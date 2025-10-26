Teleshow

El contundente cambio de estilo de Nicki Nicole que deslumbró y sorprendió a sus fanáticos

Inspirada por su entorno, la artista redefine su imagen y apuesta por la autenticidad sin perder su sello personal

Andrea Taboada

Nicki Nicole con su anterior look, cuenta su debut como actriz en "Envidiosa"

Nicki Nicole ha sorprendido a sus seguidores al presentar un cambio de look con un corte de cabello corto, una transformación que resalta su apuesta por una nueva imagen. La artista, reconocida por su estilo personal, ha optado por reducir la longitud de su cabello, lo que marca un contraste con sus estilos anteriores y evidencia su deseo de renovarse.

La decisión de modificar su apariencia ha estado motivada por la influencia de los hombres y por su intención de lucir diferente. Este cambio refleja una búsqueda de originalidad y una clara voluntad de diferenciarse en el ámbito público, sin perder la esencia que la caracteriza.

Cambio de look para Nicki
Cambio de look para Nicki Nicole, corte por los hombros continuando con la tonalidad de un castaño

A pesar de la transformación en el corte, Nicole ha decidido mantener su color castaño oscuro, reafirmando así un rasgo distintivo de su identidad. De este modo, la artista logra equilibrar la innovación en su estilo con la continuidad de un elemento que la identifica.

Nicki Nicole optó por un
Nicki Nicole optó por un corte melena

Nicki Nicole habló de la maternidad

La reciente aparición de Nicki Nicole en la tercera temporada de la serie Envidiosa ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperan con expectativa su debut actoral junto a Griselda Siciliani. El adelanto difundido por Netflix mostró las primeras imágenes de la cantante argentina en su nuevo rol, lo que incrementó la atención sobre su figura tanto en el ámbito artístico como en el personal.

En este contexto, la vida privada de Nicki Nicole volvió a ser tema de conversación, especialmente tras los rumores sobre un posible embarazo con el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal. La especulación sobre una posible maternidad surgió a raíz de un video compartido por Nicki Nicole y Lamine Yamal en sus redes sociales, donde ambos celebraban el primer mes de su relación con un viaje en helicóptero. En las imágenes, la artista aparece sonriente junto al futbolista, ambos con auriculares y micrófonos, sobrevolando un mar salpicado de islas. Lamine Yamal, vestido con gorra violeta y pantalones con puntos blancos, se acerca a la cantante y le lanza un beso, gesto que ella corresponde mientras mantienen los brazos entrelazados.

Nicki Nicole habló sobre su deseo de ser madre, pero descartó estar embarazada

El video fue replicado por el propio futbolista, quien añadió tres emojis —una carita verde, una llorando y una de risa— para sugerir que Nicki Nicole no se sintió bien durante los primeros minutos del vuelo y terminó vomitando. Un detalle que llamó la atención de los seguidores fue que la cantante sostenía una bolsa, que podría haber sido de pan, pero que en ese contexto parecía haber sido utilizada como bolsa de mareo. Esta escena alimentó la interpretación de que el futbolista expuso una situación que tal vez la cantante prefería mantener en privado, y a partir de allí, en las redes sociales surgieron conjeturas sobre un posible embarazo.

Ante la creciente curiosidad de sus seguidores, Nicki Nicole decidió abordar el tema durante una transmisión en vivo en Instagram. Mientras era peinada, la cantante leyó una pregunta sobre si estaba embarazada de Lamine Yamal y respondió con una sonrisa: “Eh, ¿estás embarazada? Me pone una. No (ríe). No, no, no. Por el momento no. Me gustaría ser madre igual. ¿A ustedes?”. De este modo, descartó la posibilidad de un embarazo en la actualidad, aunque reconoció que ser madre es un deseo que tiene para el futuro. Esta aclaración puso fin, al menos por ahora, a las especulaciones que circulaban en redes sociales.

Nicky Nicole celebra la victoria
Nicky Nicole celebra la victoria de Lamine Yamal a través de sus redes sociales (@nicky.nicole)

En el plano profesional, Nicki Nicole atraviesa un momento de plenitud. Su histórico show sinfónico ante 250 mil personas en Rosario marcó un hito en su carrera musical, mientras que su inminente debut como actriz en una de las series más vistas del momento refuerza su versatilidad artística.

