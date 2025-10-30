Virginia Gallardo le respondió a la familia de Ricardo Fort: “No utilicé nuestra relación para obtener votos”

Virginia Gallardo habló del enojo de la familia de Ricardo Fort: "No entiendo la bronca y el enojo" (Video: Intrusos/ América)

“Me llama la atención que, después de 15 años, me sigan vinculando con una historia pasada. No especulo ni utilicé mi relación con Ricardo para obtener votos”, aseguró Virginia Gallardo, actriz y flamante diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, durante una entrevista en Intrusos (América). La actriz salió al cruce tras el malestar expresado por la familia de Ricardo Fort por la publicación de una foto junto al empresario en redes sociales, en plena campaña electoral.

La polémica surgió luego de que el abogado César Carozza, representante legal de Marta y Felipe Fort, manifestara el enojo de los hijos del chocolatero. Según relató el letrado en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, “esto fue puntualmente una campaña política en la que se utilizó a Ricardo”.

Los herederos de Fort sostuvieron a través de Carozza que la publicación de la imagen no tuvo el consentimiento de la familia y que la exvedette no solía recordar a Fort públicamente en fechas significativas, como el aniversario de su nacimiento o su fallecimiento. Carozza remarcó: “No publicó imágenes sobre esa situación”, y recalcó que “esto es una campaña política que amerita una dosis de seriedad diferente”.

Luego de ser elegida como legisladora este domingo, Virginia, por su parte, rechazó tajantemente las acusaciones de oportunismo. “No estoy pergeñando cosas. Subí una foto y generó lo que generó, que no lo esperaba. ¿Tengo que volver a explicar?”, cuestionó la diputada. La expareja del empresario compartió que el hostigamiento y los comentarios negativos no cesaron desde su postulación: “Cuando me postulo, algo nuevo para mí y para todos, empezó el famoso hate: ‘vos te hiciste famosa por ser novia de...’, ‘sos un gato de...’. Hay un millón de mensajes así por día”.

Respecto a su decisión de no participar en la serie biográfica sobre Ricardo Fort, la legisladora aclaró: “No había pedido dinero y lo viví junto a ustedes, lloré con ustedes, me peleé con ustedes. Ya expliqué en el programa, no formé parte por un montón de razones, entre ellas la situación de Gustavo Martínez”. En este punto, Virginia remarcó que la negativa a participar no respondió a cuestiones económicas y pidió no ser más señalada por ello. “Siento que todo el tiempo tengo que dar explicaciones de cosas que no soy, de cosas que no hago, de cosas que no especulo”, sostuvo.

La diputada también mostró su sorpresa ante los cuestionamientos de Pallares, con quien compartió Intrusos como Socios del espectáculo, y apuntó contra ellos: “Me dolió de ustedes, que lo vivieron conmigo y fueron mis compañeros. Que de ahí uno diga que es un cachivache, que me va a mandar una factura porque ahora quiero lucrar con él”, afirmó.

Finalmente, la representante correntina volvió a lamentar la exposición pública de una decisión que consideró privada. “Pasó un año. No tengo que volver a explicar lo que ocurrió para que se sepa por qué, entre tantas otras cosas, no había decidido estar en esa serie”, aseguró, volviendo a rechazar la idea de una utilización interesada de la figura de Fort en beneficio propio.

La familia Fort, por su parte, había manifestó su malestar a través de su abogado César Carozza, quien en declaraciones al ciclo de América señaló que la publicación de la imagen en plena campaña electoral resultó “un golpe oportunista” y un uso no consentido de la figura de “El Comandante”.

Karina Milei, Virginia Gallardo y Javier Milei en Corrientes

El abogado remarcó que la familia no había autorizado la utilización de la imagen y cuestionó la ausencia de homenajes previos por parte de Gallardo: “En el transcurso de todo este tiempo, Vir no puso ninguna imagen de Ricardo, ni para el 25 de noviembre, ni para el 5 de noviembre, o sea, para su fecha de nacimiento y para el fallecimiento. No publicó imágenes sobre esa situación”. El abogado aclaró que no iniciarán acciones legales ni reclamarán un pago por el uso de la imagen, pero insistió en que la maniobra sirvió a Gallardo para “obtener adeptos y poder decir ‘yo estuve en la vida de Ricardo y fui una de las personas importantes, vótenme’”.