La Joaqui festejó su cumpleaños entre rosas, mascotas y amigas: las fotos con Nicki Nicole, Sofi Gonet y Tuli Acosta

La Joaqui cumplió 31 años y lo festejó junto a sus amigas (Foto: Instagram)

La Joaqui celebró su cumpleaños en un ambiente íntimo, rodeada de amigas y detalles cuidadosamente elegidos que proyectaron un clima de complicidad y alegría. La reunión alternó gestos de ternura, toques de elegancia y momentos espontáneos compartidos con figuras queridas del entorno de la artista.

Las imágenes de la celebración capturaron la llegada de La Joaqui junto a Sofía “La Reini” Gonet subiendo una escalera de madera, ambas luciendo outfits que combinaron sofisticación y carácter personal. La cantante optó por un vestido claro entallado y llevó un pequeño perro marrón en brazos, mientras la influencer eligió un conjunto negro de falda corta. Sobre un mueble al pie de la escalera se dispusieron globos rojos en forma de corazón y un ramo de rosas, todo bajo una luz cálida que acentuó la atmósfera festiva. La escalera se convirtió, a lo largo de la tarde, en un punto de encuentro obligado para las fotos, donde los gestos de complicidad y las risas espontáneas se sumaron a la alegría generalizada.

El ambiente interior mantuvo una coherencia visual y sensorial, con una mesa larga cubierta por mantel blanco que sirvió de epicentro para la recepción. Allí se ubicaron jarras de jugo rosado, platos de pastelería, copas y tartaletas con frutos rojos, intercalados con floreros de flores naturales y detalles rústicos en estanterías de fondo. La cuidada presentación sumó platos decorados, cupcakes, tartas, uvas y quesos, rodeados por rosas frescas y fresas que pusieron el acento en la estética festiva e íntima de la ocasión. Los colores seleccionados, la textura de los manteles y la variedad en la mesa crearon un ambiente donde la atención al detalle resultó tan importante como el clima distendido.

La Joaqui celebró con un té con amigas

Cada detalle de la tarde estuvo pensado

Para su día la cantante de RKT eligió un look blanco

La escalera se transformó en escenario para retratos que resumieron el espíritu de la noche. La Joaqui apareció en varias imágenes junto a Sofía, siempre con sonrisas y gestos de complicidad; la joven hizo un gesto de paz con sus dedos en una de las postales, mientras que la artista, con su perro en brazos, miró directo a la cámara, en un entorno realzado por la madera oscura, los globos y la calidez de la celebración. Entre trayectos, charlas y fotos compartidas, la relación entre anfitriona y organizadora se destacó como eje de la celebración.

Tampoco faltaron las demostraciones de afecto de otras figuras de la música. Nicki Nicole compartió una foto al pie de la escalera, posando junto a la cumpleañera. Sentada en los escalones, Nicki lució un top verde satinado y pantalón oscuro, con el cabello suelto y expresión seria. La Joaqui, de pie, replicó su estilo audaz con vestido claro, accesorios metálicos y tatuajes visibles, apoyando una mano en la baranda y la otra en el mentón, mirando fijo al objetivo. El mensaje sobre la imagen, “feliz cumpleaños mi reina, te adoro y te deseo que seas siempre feliz!”, reforzó la sintonía entre ambas y subrayó la sinceridad de la amistad.

Tuli Acosta también sumó su saludo a través de una foto espontánea: La Joaqui sentada en un sofá capitoné marrón, con vestido claro de tirantes y varios collares, sostenía en sus manos a un cachorro oscuro al que dirigía una sonrisa cálida con los ojos cerrados. El texto “Feliz cumple” sobre la imagen expresó el afecto y la cercanía sin necesidad de artificios. Las formas de participar del festejo variaron: algunas invitadas estuvieron presentes en el encuentro y otras lo hicieron mediante mensajes y publicaciones que circularon por redes sociales, multiplicando aún más la vibración positiva.

Nicki Nicole estuvo entre los invitados

La Joaqui junto a Pistacho, su nuevo perro (Foto: Instagram)

A lo largo de la velada, lo visual y lo simbólico se conjugaron en una celebración que no descuidó ningún detalle, desde la gastronomía hasta la decoración, pasando por la selección de los invitados y la dinámica afectuosa entre las presentes. El cumpleaños de La Joaqui logró transmitir, a través de postales y gestos, la riqueza de los vínculos, la importancia de las amigas y el valor de celebrar rodeada de quienes acompañan desde el afecto y el respeto. La intimidad, los brindis, las risas y las imágenes espontáneas convirtieron la fiesta en una experiencia para el recuerdo, donde la música y la amistad compartida resultaron protagonistas indiscutidos.