“Nada ni nadie puede separar lo que siento”: el fuerte mensaje de Mauro Icardi a su hija menor por su cumpleaños

El mensaje de cumpleaños que Mauro Icardi dedicó a su hija menor, Isabella, este 27 de octubre, llegó finalmente después de días de silencio en redes sociales. Su palabra a través de sus historias de Instagram cobró relevancia este lunes por su tono emotivo y la referencia a la distancia física, tras un fin de semana a puro festejo para la niña que le organizó Wanda Nara junto a toda su familia y amigos.

La carta que le dejó Mauro Icardi a su hija menor por su cumpleaños en Instagram (Instagram)

El futbolista, radicado en Turquía, compartió en una historia de Instagram: “¡Feliz cumple Isi!... 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca. Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que siento por vos ‘Pepita’. Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón”, escribió de manera contundente. El mensaje, acompañado de dibujos que representaban a un padre y su hija tomados de la mano y de espaldas, reflejó la añoranza y el afecto del delantero, quien no ve a la pequeña desde hace meses.

Wanda Nara organizó un cumpleaños de cuento para su hija menor: glamping, caballos y un castillo de fondo (Instagram)

El saludo de Icardi se produjo tras un fin de semana de festejos para Isabella, organizados por la conductora de Masterchef Celebrity. Según dejó registrado en su cuenta de Instagram, la empresaria preparó dos celebraciones: una fiesta temática de osos de peluche y un campamento de lujo en la Estancia La Candelaria, en Lobos. La primera parte del cumpleaños reunió a familiares y amigos en Buenos Aires, con la sorpresiva presencia de la familia de Icardi desde Rosario. La ambientación giró en torno a la ternura de los osos, con animadores disfrazados, peluches gigantes, credenciales personalizadas y una decoración pensada para niños y adultos. La torta, de varios pisos y tonos suaves, llevaba la inscripción “Isabella” en dorado, mientras que los pequeños disfrutaron de juegos, inflables y un “mini bear store” para canjear premios.

Wanda Nara celebró el cumpleaños de su hija menor con una fiesta con temática de osos y familia de Rosario (Instagram)

La segunda etapa del festejo ocurrió el domingo y trasladó a la familia y a un grupo reducido de invitados a un entorno campestre. Wanda Nara compartió en sus redes imágenes del glamping, con una carpa decorada con guirnaldas y luces cálidas, colchones individuales y bandejas personalizadas para las niñas. La jornada incluyó cabalgatas entre los árboles, un almuerzo bajo una galería de árboles centenarios y actividades de spa infantil, todo enmarcado por la fachada de un château francés. “El cumpleaños sigue”, escribió la empresaria en sus historias, mostrando la continuidad de la celebración y la atención a cada detalle. La estética combinó sofisticación y calidez, con colores neutros, texturas naturales y una iluminación tenue que transformó la carpa en un refugio acogedor.

La integración familiar fue otro de los aspectos destacados de la celebración. Maxi López, exmarido de Wanda y padre de los hijos varones, compartió momentos con sus hijos y con la propia empresaria. Martín Migueles, actual pareja de Wanda, también participó activamente en los festejos, al igual que Claudio El Turco Husaín, amigo de López. Las redes sociales de Wanda documentaron la convivencia entre las familias Nara, Icardi y López, en un clima de integración y alegría. Las imágenes mostraron a Isabella abrazando a un oso gigante, rodeada de amigos y familiares, y a los adultos compartiendo charlas y risas en un ambiente distendido.

El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del festejo de Wanda Nara con su hija menor (Instagram)

Mientras la familia celebraba en Argentina, la ausencia física de Icardi se hizo notar. Ese mismo día, el futbolista, lejos de la reunión familiar, optó por compartir una velada romántica en Turquía junto a la actriz China Suárez, con quien convive desde hace algunos meses. En sus redes sociales, Icardi publicó una imagen de la actriz en un restaurante al aire libre, acompañada de la frase “mi cita de todos los días” y emojis románticos. Sobre la mesa, pétalos de rosa y una flor junto al plato de la actriz reforzaron el tono íntimo de la escena. Este gesto contrastó con la atmósfera familiar y festiva que se vivía en Argentina, y marcó una diferencia respecto a años anteriores, cuando el delantero solía dedicar mensajes públicos a su hija en su cumpleaños.

El cumpleaños de Isabella, con su combinación de ternura, lujo y naturaleza, volvió a poner en primer plano el universo familiar de Wanda Nara: un espacio donde el glamour y la vida cotidiana se entrelazan, y donde cada celebración se convierte en una oportunidad para reafirmar lazos y crear recuerdos inolvidables, aunque Icardi se encuentre lejos y las relaciones entre ellos estén pasando por el peor momento.