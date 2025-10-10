Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

Marta González contó cómo es hoy su estado de salud

La reciente aparición pública de Marta González en redes sociales puso fin a varios días de inquietud entre sus seguidores, quienes aguardaban noticias sobre su estado de salud. En un video publicado en su cuenta, la reconocida actriz buscó transmitir calma tras un periodo de ausencia motivado por una nueva complicación médica: una neumonía que se sumó a su prolongada batalla contra el cáncer.

A sus 80 años, Marta González enfrenta una situación compleja. En el mensaje, grabado en compañía de su entorno más cercano, la artista explicó con franqueza las razones de su silencio. “Estoy pasando... una... eh, bueno... Cómo serán los pulmones que no me queda nada. Cuando no quiero no me salen las palabras”, expresó, antes de que su interlocutora, Betty, confirmara el diagnóstico: “Neumonía”. La actriz admitió que la falta de ánimo le impidió comunicarse antes, y relató que fue la preocupación de su amigo, el peluquero Oscar Colombo, la que la impulsó a grabar el video. “Les mando un beso, los quiero. No les quería dar una triste yo. Quiero siempre algo que les levante el ánimo y no podía levantárselo a nadie, ni siquiera a mí”, compartió en la grabación, que finalizó lanzando un beso a la cámara.

La trayectoria de Marta González está marcada por una lucha persistente contra el cáncer que se extiende por más de dos décadas. En una entrevista reciente, la actriz abordó el impacto de la enfermedad y su proceso de recuperación. “Todavía estoy transitando (la recuperación) porque la metástasis no se cura. O sea, yo estoy viviendo una metástasis. En principio me planchó bastante, dije, bueno, ¿para qué? Ya está. Y después dije, todo el mundo, lo único seguro es que nos vamos a morir. ¿Qué hago? ¿Espero a la parca acostada? No, no puedo. Y ahora estoy contenta, porque voy a hacer teatro”, afirmó en diálogo con Intrusos, en una intervención en la que, de manera espontánea, se quitó la peluca que llevaba puesta en el programa.

Marta González con uno de sus perritos

La actriz ha atravesado múltiples adversidades personales y de salud. Además de la pérdida de un hijo y un accidente cerebrovascular, ha superado el cáncer en tres ocasiones y actualmente enfrenta una nueva recaída. “Yo hace 24, 25 años que le estoy ganando al cáncer. Pero eran todos cáncer de mama primarios”, explicó en la misma entrevista, y detalló la evolución de su cuadro: “Este último pasó de grado secundario. Me cagó este. Viste, hay que ser bruta. No hay que pasar de grado en esto. Y bueno, las células se fueron a la piel y eso es lo que estoy tratando de parar”.

En mayo, Marta González vivió lo que describió como una segunda oportunidad de vida tras someterse a una operación de alta complejidad. El procedimiento, que implicó un injerto de músculo de la espalda para limpiar una zona afectada, representó un desafío físico considerable. “No lo puedo creer, sigo viva gracias a Dios”, confesó emocionada a Teleshow, resaltando el apoyo de sus seres queridos durante la recuperación. La actriz relató con humor algunos detalles de su internación: “Hasta me dieron de comer”, comentó a Teleshow, reflejando su actitud resiliente y esperanzada ante la posibilidad de regresar a su hogar.

Horas después de la intervención, Marta González compartió un video grabado por su hija María, en el que agradeció a los profesionales que la atendieron y al equipo del Instituto Fleming. “Hola. Aunque no lo crean, ya me desperté. Es fe, y empieza con efe, los nombres de los dos genios que me atendieron. Uno es el doctor Federico Coló y el otro el doctor Fernando Farache. Genios. Y parece que ya me van a dar la merienda. No lo puedo creer. Yo pensé que iba a estar... Los quiero. Gracias por el aguante. Y gracias al Instituto Fleming. Son todos tan buenos, tan amorosos”, expresó en el mensaje grabado desde la clínica.

Teleshow también recogió el testimonio de María, hija de la actriz, quien acompañó a su madre durante todo el proceso y brindó detalles sobre la intervención. “La operación requirió un injerto de músculo de la espalda para limpiar una zona afectada, lo que implicó un procedimiento de gran envergadura. Está con analgésicos entre hoy y el miércoles, los médicos dijeron que puede ir a su casa, pero con los drenajes por diez días y por supuesto seguir con el tratamiento que le indiquen”, aseguró María a Teleshow.