Tini Stoessel anunció que hará el show: a qué hora abren las puertas

Tini Stoessel confirmó que su show en Tecnópolis se hará y adelantó la apertura de las puertas una hora (Foto: Instagram)

El temporal del viernes puso en vilo la realización del esperado recital de Tini Stoessel en Tecnópolis. Tras la cancelación de la primera fecha por la tormenta, el show del sábado también se vio amenazado cuando las inmediaciones del predio amanecieron bajo el agua y los fuertes vientos complicaron aún más el panorama. La incertidumbre se apoderó de los miles de fanáticos que aguardaban el regreso de la artista a los escenarios, después de un largo tiempo sin shows propios.

La situación obligó a la producción de FUTTTURA a tomar una serie de decisiones y comunicar modificaciones sobre la marcha para llevar tranquilidad al público. Inicialmente, se anunció que la apertura de las puertas, prevista para las 13 horas, se retrasaba hasta las 17, manteniendo el concierto en su horario original. En ese primer comunicado oficial, se anticipó también que habría nuevas novedades durante la tarde, a la espera de la evolución climática y las condiciones de seguridad. Más tarde, la productora publicó un nuevo parte: “La producción de FUTTTURA informa: que la apertura de las puertas se realizará a las 16:00 hs y el show comenzará a las 21:00 hs”, modificando definitivamente el ingreso y confirmando el horario del espectáculo. El mensaje cerró con un agradecimiento a la comprensión y paciencia de todos los fans, que acompañaron el minuto a minuto en redes sociales y reforzaron la expectativa por ver a Tini.

Este regreso resultó aún más significativo para la artista y su comunidad. No solo se trató de la primera presentación propia en mucho tiempo —desde el especial “Un mechón de pelo” en vivo—, sino que el público recibió y multiplicó el entusiasmo a través de mensajes y posteos que transmitieron la ansiedad de revivir el encuentro.

La foto con la que Tini se mostró emocionada por el show

Martina, por su parte, también eligió expresarse en redes y compartió su emoción con una postal del recuerdo: “Es hoy”, escribió junto a una foto suya de pequeña, posando con un gesto que remitió a sus días en Violetta, la producción de Disney que la lanzó a la fama. El eco de ese mensaje y la respuesta inmediata de los seguidores dieron la pauta de que la espera, a pesar del temporal y los sobresaltos, solo sirvió para reafirmar el reencuentro entre Tini Stoessel y su público en una noche que prometía ser inolvidable.

Esta felicidad de Stoessel se da luego de haber tenido que anunciar que la primera fecha no iba a poder llevarse adelante y era trasladada al lunes 27 por “la previsión de condiciones meteorológicas adversas”, según lo anunciado en días previos por la productora Ake Music. El comunicado oficial publicado entonces señalaba: “Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”.

Minutos después del anuncio, Tini compartió en sus historias de Instagram un extenso mensaje dirigido a sus seguidores, en el que expresó la frustración y tristeza que le generó el imprevisto climático. “Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta”, expresó.

El dolor de Tini Stoessel tras confirmar la suspensión de la primera fecha de Futttura (Video: Instagram)

Poco después, publicó un video, donde entre lágrimas volvió a explicar los motivos de la decisión: No saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y… nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, sentenció con lágrimas en los ojos.