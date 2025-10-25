La insólita anécdota de Germán Tripel con una fan de Mambrú que descolocó a Pampita: “¡Es un asco!”

La anécdota de Germán Tripa que sorprendió a Pampita: "Te pueden clonar"

Las anécdotas personales son un condimento especial de Los 8 Escalones (El Trece). Más allá del conocimiento de cada participante en pos de su objetivo de hacerse con el premio millonario, entran en juego sus historias de vida matizadas con las de los jurados invitados y los apuntes siempre atinadas de Carolina Pampita Ardohain, la conductora que ocupó el lugar de Guido Kaczka. Y mientras el programa ya anunció que se tomará un descanso de la pantalla a final de noviembre, cada envío deja pequeños guiños para los televidentes.

En esta oportunidad, las miradas se las llevó Germán Tripa Tripel, el artista que saltó a la fama con el grupo Mambrú surgido del reality Popstars en 2022 y que construyó una interesante y versátil carrera como solista. Invitado como jurado al ciclo, le tocó ayudar a un participante en una de esas consignan que se resuelven más desde la intuición que desde el conocimiento.

“¿Qué porcentaje de argentinos manifestó que le resulta difícil deshacerse de los objetos en desuso?”, preguntó Pampita antes de leer las opciones con los porcentajes: “60 %, 70% y 80%”. Luego de una breve deliberación, Lautaro respondió bastante convencido por la opción intermedia: “70″. Sin embargo, no contaba con la tendencia acumuladora que ubicó la respuesta correcta en el 80 por ciento.

Germán Tripa Tripel

“Un montón” exclamó Pampita y dio pie a una anécdota relatada por el músico. “Hace poco me crucé con una fan de esa época y tenía guardado en un frasco un chupetín que yo había chupado en una nota”. El estudio reaccionó con un murmullo de sorpresa y las miradas se dirigieron otra vez a la conductora, que abriendo bien los ojos alarmó al invitado: “Te pueden clonar”, reaccionó alborotada.

Tripa no pareció tan preocupado por esto como por lo concerniente al objeto en cuestión. “Es un asco”, admitió, imaginando el olor que podría emanar de ese frasco una vez abierto. “Eso ya debe tener vida, para mí deben estar creando un nuevo universo. Una fábrica de mini tripis", aventuró con una sonrisa.

“Lo que guardan las fans...”, reflexionó Pampita antes de la irrupción de otra de las invitadas, Noelia Marzol, para volver a poner en escena el asunto de la clonación. “Tiene parte de tu ADN, ojo”, advirtió la bailarina. Y el músico remató con una humorada: "Si hacen otro que lo saquen más alto”.

Mambrú, el grupo surgido de Popstars

Más allá del recuerdo de los fans, la fama tuvo otros efectos en el músico, que atravesó una fuerte depresión, que duró cerca de un año. La exposición mediática y las críticas constantes afectaron su salud mental y lo llevaron a experimentar soledad y sensación de abandono. “Me volví a lo de mis viejos, yo vivía solo. Tuve un par de situaciones en las que quise quitarme la vida. Sentí un abandono total”, confesó en una entrevista con Carnaval Stream.

A pesar de aquel proceso, Tripel subrayó el buen vínculo que mantiene hoy con sus excompañeros Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo: “Somos como cinco hermanos”, aseguró. Los cinco integrantes comparten un grupo de WhatsApp y el tema de un regreso está en conversación: “Me encantaría que en algún momento nos pongamos de acuerdo”, dijo, y en tono distendido agregó: “No sabemos si hay un escenario que banque tanto peso… Estamos excedidos en asados”.

En la actualidad, Tripel continúa dedicado a la música y el teatro. Forma pareja con Florencia Otero y participó en proyectos como “No hay 2 sin 3”, Música Total junto a Zaira Nara y diversas obras teatrales. Este año integra el espectáculo “Somos Nosotros” en el Teatro Tabaris y mantiene una presencia activa en el ambiente artístico desde hace dos décadas.