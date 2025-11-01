Teleshow

El deseo cumplido: Emanero sorprendió a Lucía, la bisabuela de 98 años que se conmueve con su música

El abrazo entre la bisabuela y el intérprete reunió generaciones y multiplicó la emoción de una familia y de miles de usuarios

Guardar
La sorpresa de Emanero a una abuela fanática

El sol caía sobre la vereda cuando Emanero, ramo de flores en mano, cruzó la puerta de la casa de Lucía. La abuela de 98 años, protagonista inesperada de un fenómeno viral, no ocultaba su asombro. Frente a ella, el músico al que había dedicado palabras de admiración ahora se presentaba en su living, sonriente y dispuesto a devolverle un poco de la emoción que su historia había despertado en millones. El encuentro largamente aguardado se hizo realidad: cantante y fanática se fundieron en un abrazo emotivo, con las cámaras listas para capturar cada segundo.

Lucía, sentada con la espalda erguida, apenas podía creer la escena. Dudaba incluso de que fuera él, y lo murmuraba entre risas y suspiros. La confusión se disolvió en lágrimas y sonrisas cuando el cantante le tendió las flores y le agradeció el cariño. Él, lejos de la distancia estelar de los escenarios, se inclinó hacia la bisabuela y escuchó, sin apuro, cada una de sus palabras. El ambiente se llenó de calor humano y complicidad. “No te quiero para novio, te quiero porque que cantás lindo”, explicó ella con voz quebrada y brillo en los ojos al finalizar el encuentro. Nada de solemnidad ni formalismos: solo la verdad de ese instante.

La historia que los reunió había nacido días antes, cuando un celular registró a Lucía en su mundo. El video, publicado por su bisnieta bajo el usuario @shulai05, la mostraba a solas, concentrada en la música que llenaba la habitación y cuyo video se transmitía en la pantalla. Sonaba Atorrante, el tema que sacudió las redes gracias a la colaboración entre Emanero, Ulises Bueno, Migrantes y Los Palmeras. La abuela, con la sensibilidad de quien vivió casi un siglo, se permitió un viaje personal: “Me encanta”, dijo, y confesó que la canción la llevaba directo a los recuerdos con su marido. La sencillez de ese gesto, de esa declaración, tocó una fibra profunda.

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @shulai05)

No tardó en llegar la reacción. La grabación se esparció rápidamente por TikTok, acumulando cerca de dos millones de reproducciones y más de 110.000 “me gusta”. La comunidad digital se rindió ante esa imagen: una mujer de 98 años vibrando con la música urbana, traspasando edades y prejuicios.

El eco del video alcanzó a Emanero. El artista, conmovido, lo compartió en Instagram y dejó un mensaje que alimentó la expectativa: “Necesito ir a abrazar fuerte a Lucía”. No fue un gesto aislado: la familia de la bisabuela también se sorprendió. Las redes sociales se convirtieron en campo fértil para la ilusión colectiva; en un segundo video, Lucía, ya enterada de la reacción del artista, preguntó con ternura y picardía: “¿Mirá si viene Emanero acá?”. La pregunta no fue retórica, fue deseo puro.

Ese deseo se cumplió, y el registro del encuentro se volvió, también, viral. El instante en que Emanero aparece en la puerta de Lucía rompió cualquier frontera entre público y privado. “Obvio que tenía que ir a visitar a Lucía”, escribió el cantante en el texto que acompañaba las imágenes que captaron el abrazo y el intercambio de palabras emocionadas. No hicieron falta grandes discursos: las lágrimas de Lucía, la humildad del joven y la naturalidad de la familia regalaron a quienes miraban la certeza de que hay gestos capaces de atravesar generaciones.

El artista compartió en Instagram las ganas de abrazar a Lucía (TikTok: @shulai05)

Las redes volvieron a encenderse. “Que felicidad para esa abuela, que emoción. Tu humildad te hace la persona que sos”, se leía entre los cientos de comentarios. Otros iban más lejos: “Me emociona ver lo tan humilde y linda persona que sos, nunca pierdas eso”, e incluso algunos destacaron el valor de la sencillez: “Con un gesto tan simple, la felicidad que causas, es tan lindo y cuesta poco hacer el bien”.

Entre los mensajes familiares, sobresalió el de Eve Fernández, una de las bisnietas: “¡Vivimos una hermosa tarde! ¡Sos un amor Fede! Muchas gracias por la visita, hiciste muy feliz a mi bisabuela”. La tarde quedó marcada no solo en videos, sino también en los recuerdos de los presentes y en quienes, detrás de una pantalla, se emocionaron con esa historia.

Temas Relacionados

Emanero

Últimas Noticias

La postura de Melody Luz luego del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por el bolso de lujo: “La real barat”

El cruce de opiniones entre la actriz y la conductora sobre la exhibición de objetos exclusivos contrastó con el posteo en X que hizo la bailarina, pareja de Axel Caniggia

La postura de Melody Luz

Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

El futbolista del Barcelona anunció en exclusiva al programa D Corazón el fin de su relación con la cantante argentina, tras semanas de rumores

Lamine Yamal confirmó la ruptura

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

La cantante causó sorpresa en el público al salir al escenario con la icónica camiseta número diez. El regreso de la banda desató una ovación y una ola de emociones

Emily Armstrong conmovió a la

Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Luego de la presentación de ambas en FUTTTURA, el intercambio de mensajes afectivos en redes sociales reflejó la conexión única entre ambas artistas

Tini Stoessel y La Joaqui:

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

La influencer compartió su experiencia al sostener económicamente a sus hijos y respondió a los comentarios que circulan en redes sociales

Juana Repetto se defendió de
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: más de 10 mil socios ya votaron para elegir al próximo presidente

Del penal de Julián Álvarez, a la impresionante jugada de Giuliano Simeone para el gol de Almada: los argentinos brillaron en el triunfo de Atlético Madrid

El show de Messi en un stream con Suárez, De Paul, Davoo Xeneize y la Cobra: su mate preferido y las bromas por los trajes en el Balón de Oro

El hijo de Cristiano Ronaldo anotó su primer gol con la selección Sub 16 de Portugal: la reacción de CR7

Continúa la fecha 14 del Torneo Clausura: la agenda con los 4 partidos del día

TELESHOW
La postura de Melody Luz

La postura de Melody Luz luego del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por el bolso de lujo: “La real barat”

Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

INFOBAE AMÉRICA

Qué ocurre en tu cerebro

Qué ocurre en tu cerebro cuando escuchás la música de terror en una película

El Gran Museo Egipcio, la nueva joya cultural de El Cairo que deslumbra al mundo

El crucero Coral Adventurer suspendió el viaje después de la muerte de Suzanne Rees, quien fue abandonada en la isla Lizard

Rusia lanzó en octubre la mayor cantidad de misiles contra Ucrania desde principios de 2023

Desde la playa hasta la arqueología: los secretos detrás de los detectores de metales