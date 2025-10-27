El enojo de la familia de Ricardo Fort con Virginia Gallardo por el uso de su imagen: “No puso fotos ni en su cumpleaños”

El enojo de la familia de Ricardo Fort con Virginia Gallardo por el uso de su imagen (Video:Intrusos/ América)

El vínculo entre Virginia Gallardo y la familia de Ricardo Fort, en especial sus hijos Marta y Felipe, no es el mejor desde hace unos años. La flamante diputada de La Libertad Avanza por Corrientes venía teniendo un tenso vínculo, y en una entrevista que dio el representante legal de la familia, contó el malestar que vienen sintiendo con la exvedette que supo ser pareja de “El Comandante”.

En Intrusos (América) señalaron el cuestionamiento de la familia a la bailarina, quien había desvinculado su figura en instancias anteriores de Ricardo Fort y, según el entorno, evitó participar de la serie biográfica. Sin embargo, ella volvió a recurrir a la relación con Fort en un momento electoral clave, lo que fue interpretado como “un golpe oportunista” por los seres queridos del chocolatero.

“Esto fue puntualmente una campaña política en la que se utilizó a Ricardo. Eso fue lo único que yo dije”, afirmó César Carozza, abogado y representante legal de Marta y Felipe Fort, durante una entrevista en el ciclo de América. Carozza se refirió al enojo de la familia del empresario frente a la decisión de Virginia Gallardo de publicar una foto con Fort en el marco de su campaña política para ser elegida diputada nacional.

La foto que publicó Virginia Gallardo para recordar a Ricardo Fort antes del cierre de campaña (Instagram)

El letrado sostuvo que a él y a la familia de Fort les “hizo ruido” el uso público de la imagen, al remarcar que “no hay ninguna fecha especial” que justificara la publicación: “Esto es una campaña política que amerita una dosis de seriedad diferente”. Carozza explicó: “Acá están usando la imagen de Ricardo por algo que los hijos no consintieron. En el transcurso de todo este tiempo, Vir no puso ninguna imagen de Ricardo, ni para el 25 de noviembre, ni para el 5 de noviembre, o sea, para su fecha de nacimiento y para el fallecimiento. No publicó imágenes sobre esa situación”.

Carozza aseguró que la familia no va a mandar carta documento ni pedirá un caché por el uso de la imagen del cantante en la campaña, aunque puntualizó que “esto es un uso de imagen no consentido” y que “me parece que a ella le sirvió fue utilizar la imagen de Ricardo para obtener adeptos y poder decir ‘yo estuve en la vida de Ricardo y fui una de las personas importantes, vótenme’”.

Entre los panelistas de Intrusos, destacaron la fuerte reacción que había tenido el posteo de Virginia junto a quien fue su novio. “La familia me decía, de doscientos comentarios que ella podía tener, ahora tenía cien mil en un posteo”, detalló Paula Varela. Se discutió también que una parte del público asocia a Gallardo con su paso mediático junto a Fort y que esta referencia resulta polémica cuando se retoma en el marco de una campaña electoral.

Para el entorno de Gallardo, la maniobra fue tomada como una estrategia de prensa válida dentro de una campaña política, aunque la familia Fort interpretó el gesto como una utilización circunstancial y ajena al homenaje sincero. Adrián Pallares remarcó que la atención mediática sobre Gallardo está vinculada con su pasado junto a Ricardo Fort, y afirmó que la exposición responde “a que ella es conocida y se expone, como pasaría si cualquiera de los periodistas de este programa se candidateara a un cargo político”. El conductor consideró que la crítica a Virginia Gallardo es parte de la dinámica que suele involucrar a figuras mediáticas cuando se lanzan a la política.

Ricardo Fort y Virginia Gallardo durante su noviazgo en 2010

Por su parte, Rodrigo Lussich sumó que la utilización de vínculos personales o pasados mediáticos no es exclusiva de Gallardo y planteó que “ningún candidato a diputado o senador llegó a ese lugar solamente por presentar proyectos”, resaltando la lógica de la exposición previa en la política argentina. El periodista sostuvo que “nadie le aplica ese mismo análisis a otros candidatos” y destacó que el fenómeno excede el caso puntual de Gallardo. A su turno, Paula Varela respaldó la idea de que la estrategia de publicar la foto fue positiva como campaña de prensa porque “logró instalar la figura de Gallardo en el debate público” y le permitió redoblar la apuesta ante las críticas previas sobre su relación con Fort.