Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La influencer y participante del reality culinario quedó plasmada en imágenes que compartió con sus seguidores, en una pícara producción. Su guiño a Homero Pettinato

Sofía Gonet, más conocida en redes como La Reini, sorprendió a sus seguidores con una producción fotográfica que fusiona la estética country de Beyoncé y el plato de costillas de cerdo, o ribs, que la consagró en MasterChef Celebrity Argentina. La sesión, que compartió con sus seguidores en Instagram, muestra a la influencer reinterpretando los códigos visuales de la estrella estadounidense, mientras incorpora elementos de su reciente experiencia en el reality culinario.

La propuesta visual de La Rieni se apoya en referencias directas a la etapa country de la cantante, con botas texanas, sombreros vaqueros y prendas con flecos. La creadora de contenido explicó ante su equipo: “Hoy hacemos fotos en honor al plato que me salvó de que me rajen de MasterChef, que fueron mis ribs. Así que, sesión de fotos Beyoncé, cowboy ribs”.

El detrás de escena reveló momentos de humor y espontaneidad, desde la elección de atuendos hasta comentarios sobre la comida utilizada en la producción. “Esto, chicos, está frío y asqueroso para las fotos. Las mías estaban buenísimas. Calientes y ricas, fabulosas, deliciosas”, relató la influencer mientras manipulaba las costillas de cerdo, en alusión al plato que la destacó en el programa.

Durante la sesión, Sofía también bromeó sobre una reacción alérgica sufrida por el contacto con alimentos y maquillaje: “Acabo de tener una reacción alérgica severa y quedé totalmente roja. Después de acá nos vamos al hospital”, comentó entre risas.

En las fotografías La Reini aparece vestida con prendas de lencería de encaje y medias de red junto a otras en las que, directamente, posó sin corpiño. “A mi plato le puse Beyonce Cowboy Ribs”, contó, en una producción de fotos en la que aparece embadurnada con salsa barbacoa en el cuerpo y comiendo las costillitas.

El episodio de MasterChef Celebrity que motivó la producción fotográfica fue una gala de eliminación atípica, emitida por Telefe, en la que Sofía Gonet se convirtió en protagonista. La influencer presentó unas costillas de cerdo al horno con papas pay crocantes y chutney de manzana, y sorprendió al jurado con su espontaneidad y una dedicatoria inesperada a su exnovio, Homero Pettinato.

“Es imposible leerles la mente, imposible. Mucho silencio. Necesito que me digan algo”, expresó Gonet con nerviosismo antes de recibir la devolución. Damián Betular elogió el plato: “La cocción de las ribs está supertierna, tiene un sabor espectacular. El chutney la verdad que te quedó muy bien... Está bien de sal, está bien de pimienta, el plato está…”. Germán Martitegui sumó: “Hoy le quiero dar la bienvenida a cuatro cosas a MasterChef: al chutney, al cerdo bien cocido, a las papas pay bien hechas y a la Reini”. La participante, visiblemente emocionada, agradeció entre lágrimas y risas, mientras Donato de Santis destacó su instinto y la simpleza efectiva del plato. Wanda Nara la definió como “un hallazgo”, y la audiencia respondió con entusiasmo en redes.

La dedicatoria a Homero Pettinato se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Sofi confesó en cámara: “Yo cocinaba ribs con mi ex, que es amigo de Betu. Y hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo. Volvé conmigo. Por favor, perdoname. Borro el video de TikTok. Perdoname, volvamos”, combinando humor y ternura en un guiño al pasado. El jurado celebró la espontaneidad de la influencer, mientras la repercusión en plataformas digitales no tardó en llegar.

Las imágenes y videos de la producción fotográfica circularon rápidamente, con seguidores asociando el vestuario y las poses de Gonet a los videoclips y campañas recientes de Beyoncé. En comunidades de fanáticos de la música y el entretenimiento, los comentarios destacaron la creatividad de la influencer y su capacidad para mezclar referencias internacionales con experiencias personales. La reacción de Homero Pettinato sumó un nuevo capítulo al ida y vuelta mediático: el comediante respondió en la cuenta oficial del programa con el emoji de un hombre embarazado, un gesto irónico que acumuló miles de likes y fue interpretado como una aceptación lúdica del juego propuesto por su expareja en televisión.

