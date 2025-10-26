Elecciones Legislativas 2025: así votan los famosos en las urnas

Gustavo Conti votando en las Elecciones Legislativas 2025

Este domingo 26 de octubre, la Argentina celebra las Elecciones Legislativas 2025 en una jornada histórica marcada por la implementación, por primera vez, de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que promete agilizar los comicios y reducir el gasto público. Desde las ocho de la mañana, el país vive una explosión de participación ciudadana, donde no solo los candidatos, fiscales y autoridades de mesa son protagonistas, sino también una gran cantidad de figuras del espectáculo que comparten en redes y ante las cámaras el ejercicio de su derecho al voto, sumando color, selfies y mensajes de compromiso cívico a la escena electoral.

Flor de la V se acercó a votar en compañía de su esposo, Pablo Goycochea. La conductora de Los Profesionales (El Nueve) se mostró distendida y sonriente en todo momento, posando para las cámaras con su clásico carisma y estilo personal. La pareja entró al establecimiento junta y salió tomada del brazo, marcando una postal de participación y amor en un domingo especial.

Florencia dejando su boleta en la urna de votación (RSFotos)

Flor de la V fue acompañada de su esposo, Pablo Goycochea (RSFotos)

Previamente, en las primeras horas de esta jornada electoral, Lizy Tagliani fue una de las primeras en cumplir con su deber cívico. Así lo documentó en conjunto con la cuenta de El fin del mundo, el ciclo de streaming que conduce en Olga. En las fotos y videos publicados se la vio ingresar su boleta en el buzón electoral, sonriente y con un look relajado que llamó la atención especialmente por su elegante saco azul.

Cristina Pérez pasó a cumplir con su deber cívico en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Puerto Madero. La periodista se mostró sonriente y elegante, optando por un clásico traje sastrero marrón con sutiles rayas claras por encima de una remera blanca. Con el comprobante de votación frente a cámara, compartió el instante en el que selló su compromiso democrático.

Lizy Tagliani metiendo la boleta en la runa (Instagram)

Cristina Pérez con el comprobante de votación en mano (Infobae)

El ambiente teatral también tuvo a uno de sus representantes más entusiastas con la presencia de Pepe Cibrián Campoy. El reconocido productor y director mostró su alegría electoral, posando con una gran sonrisa mientras introdujo la boleta en la urna. Al mismo tiempo de su publicación de Instagram, le sumó el sticker “VOTA” junto al hashtag “Yo ya voté“.

Lalo Mir también fue uno de los famosos que ya pasó por las urnas este domingo. Con su estilo relajado y buena energía habitual, compartió una selfie en el cuarto oscuro y, al salir, escribió el mensaje: “Recién votado”. Luego estuvo Carlos Rottemberg en la jornada electoral, quien fue fotografiado mientras emitía su voto.

Carlos Rottemberg dejando su boleta en la caja de votación (RSFotos)

"¡Recién votado!, expresó Lalo Mir desde sus redes (Instagram)

Pepe Cibrian Campoy dio el presente en su mesa (Instagram)

Con un look total-white, Guillermina Valdés fue a emitir su voto (RSFotos)

María Belén Ludueña documentó el momento yendo a votar. En su posteo, la periodista se mostró contenta el colegio del barrio porteño de Palermo que le tocó para la jornada.“¡A cumplir con el deber cívico! Hoy a las 10 am una votación muy ágil en Bayard!”, escribió.

Guillermina Valdés llegó en las primeras horas de la mañana al establecimiento de votación. Sonriente y con el celular en la mano, reflejó la frescura de una jornada soleada y la actitud relajada de quienes comparten su día a día en democracia.

Guillermina esperando frente a las autoridades de mesa (RSFotos)

Carlos Monti a las afueras del colegio donde le tocó votar (RSFotos)

Por su parte, Carlos Monti también se sumó al clima democrático y reflejó su alegría tras cumplir con su obligación ciudadana. El periodista posó con el DNI en la mano afuera del lugar de votación, sonriendo y dejando claro que la participación en las urnas sigue siendo un momento de orgullo incluso para las figuras más experimentadas de los medios.

Andrea Bursten se acercó a votar en este domingo electoral. Con una impronta elegante y canchera, la diseñadora se presentó en la escuela donde emitió su sufragio con un mono blanco de algodón y detalles artesanales bordados a tono. En la postal que registró el momento, Andrea sonrió al depositar el sobre correspondiente, transmitiendo orgullo y compromiso ciudadano.

Jorge Rial compartió su participación con su característico tono irónico. “Con el voto entre los dientes”, escribió sobre una selfie en la que aparece mordiendo el comprobante con gesto desafiante desde el interior de su automóvil. Por su parte, el Chino Leunis también fue a votar y posó frente a la cámara, levantando el pulgar junto a la urna en San Isidro, donde lo recibió una tradicional sala con pisos dameros. También Mey Scápola dejó constancia de su paso por las urnas con una foto del establecimiento educativo donde le tocó.

"Votamos ya", escribió Mica junto a su hijo Luca Cubero

María Belén Ludueña junto a el buzón de votación (Instagram)

Andrea Bursten eligió un look donde combinó la elegancia y la comodidad para ir a votar (RSFotos)

También dio el presente Mica Viciconte, quien no fue sola a las urnas. A través de las redes sociales, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) posó junto a su hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero. “Votamos ya”, escribió junto a emoji lleno de corazones.

Barby Franco subió a sus historias una foto con su DNI y el comprobante de voto, sumando el sticker “VOTÁ” e incentivando a todos a ejercer este derecho fundamental. Su publicación fue acompañada de mensajes de compromiso y entusiasmo entre sus seguidores.

"Con el voto entre los dientes", escribió Jorge Rial luego de pasar por las urnas (Instagram)

Barby Franco compartió su constancia de votación (Instagram)

Mey Scápola dejó registro de su participación en la jornada (Instagram)

Mariano Martínez mostró desde sus redes su constancia de votación, cuidando la privacidad de sus datos personales con un prolijo garabato pero dejando bien visible el sticker de la bandera argentina y un corazón en llamas, símbolo de la pasión con la que elige estar presente en esta jornada democrática.

Minutos después de las 11, Gustavo Conti compartió con sus seguidores que ya había pasado por las urnas. Desde adentro de su auto, el exGran Hermano se mostró orgulloso de exhibir el comprobante y también utilizó el sticker “Ya voté” como testimonio del momento. Horas más tarde se sumó su pareja y madre de su hijo, Ximena Capristo. “Cumpliendo con mi derecho cívico con responsabilidad y convicción Yo traje #Lapicera”, expresó.

El Chino Leunis junto a la urna de votación (Infobae)

Mariano Martínez también participó de la jornada electoral (Instagram)

Coco Carreño luego de ejercer su derecho cívico (Instagram)

Ximena Capristo dio el presente junto a su propia lapicera (Instagram)

Cande Ruggeri fue otra de las celebrities que se sumó a la ola de participación y dejó constancia de su voto a través de sus historias de Instagram. “¿Ya votaron?”, preguntó la modelo y conductora, quien lució lentes negros y mostró el comprobante oficial de voto con una gran sonrisa, sumando su granito de arena para alentar al día electoral.

Por su parte, el periodista Mario Masaccesi asistió bien temprano, a poco tiempo de abrirse las urnas, a la Escuela N°8 en Lenguas Vivas, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Allí, con su característico perfil bajo se acercó a su mesa y dejó su boleta mientras sonreía a la cámara. “El primer voto de mi mesa con gente joven, alegre y copada cumpliendo el deber cívico”, escribió momentos más tarde desde sus redes sociales.

Cande Ruggeri saliendo de votar en el barrio porteño de Núñez (instagram)

Mario Massaccesi fue una de las primeras figuras en dar el presente (Infobae)

Romina Scalora dio el presente en la jornada electoral (Instagram)

La jornada continúa sumando nombres de famosos. Romina Scalora, panelista de LAM (América), compartió una imagen suya al salir de emitir su sufragio. “Una porteña que vota por Pablo Grillo. Vayan a votar”, expresó desde el lugar, reafirmando el compromiso y la visibilidad de los famosos en una fecha clave para la democracia.