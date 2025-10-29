El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”

Georgina Barbarossa celebró sus 70 años con un viaje a Nueva York, ciudad que no visitaba desde hace dos décadas

Después de varios meses de su cumpleaños número 70, Georgina Barbarossa decidió regalarse un viaje soñado: volver a Nueva York, una ciudad que no visitaba desde hacía 20 años y que siempre ocupó un lugar especial en su memoria.

Lejos de los estudios de televisión y acompañada por Adriana Corvera, una gran amiga desde los tiempos en el que iban juntas al colegio Santa Teresa, la conductora de A la Barbarossa (Telefe) se animó a una aventura marcada por el reencuentro, el arte y la emoción.

El sábado previo a las elecciones, Georgina armó las valijas y partió rumbo a Estados Unidos para vivir unos días de descanso. Apenas aterrizó en la Gran Manzana, comenzó a recorrer algunos de los rincones más emblemáticos y coloridos de la ciudad, sin perder su característico sentido del humor.

La conductora recorrió lugares emblemáticos de Manhattan, como el High Line y Hudson Yards, durante su estadía en la Gran Manzana

En una de las postales más llamativas del viaje, se la ve posando divertida junto a una escultura rosada de forma excéntrica, una de las instalaciones contemporáneas del High Line, el parque elevado que atraviesa Manhattan. Allí, entre obras de arte y vistas panorámicas, la conductora se mostró sonriente y relajada, disfrutando del otoño neoyorquino.

El viaje incluyó paseos por parques, museos y cafeterías, combinando relax, arte y la nostalgia de la amistad

El itinerario también incluyó paradas en sitios icónicos como Hudson Yards, donde Georgina se fotografió frente a The Vessel, la monumental estructura de acero que se convirtió en uno de los atractivos más visitados de la ciudad. En otra de las imágenes se la ve abrigada, con su tapado negro y su clásica sonrisa, mientras camina entre árboles y edificios que combinan modernidad con historia.

Uno de los momentos que capturó fue su encuentro con un policía del subte de Nueva York, con quien posó sonriente en una foto que rápidamente se ganó el cariño de sus seguidores. Fiel a su estilo, Georgina desplegó su simpatía porteña incluso en los andenes del metro, demostrando que su carisma trasciende fronteras.

Georgina Barbarossa compartió en redes sociales su experiencia en Nueva York, transmitiendo vitalidad y alegría en cada imagen

Georgina posó junto a una escultura contemporánea en el High Line, mostrando su humor y disfrute del arte neoyorquino

Las jornadas también estuvieron marcadas por la complicidad con su amiga Adriana, a quien conoce desde la infancia. En una de las postales más cálidas, ambas aparecen abrazadas y sonrientes frente al río Hudson, disfrutando del paisaje otoñal y del reencuentro que esperaban hace tiempo. Juntas recorrieron parques, museos y cafeterías, redescubriendo la ciudad que tantas veces habían soñado visitar nuevamente.

Además de las caminatas y el arte, hubo espacio para el relax: Georgina compartió tardes de té, momentos de charla y risas con su compañera de aventuras, en un viaje que combinó la nostalgia de la amistad con la emoción de volver a conectar con los pequeños placeres de la vida.

En Instagram, subió un clip enfocando el Museo Nacional y Memorial del 11 de septiembre en el World Trade Center, uno de los puntos turísticos más impactantes y emotivos de Nueva York. Mientras grababa las enormes fuentes del Memorial, que se construyeron sobre la base donde se erigían las Torres Gemelas, la presentadora compartió su asombro: “Esta ciudad me mata, miren estos edificios, por favor. La arquitectura, Dios mío".

Una foto con un policía del subte de Nueva York reflejó el carisma y la simpatía de Georgina Barbarossa en el exterior

Y luego, al ver las inmensas fuentes que se encontraban en el lugar. “Acá estaban construidas las Torres Gemelas y hay unas piscinas enormes con un mármol divino… Es impresionante, te pone la piel de gallina y están los nombres de las personas que fallecieron”. La reacción de Georgina fue inmediata: emocionada y en silencio, se tomó unos minutos para contemplar los nombres grabados en el mármol, mostrando sensibilidad y respeto en un lugar que recuerda a las víctimas del atentado y que es símbolo de la resiliencia neoyorquina.

La actriz y conductora, que regresará a su programa A La Barbarossa (Telefe) el miércoles 5, aprovechó este viaje como una pausa necesaria luego de meses intensos de trabajo. En cada imagen que compartió, se la nota plena, disfrutando del presente y celebrando sus siete décadas con la vitalidad y la alegría que siempre la caracterizaron.