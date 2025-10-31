Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

Milo J reveló que cosas dejó de hacer a raíz de su fama

Desde el lanzamiento de su Bizarrap Music Session, la vida de Milo J dio un giro de 180°. A partir de entonces, el joven se convirtió en uno de los nuevos exponentes de la música urbana. Su último disco, La Vida Era Más Corta, representa un viaje a las raíces argentinas con una estética moderna. Sin embargo, el éxito tiene su lado oscuro. En una reciente entrevista, el cantante reveló una de las actividades que tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama.

“¿Qué cosas has dejado de hacer por ser muy conocido, muy famoso?”, le preguntó el conductor del ciclo de streaming Grimey TV al artista. Inmediatamente, el cantante se sinceró: “En Argentina están las temporadas de corsos, de carnavales. Que viene el grupo de murga a bailar, a tocar. Y yo amaba eso, pero con el corazón. Y claro, amaba a los de Zona Oeste, y yo llego a ir en Zona Oeste un corso...”.

Segundos después, Milo recordó una oportunidad en la que intentó asistir a uno: “De hecho, una vuelta me mandé con balaklava (una prenda de abrigo que cubre la cabeza, el cuello y la cara, dejando solo los ojos al descubierto) y me reconocieron igual, me tuve que ir, fue una cosa...”. Mostrando empatía por la situación atravesaba el joven, el conductor sugirió: “Podrías hacerte uno para ti mismo, ¿no? Una especie de carnaval para ti mismo”. Con una sonrisa en su cara, el intérprete de “DOM1NGO” expresó: “Uy, estaría bueno, sí”.

Milo J reveló cómo quería llamarse al comienzo de su carrera

En otro fragmento de la charla, el comunicador le consultó a Milo por la elección de su nombre artístico: “Tú querías ponerte Camilo de nombre. Antes de Milo J. ¿Y es real que fue por Camilo, el del bigote, que no te lo pusiste?”. Con un gesto de resignación, el cantante solo llegó a decir. “Y ya existía”.

Con la idea de ahondar en aquella situación, el conductor insistió: “Pero si tú querías...Parece como que te rayaste, en un momento que estabas rayado con eso, ¿no? Te voy a decir que a mí me mola más Milo J que Camilo”. En la misma línea, el artista comentó: “Y... claro, es más lindo Milo J. Más fachero. Igual Camilo ya es del otro Camilo”.

Semanas atrás, la emoción marcó el reciente paso de Milo J por el programa de televisión español La Revuelta, donde la figura del momento recibió un reconocimiento inesperado: su madre, Aldana Ríos, expresó públicamente el orgullo por el presente artístico de su hijo. El episodio se suma al ciclo de éxito sostenido tras el lanzamiento de su nuevo álbum y la expectativa en aumento por sus próximas presentaciones en el estadio Vélez.

La mamá de Milo J expresó su orgullo por el éxito de su hijo

Durante la conversación conducida por David Broncano, el presentador recordó el momento en que escuchó al artista por primera vez. Relató cómo Bizarrap, productor y amigo cercano de Milo J, anticipó su proyección como una estrella de la música urbana. “Una noche por ahí, en un parque aquí en Madrid, escuchando música, me dijo: ‘El que va a ser una superestrella es este muchacho’. Y han pasado cuatro o cinco años y tremenda estrella”, relató Broncano.

La participación de Aldana Ríos agregó un matiz íntimo a la transmisión. Consultada sobre su presencia y sus sensaciones ante el crecimiento de su hijo en la industria, Ríos afirmó frente a cámaras: “Es un hijo que cumple un sueño. Y eso a las madres siempre nos da orgullo. Cuesta trabajo cuidarlo del resto. Yo estoy tranquila de lo que crié, así que por ese lado está todo bien”.

El diálogo indagó también en la relación entre Milo J y su madre en temas personales. Cuando se le preguntó por el nivel de intervención materna, el artista sostuvo: “Nunca se metió. Madre respetuosa”, una respuesta directa que evidenció la confianza existente entre ambos. Consultado por Broncano sobre su autopercepción, Milo J se calificó como un hijo que “pasó y aprobó”, ubicándose a sí mismo “en un 8 o 9” en la escala familiar.

El testimonio de Bizarrap, las palabras de Aldana Ríos y la mirada de Milo J sobre la relación que mantiene con su núcleo cercano, componen una fotografía de la personalidad del joven, que transcurre en paralelo con el crecimiento de su proyección musical y la antesala a los shows en el estadio Vélez.