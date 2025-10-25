La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"

La peculiar discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos

La actriz y conductora Noelia Marzol compartió en sus redes sociales un momento íntimo junto a su hija de dos años, Alfonsina, en el que la pequeña relató con imaginación una historia sobre monstruos. Fue así como en el clip se aprecia la discusión entre la pequeña y su madre sobre la existencia de estos seres.

Según se observa en el video difundido por la propia Noelia Marzol, la interacción comenzó cuando la conductora, al escuchar a su hija hablar sobre estos seres, le preguntó: “Los monstruos no existen?”. La menor, en cambio, mantuvo su versión y explicó que los monstruos sí existen: “Sí, existen. Uno me comió este dedo, otro este, otro este”, mostrando su mano para ejemplificar a cuáles se refería.

Durante la conversación, la madre alternó entre preguntas y juegos para entender el relato de Alfonsina. En el intercambio, la actriz preguntó: “Y, pero ¿cómo es que los tenés acá entonces? ¿Qué pasó? Te los comieron y después, ¿qué?”, generando respuestas cargadas de creatividad por parte de la niña, quien explicó cómo recuperó los dedos que —según su relato— le habían quitado los monstruos.

Noelia Marzol junto a su pequeña Alfonsina

“Se los comieron y la policía los atrapó”, comentó la niña. Con una sonrisa en su cara, la bailarina le contestó mientras intentaba seguir maquillándose: “Ah, la policía atrapó el monstruo que te robó los dedos. ¿Y qué le hizo?“. ”Sacudir", respondió la niña, intentando dar una respuesta para su teoría.

Lejos de poner punto final al relato de su pequeña, Marzol comentó: “¿Los sacudió? ¿Y les salieron de vuelta los dedos? Ah. ¿Y cuándo pasó eso?“. Fue entonces cuando la menor aclaró que todo esto había sucedido a la mañana. Mientras la bailarina intentaba continuar con su tarea, Alfonsina se movía para tapar el espejo. ”Pero dejame verme en el espejo. Me tengo que ver en el espejo. ¿A la mañana pasó eso?“, expresó Noelia.

Ante el silencio de su niña, la artista le repreguntó: “¿Y le dijiste a la seño? ¿Y qué te dijo? ¿Qué hacemos?“. Fue entonces cuando la menor puso punto final a su teoría y le reveló a su madre: ”No, no hay monstruos". Manteniendo un gesto de sorpresa, Marzol cerró la charla diciendo: “Ah, ¿no existen? ¿Existen o no existen?“. Acto seguido, la pequeña negó con la cabeza.

Noelia Marzol suele compartir escenas de su vida cotidiana en plataformas digitales, en particular momentos que incluyen a sus hijos. Las publicaciones han despertado el interés de sus seguidores, quienes celebran la espontaneidad de los diálogos familiares que frecuentemente publica la artista.

Este episodio fue uno de los contenidos recientes que Noelia Marzol subió a Instagram, donde mostró el costado lúdico y la interacción en el hogar. El video acumuló comentarios de usuarios que destacaron la naturalidad con la que la conductora aborda la imaginación infantil y el espacio de confianza que comparte con sus hijos.

El duro accidente que sufrió el hijo de Noelia Marzol

Casi un mes atrás, lejos de las cámaras o las luces de los escenarios, Noelia decidió pasar un día en familia. Fue así que llevó a su hijo Donatello, de cuatro años, a jugar a una plaza. Sin embargo, en el transcurso de la actividad, el niño sufrió un duro accidente al ser golpeado por una hamaca en su cara. En ese marco, luego de la estresante situación, la modelo intentó aportarle una cuota de humor a la situación y mostrar en su cuenta de Instagram cómo estaba su pequeño tras el golpe sufrido.

La artista publicó la fotografía de la cara de su hijo y relató: “Dona se dio un pequeño color en las hamacas… Lo bueno es que ya no tendré que repetirle que no se ponga detrás de ninguna cuando alguien se hamaca”, afirmó junto a una imagen del niño en la que se veía el moretón, la hinchazón y su cara de dolor y tristeza. Durante el mismo fin de semana, Marzol subió a sus historias el avance en la recuperación del niño para tranquilizar a su comunidad de seguidores. “Va bajando, ponele…”, señaló la bailarina, junto a la postal en la que se aprecia la reducción de la inflamación en la frente de su hijo.

Luego, con la idea de transmitir mayor tranquilidad, Noelia publicó una foto en la que se veía a Donatello en pijama, sonriendo, mientras jugaba en el piso de la casa con su gato. “Está bien igual”, escribió la influencer ante sus más de 2 millones de seguidores, mostrando la alegría del pequeño y la evolución de su golpe.