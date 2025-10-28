Teleshow

La terminante reacción de Maxi López sobre una posible reconciliación con Mauro Icardi: “Si me lo cruzo”

El exfutbolista fue sincero acerca de su reencuentro con Wanda Nara en MasterChef Celebrity y explicó por qué prefiere mantener distancia con su examigo

Maxi López destacó la reconciliación con Wanda Nara y el bienestar de sus hijos como prioridad familiar (Video: LAM, América TV)

Después de años de titulares cruzados, tensiones mediáticas y un presente televisivo inesperado, Maxi López volvió a hablar de su vínculo con Wanda Nara y de la posibilidad de reencontrarse con Mauro Icardi, expareja de la conductora y padre de sus dos hijas menores. La respuesta fue contundente.

El exfutbolista fue entrevistado en LAM (América TV), donde sorprendió con su tono conciliador al recordar su relación con la conductora, con quien comparte tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. En plena emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), programa en el que ambos participan, Ángel le dijo: “No pensé estar vivo para verte en un reality con Wanda”, a lo que López reconoció: “Yo tampoco. La verdad que hablamos el otro día y no lo creíamos ni nosotros mismos, pero sucedió y ahora lo estamos disfrutando”.

El exfutbolista Maxi López reveló
El exfutbolista Maxi López reveló el proceso de madurez que permitió dejar atrás años de conflicto con Wanda Nara

A partir de ese reencuentro en cámara, que generó un aluvión de comentarios en redes, el exdelantero habló de cómo ambos pudieron dejar atrás los años de conflicto. “Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el que dijimos: no queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos. Llevó mucho tiempo, pero era algo que queríamos los dos”, explicó.

Con esa frase, López confirmó un cambio de etapa. “Lo charlamos, lo maduramos, y hoy gracias a Dios estamos bien. Podemos compartir un montón de cosas que antes no. Festejo eso, porque me gusta estar cerca de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”, agregó ante la mirada atenta del panel de LAM.

Maxi López celebró la posibilidad
Maxi López celebró la posibilidad de compartir momentos con sus hijos tras superar obstáculos legales y laborales

También se refirió a la revinculación con sus hijos, que durante años fue intermitente por compromisos laborales y conflictos legales. “Costó. No los veía desde enero, pero pasé las Navidades con ellos este último diciembre después de muchos años, así que estoy feliz y quiero que sigamos así”, dijo, emocionado.

Cuando, desde el piso, el conductor le preguntó si el paso del tiempo había sido clave, Maxi no dudó: “Sí, a veces uno tiene que sanar y tranquilizarse. Llegamos a un punto de madurez en el cual no servía estar más peleados. Yo no quería estar más peleado con ella, quería estar cerca de los chicos. Dejamos las diferencias de lado y ahora estamos disfrutando este momento”, se explayó ante la cámara.

Maxi López afirma que su
Maxi López afirma que su relación con Mauro Icardi permanece distante y prioriza la tranquilidad de sus hijos

Pero la parte más esperada de la nota llegó al hablar de Mauro Icardi, su examigo, exmarido de Wanda Nara y ahora pareja de la China Suárez. El conductor fue directo: “¿Qué pasaría si te lo cruzás a Icardi?”. Maxi respondió sin titubear: “Seguiré de largo. Ella (Wanda) tiene que tener relación con él por el tema de las chicas, y estaría bueno que en algún momento se puedan poner de acuerdo también. Pero yo ya lo hice en el pasado”. Ante esto, De Brito lo chicaneó: “Así te fue”, aunque el ex River Plate y FC Barcelona decidió ignorarlo y continuar con su relato.

López se refirió así a un episodio puntual: “Fui al cumpleaños de uno de los chicos, de Coqui. Estuve dentro del departamento de ellos. Cuando se trata de mis hijos, el orgullo lo dejo de lado”, recordó. Y cerró con un mensaje que sintetiza su postura actual en cuanto al enfrentamiento entre el exmatrimonio: “Lo único que quiero es que ellos puedan arreglar sus cosas, así las nenas también están tranquilas y están bien”.

Lejos de los escándalos que marcaron buena parte de la última década, el exfutbolista elige hoy la calma. Su presencia en MasterChef Celebrity simboliza una etapa de reconciliación mediática, no solo con Wanda sino con una audiencia que lo había asociado durante años al conflicto.

