Teleshow

Noelia Marzol confesó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta: “Es un horror”

Luego de realizar una demostración artística, la bailarina se sinceró con la frase ante Pampita, quien no estuvo tan de acuerdo

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
En su paso por el certamen, Noelia Marzol hizo demostración de una técnica de ballet y le contó a Pampita un detalle sobre su cuerpo (Los 8 Escalones – El Trece)

El ritmo vertiginoso de Los 8 Escalones (El Trece) suele convertir cada noche en una competencia feroz por el millonario premio. Sin embargo, esta semana, la energía en el estudio tomó un giro inesperado y desplazó la atención de preguntas y respuestas hacia un clima de complicidad y confesiones. La presencia de Noelia Marzol en el jurado robó todas las miradas y, entre risas y anécdotas, la bailarina expuso la faceta más honesta de su vida sobre el escenario televisivo, dejando de lado las pautas tradicionales del show.

La noche avanzaba con normalidad hasta que Noelia decidió sacarse el calzado frente a la audiencia y se animó a una demostración en vivo de una técnica clásica de ballet. Descalza, la integrante del jurado tomó posición y sorprendió con un passé firme y elegante que arrancó aplausos y gestos de asombro. La cámara, atenta al más mínimo detalle, captó cómo Marzol modificó la postura de sus pies y comenzó a desplazarse con los dedos flexionados sobre el escenario del programa.

Pampita Ardohain, conductora de la emisión y también con formación en danza, no tardó en destacar la demostración. “En quinta, que es dificilísimo. ¿Eso no duele, Noelia?”, preguntó llena de curiosidad. El ambiente se impregnó de esa mezcla entre admiración y cercanía que solo se genera cuando todo lo genuino irrumpe en el vivo. Sin pausa, mientras sostenía el paso, Noelia cambió la posición y apoyó el peso sobre los dedos, llamando aún más la atención de la presentadora. “Por Dios, está apoyada sobre los dedos”, lanzó la modelo, dando pie a una charla que desbordó espontaneidad.

Noelia realizó la demostración en
Noelia realizó la demostración en plena emisión del ciclo (Captura de video)

En ese instante, la conversación, lejos de contenerse en la formalidad del certamen, viró hacia la confesión más íntima. La bailarina concedió: “Ya que estoy descalza les muestro mis pies que son un horror. Está todo baqueteado mi pie, la verdad. Todo el cuerpo ahí, de esos mini deditos. Es lo menos agradable de mi cuerpo”. Con una dosis de autocrítica y ternura, la bailarina expuso sin filtro aquello que, según sus propias palabras, menos le gusta de sí misma.

El público aplaudió la sinceridad y Pampita, lejos de banalizar la preocupación, salió rápidamente en su defensa con simpatía: “Yo los veo baqueteados, hermosos. Veo ese empeine. No, me vuelvo loca… ¡ese pie!’”. Ese intercambio, tan común entre amigas y tan poco habitual en la televisión de los concursos, regaló un momento inolvidable por su clima distendido y natural.

Noelia Marzol compartió cuáles fueron los procedimientos estéticos a los que se sometió en el último tiempo (Instagram)

No es la primera vez que Noelia se abre a contar detalles sobre su cuerpo y su vida personal. La bailarina, que nunca evade referirse a sus inseguridades, ya había sido noticia meses atrás por compartir en sus redes sociales el recorrido de los tratamientos estéticos realizados recientemente. En agosto pasado contó, abiertamente, que atravesó una serie de procedimientos dermatológicos que incluyeron sesiones para combatir el acné y tratar manchas en la piel. “Hace muchos meses estoy en tratamiento porque también hice uno contra el acné”, relató entonces, explicando que las marcas y manchas se volvieron más visibles tras el embarazo. “Esa preocupación la venía arrastrando desde hace tiempo y quise compartir mi experiencia para acompañar a quienes están en la misma situación”, remarcó.

En su testimonio, Marzol detalló que los resultados no siempre son inmediatos: “Ténganse paciencia porque tardan. Los tratamientos no son mágicos, pero funcionan. Obtuve una mejora muy grande en la calidad de la piel, pero todavía tengo algunas marcas”. Entre los procedimientos mencionados, destacó la eliminación exitosa de manchas hormonales vinculadas al embarazo. “Sacamos manchas que habían quedado en el embarazo y me mejoró muchísimo la calidad de la piel. Todo esto lo hice con una amiga que tiene una estética que abarca de todo, desde depilación en adelante”, explicó en sus historias.

Temas Relacionados

Noelia MarzolPampitaLos 8 EscalonesTécnica de balletPasséInseguridadEl Trece

Últimas Noticias

Maxi López reveló el importante ofrecimiento que le hizo Wanda Nara pero que él rechazó

El exdelantero de River Plate recordó la oferta que le hizo su exesposa cuando todavía estaban casados

Maxi López reveló el importante

Eugenia Tobal compartió el angustiante momento que atraviesa con su perro Romeo: “Vamos a salir de esta”

La actriz contó cómo transita la complicada operación a la que se sometió la mascota que la acompañó en los momentos más difíciles de su vida

Eugenia Tobal compartió el angustiante

El romántico mensaje de Wanda Nara a Martín Migueles con una significativa foto: “Antes que nada”

La conductora le dedicó unas tiernas palabras a su novio desde un sector emblemático de su casa

El romántico mensaje de Wanda

La promesa de Thiago Medina a su hermana melliza que lo eligió padrino de su hijo

Mientras se recupera del accidente que lo tuvo al borde de la muerte, el influencer compartió una profunda dedicatoria a Brisa y a su sobrino a punto de nacer

La promesa de Thiago Medina

Macarena Paz relató el arduo momento que atraviesa por la salud de su hija Abril: “Se complicó a nivel conductual”

La niña fue diagnosticada desde su nacimiento con el Síndrome de Charge y la actriz contó cómo vive junto a su pareja Rodrigo Pérez este presente cargado de incertidumbre

Macarena Paz relató el arduo
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia Electoral empezará el

La Justicia Electoral empezará el escrutinio definitivo y la atención se posa en ocho provincias con resultados ajustados

Caputo se prepara para cubrir pagos de deuda superiores a USD 1.500 millones en el último bimestre del año

Por qué un científico de Harvard sigue afirmando que el cometa 3I/ATLAS es un visitante interestelar inteligente

Cerró la filial argentina de un histórico proveedor de la industria automotriz y 150 personas fueron despedidas

Guillermo Francos: “No creo que yo esté en la posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado”

INFOBAE AMÉRICA
Jaunarena presenta el libro donde

Jaunarena presenta el libro donde cuenta cómo se defendió la democracia

Reparación inédita: un software permitió restaurar la calidad de las imágenes del telescopio Webb desde la Tierra

¿Por qué los animales tienen manchas y rayas? La ciencia revela el origen de sus patrones

Seguridad alimentaria es seguridad climática

El renovado protagonismo de París en el mercado global del arte: cifras récord y nuevas dinámicas

TELESHOW
Maxi López reveló el importante

Maxi López reveló el importante ofrecimiento que le hizo Wanda Nara pero que él rechazó

Eugenia Tobal compartió el angustiante momento que atraviesa con su perro Romeo: “Vamos a salir de esta”

El romántico mensaje de Wanda Nara a Martín Migueles con una significativa foto: “Antes que nada”

La promesa de Thiago Medina a su hermana melliza que lo eligió padrino de su hijo

Macarena Paz relató el arduo momento que atraviesa por la salud de su hija Abril: “Se complicó a nivel conductual”