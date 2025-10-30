Pampita y Martín Pepa festejan su primer año juntos: un viaje a Luján, la distancia superada y el presente perfecto

Pampita y Martín Pepa, en la primera imagen que retrataba su amor

El rumor ya estaba instalado y sus palabras cruzaron las redes sociales y todos los medios de comunicación: “Tirarse a llorar y comer helado no es la única opción”, lanzó Pampita mientras el país la miraba, expectante, tras su separación de Roberto García Moritán. Corría septiembre de 2024 y la noticia estallaba. Ella, inmutable ante la presión mediática, se plantaba fiel a su estilo. No había mucho margen para la duda: “Confirmo que me separé de Roberto”, aclaró sin rodeos.

¿Qué hace una mujer luego de atravesar un quiebre así? ¿Cómo fue que la modelo argentina, madre, conductora y referente indiscutida del espectáculo, transformó su duelo personal en un ejemplo medido de exposición pública y resiliencia? Desde ese instante, continuó su vida diaria: las responsabilidades de sus hijos, los compromisos profesionales, el modelaje y ese acompañar infaltable a sus amigas en desfiles y presentaciones. Incluso las salidas nocturnas y los ratos con amigos volvían a formar parte de una rutina.

En octubre, una escena inesperada agregó color al relato: la tradicional peregrinación a Luján, destino obligado en su calendario personal. Pero algo distinto aguardaba en el camino. Ella misma lo recordaría después: “Conversé con la mamá de Martín Pepa y me dijo ‘mi hijo está soltero’, y yo estaba soltera”. El destino, ¿o tal vez la familia?, alineó dos vidas en un reencuentro casi fortuito. Vidas que ya se habían cruzado años atrás, según Pampita reveló en el living de Susana Giménez: “Conozco al polista desde hace muchos años, toda su familia es de allá, de La Pampa. Pero jamás nos miramos con otra intención porque él estaba en pareja y yo también”.

La historia avanzó y las señales no tardaron en multiplicarse. Pepa invitó a Pampita al Teatro Colón. Allí, sumergidos en la música de Escalandrum —la banda del nieto de Astor Piazzolla—, la chispa se encendió. Ella lo relató con frescura: “Fue una cita con sus hermanos, a quienes también conozco. La primera vez que salí, salió una foto. Ya estábamos en todos lados y no había pasado nada”. En esas primeras horas, un romántico gesto del polista no tardó en llegar. “Me mandó flores durante muchos días”, agregó ella mientras esbozaba una sonrisa.

“Mi corazón se va a curar solo, no es porque aparece alguien. Es algo que tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita la otra, pero bueno... Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y me hacen bien”, resaltó. Su honestidad, cruda y transparente, caló en una audiencia hambrienta de sinceridad entre tanto show de apariencias.

La distancia física fue el primer escollo. “Él vive en muchos lados. Nunca tuve una relación a distancia. Toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series el finde, y me fue pésimo, así que vamos a probar algo nuevo”, reconoció Pampita ante las cámaras.

En paralelo, mientras enfrentaba el ojo crítico de la prensa, construía otra narrativa para sus hijos. La modelo relató: “Estuve semanas sin dormir, salí a trabajar igual y a enfrentar a la prensa todos los días, que tal vez no estás en tu mejor momento, pero le ponés onda. A veces, mostrar tus sentimientos no está mal... Me vieron mal, y después les tengo que demostrar el ejemplo de que a la vida hay que ponerle garra, que hay que ponerle alegría”. Las palabras, potentes, caían sobre miles: “Tengo que mostrarles cómo enfrentar cualquier situación”, remarcó.

La historia con Pepa avanzó bajo flashes y rumores, pero también bajo la amenaza de la distancia: “No quiero estar en un lugar donde no soy lo más importante y estoy en riesgo... Si no, seguiré sola o buscando a alguien que piense como yo”, sentenció, al subrayar la exigencia de compartir no solo amor, sino sueños comunes.

Pero la novela dio un giro. Las coincidencias, esas que ella misma definió —“esas cosas no se planean, son coincidencias de la vida”—, dictaron una pausa a mediados de julio. Cada uno en su lugar, sin un plan concreto de mudanza, la relación pareció enfriarse. Al menos, por un tiempo.

“Yo me doy la oportunidad de conocer gente, si funciona, funciona, y si no funciona está todo bien”, sentenció Pampita en medio de la tormenta mediática que desató el fin de esa relación. Las cámaras la buscaron una vez más. ¿Había sido la distancia la culpable? Pampita, rotunda, se negó al facilismo: “No creo que haya sido la distancia. Las cosas prosperan si hay el amor suficiente para que las cosas prosperen”.

No hubo reproches, ni silencios rencorosos. Pampita eligió mirar hacia adelante. El amor, ese enigma, ni se mendiga ni se fuerza; simplemente sucede si el terreno está apto y el sentimiento es real.

Bajo el asedio de cámaras y micrófonos, la modelo mantuvo un tono sereno, sin estridencias. Quedó claro que, antes que buscar un culpable, apuesta siempre a la felicidad y la proyección personal. ¿Funciona? Ella insiste en no buscar razones afuera: el motor, subraya, siempre será el amor suficiente.

Pero la novela daría un nuevo giro. Al poco tiempo, Carolina sorprendió a la prensa al confirmar la reconciliación de la pareja. Esta vez, el gesto y el cambio fueron más profundos: él decidió mudarse a Buenos Aires. “Martín está acá, fijo. Llegó hace unos meses”, reveló aliviada y entusiasmada. Fue un paso determinante hacia adelante, y el vínculo pasó a una nueva etapa, de mayor exposición y complicidad.

Hubo también gestos románticos y simpáticos. En sus redes sociales, Pepa mostró en las últimas horas su admiración al nombrar una de sus yeguas ‘La Caro’, en honor a Pampita. El video del caballo galopando bajo el cielo celeste y la foto juntos —ella, brillante con un vestido plateado; él, sobrio y sonriente— reforzaron la imagen de una pareja reconstruida.

Hoy, la relación entre Pampita y Martín Pepa vive un momento de plenitud y equilibrio público en donde celebran un año de amor juntos. Con la mudanza del polista a la Argentina, muchas de las barreras se disiparon y la pareja se muestra cada vez más sólida. ¿El futuro? Imposible saberlo. La modelo responde con su propia regla: dar oportunidades, recuperar la alegría y, si no funciona, cerrar la puerta sin reproches y mirar hacia adelante.