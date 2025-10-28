Marina Bellati cumplió su sueño en el último partido de Boca como invitada de honor de Juan Román Riquelme: el video

Marina Bellati fue la invitada especial de Juan Román Riquelme en el partido de Boca Juniors ante Barracas Central (Video: ESPN)

Marina Bellati vivió este lunes 27 de octubre una jornada inolvidable en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, donde Boca Juniors se impuso 3 a 1 ante Barracas Central por el Torneo Clausura. La actriz de series como Viudas Negras y Envidiosa es fanática del club y admiradora declarada de Juan Román Riquelme. Es por eso que fue una de las invitadas especiales del presidente xeneize, apenas días después de protagonizar un momento viral en Nadie Dice Nada, el programa de Nicolás Occhiato en Luzu TV.

La intérprete asistió al encuentro acompañada por la productora Luli Latorre —quien trabaja en Ahora Caigo, el ciclo de Eltrece conducido por Darío Barassi— y por el DJ Meme Bouquet, marido de la actriz Mery del Cerro. Los tres compartieron la tarde en la tribuna, donde disfrutaron de la victoria azul y oro en un clima distendido y con buena onda.

La actriz compartió la victoria de Boca Juniors junto a la productora Luli Latorre en el estadio Claudio 'Chiqui' Tapia

Marina Bellati mostró su fanatismo por Boca Juniors y Riquelme en sus historias de Instagram durante el partido

En sus historias de Instagram, Marina compartió varias imágenes desde el estadio. En una de ellas posó junto a la productora de Darío Barassi con la frase “de visitante y de local me vas a encontrar”, parte de una popular canción de la hinchada, mientras que en otra mostró su felicidad en la platea con los emojis de dos corazones azules y amarillos, los colores que la identifican como hincha de Boca.

La cámara de ESPN también captó su llegada al estadio, donde se la vio sonriente recorriendo los pasillos junto a sus acompañantes, con un presente de parte de Barracas Central, club anfitrión, en la mano. Más tarde, saludó a conocidos en la zona baja de la tribuna y se mostró visiblemente emocionada por el gesto del ídolo.

El saludo grabado de Juan Román Riquelme a Marina Bellati en Luzu TV se volvió viral y generó la invitación al partido (Video: Luzu TV)

El origen de la invitación se remonta al pasado viernes 18 de octubre, cuando Riquelme sorprendió a la actriz con un saludo grabado que se emitió durante su participación en Nadie Dice Nada. En el video, el vicepresidente e ídolo bostero decía: “Hola, Marina. Mi nombre es Juan Román Riquelme. Soy de Don Torcuato, igual que vos. Me da mucha felicidad que seas del barrio, que seas hincha de Boca. Acá te voy a mandar las camisetas firmadas para que las tengas y las cuides. Espero poder darte un abrazo”.

El mensaje provocó una reacción inmediata en la actriz, que no pudo contener la emoción al aire. “¿Qué hago? Me mato. ¿Me estás cargando? No lo puedo creer. Gracias bolu... Es un descalabro”, dijo entre risas y lágrimas, mientras Occhiato la felicitaba por la sorpresa y le entregaba una bolsa con el escudo Xeneize con las dos camisetas autografiadas por Román.

A partir de ese momento, el intercambio entre ambos se volvió viral y, tal como confirmó el propio conductor, Riquelme pidió el teléfono de Bellati para invitarla personalmente a un partido del equipo. La cita finalmente se concretó en el duelo frente a Barracas, donde la actriz disfrutó desde una ubicación privilegiada, cerca del campo de juego y de los jugadores que se encontraban sentados en el banco de suplentes.

El fanatismo de Marina Bellati por Boca Juniors la llevó a interactuar con figuras como Riquelme y Cavani en distintas ocasiones

Este no es el primer acercamiento de la actriz con el plantel del club de la Ribera. Durante una entrevista brindada a Urbana Play, Bellati ya había protagonizado una divertida anécdota con otro referente del plantel: Edinson Cavani. En aquella ocasión contó que el delantero uruguayo le respondió por mensaje directo en Instagram después de notar que ella le comentaba todas sus publicaciones. “Yo le contesto todas las historias, todas”, admitió entre risas.

“Le ponía cosas como ‘Vamos, Edi’, ‘Grande, Edi’, ‘Gracias, Edi’. Era fan total. Un día, estaba con un amigo uruguayo tomando un vermut, y de repente me llega un mensaje de él. Yo temblaba. Decía: ‘Hola, Marina, no había visto los mensajes. Gracias por la buena vibra’. Me quería morir”, relató. Entre carcajadas, reconoció que al abrir el chat descubrió el nivel de fanatismo que había alcanzado: “Arriba de ese mensaje había como cuarenta ‘Vamos, Edi’. Fue tremendo, pero hermoso. Yo no lo podía creer”.