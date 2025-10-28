Noelia Marzol confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Es un horror”

En su paso por el certamen, Noelia Marzol hizo demostración de una técnica de ballet y le contó a Pampita un detalle sobre su cuerpo (Los 8 Escalones – El Trece)

El ritmo vertiginoso de Los 8 Escalones (El Trece) suele convertir cada noche en una competencia feroz por el millonario premio. Sin embargo, esta semana, la energía en el estudio tomó un giro inesperado y desplazó la atención de preguntas y respuestas hacia un clima de complicidad y confesiones. La presencia de Noelia Marzol en el jurado robó todas las miradas y, entre risas y anécdotas, la bailarina expuso la faceta más honesta de su vida sobre el escenario televisivo, dejando de lado las pautas tradicionales del show.

La noche avanzaba con normalidad hasta que Noelia decidió sacarse el calzado frente a la audiencia y se animó a una demostración en vivo de una técnica clásica de ballet. Descalza, la integrante del jurado tomó posición y sorprendió con un passé firme y elegante que arrancó aplausos y gestos de asombro. La cámara, atenta al más mínimo detalle, captó cómo Marzol modificó la postura de sus pies y comenzó a desplazarse con los dedos flexionados sobre el escenario del programa.

Pampita Ardohain, conductora de la emisión y también con formación en danza, no tardó en destacar la demostración. “En quinta, que es dificilísimo. ¿Eso no duele, Noelia?”, preguntó llena de curiosidad. El ambiente se impregnó de esa mezcla entre admiración y cercanía que solo se genera cuando todo lo genuino irrumpe en el vivo. Sin pausa, mientras sostenía el paso, Noelia cambió la posición y apoyó el peso sobre los dedos, llamando aún más la atención de la presentadora. “Por Dios, está apoyada sobre los dedos”, lanzó la modelo, dando pie a una charla que desbordó espontaneidad.

Noelia realizó la demostración en plena emisión del ciclo (Captura de video)

En ese instante, la conversación, lejos de contenerse en la formalidad del certamen, viró hacia la confesión más íntima. La bailarina concedió: “Ya que estoy descalza les muestro mis pies que son un horror. Está todo baqueteado mi pie, la verdad. Todo el cuerpo ahí, de esos mini deditos. Es lo menos agradable de mi cuerpo”. Con una dosis de autocrítica y ternura, la bailarina expuso sin filtro aquello que, según sus propias palabras, menos le gusta de sí misma.

El público aplaudió la sinceridad y Pampita, lejos de banalizar la preocupación, salió rápidamente en su defensa con simpatía: “Yo los veo baqueteados, hermosos. Veo ese empeine. No, me vuelvo loca… ¡ese pie!’”. Ese intercambio, tan común entre amigas y tan poco habitual en la televisión de los concursos, regaló un momento inolvidable por su clima distendido y natural.

Noelia Marzol compartió cuáles fueron los procedimientos estéticos a los que se sometió en el último tiempo (Instagram)

No es la primera vez que Noelia se abre a contar detalles sobre su cuerpo y su vida personal. La bailarina, que nunca evade referirse a sus inseguridades, ya había sido noticia meses atrás por compartir en sus redes sociales el recorrido de los tratamientos estéticos realizados recientemente. En agosto pasado contó, abiertamente, que atravesó una serie de procedimientos dermatológicos que incluyeron sesiones para combatir el acné y tratar manchas en la piel. “Hace muchos meses estoy en tratamiento porque también hice uno contra el acné”, relató entonces, explicando que las marcas y manchas se volvieron más visibles tras el embarazo. “Esa preocupación la venía arrastrando desde hace tiempo y quise compartir mi experiencia para acompañar a quienes están en la misma situación”, remarcó.

En su testimonio, Marzol detalló que los resultados no siempre son inmediatos: “Ténganse paciencia porque tardan. Los tratamientos no son mágicos, pero funcionan. Obtuve una mejora muy grande en la calidad de la piel, pero todavía tengo algunas marcas”. Entre los procedimientos mencionados, destacó la eliminación exitosa de manchas hormonales vinculadas al embarazo. “Sacamos manchas que habían quedado en el embarazo y me mejoró muchísimo la calidad de la piel. Todo esto lo hice con una amiga que tiene una estética que abarca de todo, desde depilación en adelante”, explicó en sus historias.