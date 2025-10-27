La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en avión privado a Milán: el motivo

Mauro Icardi y la China Suárez en un reciente viaje a Milán

En las últimas horas Mauro Icardi y la China Suárez encendieron una vez más la chispa de los rumores y el asombro. Todo comenzó con un viaje privado a Milán que deja más preguntas que respuestas.

Primero, se inició con la celebración del cumpleaños de Isa, la hija menor del jugador del Galatasaray. En Instagram, el futbolista dedicó un posteo entrañable a su hija: abrazo familiar, palabras dulces, la celebración íntima que intenta aferrarse a la normalidad. Pero la quietud familiar duró poco. Horas más tarde, el futbolista publicó dos fotografías que cambiarían por completo el tono de la jornada y revelaron el inicio de un nuevo capítulo en su vida pública y personal.

En la primera imagen aparece el propio Icardi, o al menos una parte de él: sus pies enfundados en medias blancas, descansando sobre un asiento amplio y reclinable dentro del jet privado. El avión —con capacidad para ocho pasajeros, pero ocupado solo por dos personas— deja ver su interior tapizado en cuero beige, pulcro y silencioso. Hay una pequeña almohada de viaje gris con la palabra “DRIFT” estampada. La escena se completa con la ubicación exacta: “Milano, Italy” y el saludo, en italiano, “Buongiorno”, junto a la bandera tricolor. Mientras tanto, al fondo, la puerta cerrada sugiere privacidad y exclusividad absoluta. El mensaje es tan claro como intrigante: no hay multitudes, solo la China y él como protagonistas y el misterio de su destino.

Una de las imágenes compartidas por Mauro Icardi de su viaje con la China Suárez a Milán (Instagram)

Sentada junto a la ventanilla, la actriz mira de frente a la cámara. Luce un buzo azul con capucha, una gorra negra con visera (que tiene escrita la palabra “Panther”), y su melena rubia cae libre. En una mano sostiene el celular, inseparable aliado de quienes viven bajo la mirada constante del público y los medios. Junto a ella, un bolso negro está apoyado sobre el asiento —tan grande y elegante como para guardar cualquier secreto— y sobre la pequeña mesa, un vaso térmico violeta metálico que aporta un destello de color y una pizca de rutinas domésticas a la escena de glamour. En su gesto, una serenidad expectante: ¿acaso se resguarda de la tormenta mediática o apenas comienza a desplegarla?

El silencio oficial fue absoluto. Ninguno de los dos ofreció indicios sobre los motivos de este viaje. ¿Era un viaje de trabajo, una escapada romántica o estaba vinculado al conflicto judicial que envuelve al futbolista con su exesposa, Wanda Nara? Las redes sociales, fieles a su estilo, se entregaron a la conjetura y el escándalo.

Pero del otro lado del océano digital, la información corría en paralelo. En su cuenta de X (ex Twitter), el periodista Gustavo Méndez apuntó con precisión: “Mauro Icardi viajó con la China Suárez a Milán por la restitución internacional, por lo que estuvo Marcovecchio trabajando durante días”. Así, el viaje adquirió tintes judiciales y trajo a escena a la abogada, reconocida por su pericia en casos de alta complejidad y, en este contexto, pieza clave del engranaje legal de Icardi.

Mauro Icardi y la China Suárez, a bordo de un jet privado rumbo a Milán

El drama familiar, judicial y mediático no terminó ahí. Méndez amplió la información con otra bomba: “Las abogadas de Mauro Icardi sumarán multa a Wanda Nara por $100.000.000 más las que ya tiene por mostrar a sus hijas”. Una cifra monumental gravita sobre el presente del futbolista y la empresaria y crece todavía más: “Se le sumará a las anteriores de la medida cautelar que figura desde julio en la Justicia”, para luego destacar que “esperan que la cámara confirme las multas que son incalculables”. El enfrentamiento legal parece no tener final ni techo.