realities. Tras su paso por Gran Hermano Argentina 2024, donde se convirtió en una de las figuras más polémicas y seguidas del certamen, la entrenadora física y creadora de contenido debutó en el reality chileno El Internado, emitido por el canal Mega. Su llegada al programa fue confirmada oficialmente el pasado lunes 20 de octubre, cuando se difundieron las primeras imágenes de su ingreso en el espacio El Internado: El React.

Fiel a su estilo, Furia no pasó desapercibida. En el video de presentación se la vio entrando en moto y tomando asiento junto a la conductora Laura Bozzo, reconocida abogada y figura televisiva peruana nacionalizada mexicana, que también forma parte del elenco. Según los portales chilenos, la argentina “ya está haciendo de las suyas” dentro del encierro, generando expectativa por los posibles cruces que protagonizará.

En las primeras imágenes que se difundieron, ya mostró todo su alto perfil. Aparece ingresando en una moto de alta cilindrada y mantiene discusiones muy acaloradas con otros de sus compañeros. “¡Si no les gusta, se van afuera!”, lanza, en medio de forcejeos y un clima agitadísimo.

En el ciclo digital El Internado Más Picante, que acompaña al reality, los conductores Nati Blaschke y Álex Ortiz confirmaron que Scaglione integra el equipo verde, donde compartirá convivencia con Bozzo, Fernando Solabarrieta, Natalia Rodríguez, Adrián Pedraja (actor español que participó en Élite y El secreto de Puente Viejo) y Luis Sandoval, entre otros. “Lo que yo creo es que se van a juntar estas dos mujeres, Laura y Furia, y va a quedar la mansa cag… en el reality”, bromeó Ortiz, anticipando tensiones.

La exparticipante de Gran Hermano Argentina se suma al elenco de Mega y genera expectativas por su fuerte personalidad

Scaglione se hizo conocida en Argentina por su participación en la undécima edición de Gran Hermano, donde se convirtió en una de las figuras más comentadas del programa. Con un carácter fuerte, discursos directos y una capacidad notable para liderar grupos y generar contenido, Furia dividió opiniones: despertó tanto admiración como rechazo.

Aun así, se transformó en un fenómeno mediático y social, con una comunidad de seguidores que se autodenomina “Los Furiosos”, quienes hoy la acompañan desde las redes en su aventura internacional. Su eliminación en junio de 2024 —con el 62,4 % de los votos— no apagó su popularidad. Por el contrario, marcó el inicio de una nueva etapa mediática. Su nombre se volvió tendencia en cada aparición pública, y su paso al reality chileno consolida esa expansión regional.

Más allá de su personaje mediático, la historia de Juliana también incluye una fuerte dosis de superación. Nacida en Buenos Aires, trabajó como entrenadora física y doble de riesgo, y fue en ese ámbito donde nació su apodo. A lo largo de su vida enfrentó situaciones difíciles: perdió a su madre a los 26 años y a su padre a los 31, y durante su estadía en Gran Hermano fue diagnosticada con leucemia, un golpe que la expuso emocionalmente ante las cámaras. Sin embargo, la propia Juliana confirmó luego que su enfermedad se encuentra controlada, lo que le permitió continuar con sus proyectos personales y profesionales.

Scaglione, conocida por su liderazgo y polémicas en Gran Hermano, inicia su primera experiencia internacional en realities (Crédito: Prensa Telefe)

En Chile, El Internado se posiciona como el nuevo gran formato de la televisión chilena, y la incorporación de Furia apunta a potenciar el rating y generar conversación en redes sociales. La producción promete un formato de convivencia con desafíos físicos, estrategias y conflictos interpersonales, un terreno donde Furia se mueve con naturalidad.

La llegada de Juliana Scaglione a la televisión chilena marca su primera incursión internacional en el género, pero no parece ser la última. Su nombre comienza a circular entre productores de la región. Con su cabeza rapada, tatuajes visibles y una actitud desafiante que ya es su marca registrada, Furia vuelve a demostrar que no necesita ganar para imponerse: le basta con aparecer para dominar la escena. Como otras figuras que son dueñas de carreras donde abundan los reality show, la entrenadora busca su lugar.