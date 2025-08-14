Noelia Marzol reveló cuáles fueron sus últimos retoques estéticos: “Muchas cosas”

Noelia Marzol detalló sus últimos tratamientos estéticos y compartió su experiencia en redes sociales (Video: Instagram)

En sus redes sociales y con un mensaje franco, Noelia Marzol confesó a sus seguidores que se sometió a varios tratamientos estéticos durante los últimos meses. La bailarina realizó un repaso por los procedimientos más recientes y detalló tanto los motivos como los resultados, bajo el objetivo de compartir la experiencia y dar tranquilidad a quienes estén insatisfechas con el resultado de alguna tendencia.

El relato de la artista puso énfasis en el valor de la información transparente sobre este tipo de tratamientos. A lo largo de su mensaje, quedó claro que el recorrido que transitó incluyó acciones en su piel, rostro, labios y escote, derivadas de distintas inquietudes personales.

La actriz inició su serie de tratamientos con un foco especial en su rostro debido a “problemas de acné y aparición de manchas”. Esa preocupación se originó, en parte, a partir de las marcas que dejó el embarazo y el acné persistente, descritos por la propia Noelia como “algo que venía arrastrando desde hace tiempo”. En sus palabras: “Hace muchos meses estoy en tratamiento porque también hice uno contra el acné”.

La bailarina explicó los motivos detrás de sus retoques en piel, rostro, labios y escote

La bailarina compartió que los procedimientos no resultan inmediatos, y remarcó: “Ténganse paciencia porque tardan. Los tratamientos no son mágicos, pero funcionan”. Señaló que obtuvo “una mejora muy grande en la calidad” de su piel, aunque aclaró que aún enfrenta algunas marcas residuales.

Uno de los puntos fue la alusión a las manchas ligadas a cambios hormonales. “Sacamos manchas que habían quedado en el embarazo y me mejoró muchísimo la calidad de la piel. Todo esto lo hice con una amiga que tiene una estética que abarca de todo, desde depilación en adelante”, relató a través de sus historias.

En paralelo, reveló que puso especial atención en el cuidado de su pelo y en la región del escote. Si bien no brindó un detalle exhaustivo de cada acción, sí reconoció que puso bajo la lupa “Muchas cosas” y continuó el video simplificando: “Les tiro los tips, uno atrás del otro”. Su intención, según explicó, es dar un poco de calma, porque los tratamientos estéticos llevan su tiempo y no hay que esperar transformaciones inmediatas.

Marzol enfatizó la importancia de la información transparente sobre procedimientos estéticos

Uno de los ejes centrales de su confesión en redes tuvo que ver con los labios. Noelia Marzol relató que atravesó un proceso de cambios en esta zona, luego de observar que el volumen no la conformaba. Explicó que, en algún momento, la intervención superó sus expectativas ya que cree que fue algo acumulativo y buscó la reversión: “No sé en qué momento sucedió, terminé con algo muy exagerado. Y lo detecté, por suerte lo detecté y me fui a quitar”.

La bailarina analizó en el video publicado: “Lo cuento porque creo que hay un montón de chicas que, como se puso de moda, también quedaron insatisfechas con el volumen. Y hay vuelta atrás, así que relax”. Marzol contó que, durante el tratamiento para los labios, le quitaron el excedente y le arreglaron la forma, porque la tenía despareja. “Y estoy súper conforme con el resultado”, finalizó ante la cámara.

Al relatar la experiencia, agregó que la motivación de compartir estos detalles partió de una reflexión personal: “Nada de lo que estoy diciendo es chivo, porque yo garpo todos mis tratamientos”, se sinceró.

Comentarios de Ramiro Arias, esposo de Marzol, generaron repercusión en redes sociales tras sus fotos en traje de baño

Recientemente, la influencer había sido noticia al viralizarse algunos comentarios de Ramiro Arias, su marido y padre de sus dos hijos, en sus fotos de Instagram. Ante el posteo de algunas fotos en traje de baño, mensajes públicos como: “Paaaaa, unas ganas de que seas arena y yo sombrilla” y “Me voy a dormir más duro que turrón de Navidad”, lograron llamar la atención, tanto de sus seguidores como del público en general.