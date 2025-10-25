El romántico posteo de Luck Ra por el cumpleaños de La Joaqui: “No sólo te amo, te elijo”

Las fotos que subió Luck Ra por el cumpleaños de La Joaqui

La celebración del cumpleaños número 31 de La Joaqui se vio marcada este año por la distancia, pero también por una muestra pública de afecto de su pareja, Luck Ra. El cantante eligió las redes sociales para dedicarle un mensaje en el que expresó: “No solo te amo, te elijo. En los días malos quiero ser tu sostén para que sigas arriba y en los días que yo no resista sé que tengo una mano que jamás me va a dejar caer”. Esta declaración, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, fue acompañada por un carrete con distintas situaciones: un beso sobre una embarcación, un paseo veraniego donde ella sostiene dos monitos, el dibujo de un fan con ambos, y una noche de diversión en un boliche. Además, subrayó la intensidad y la complicidad que caracteriza a la pareja, incluso cuando los compromisos profesionales los mantienen separados.

La respuesta de La Joaqui no tardó en llegar y, a través de sus propias palabras, dejó en claro la reciprocidad de sus sentimientos: “Estoy perdidamente enamorada de vos. Sos el hombre ideal, el compañero perfecto, no imagino ya una vida sin vos”. La artista, cuyo nombre real es Joaquinha Lerena, compartió además detalles sobre la felicidad que le genera la relación, describiendo la risa compartida y la pasión que siente por su pareja.

El intercambio de mensajes no solo generó reacciones entre sus seguidores, sino que también motivó comentarios de figuras del espectáculo como Evangelina Anderson, quien escribió: “Son hermosos y viéndolos así dan ganas de volver a creer en el amor”. Momi Giardina, a su vez, destacó la ternura de la pareja. Y Flor Jazmín Peña también se sumó a las muestras de cariño con un mensaje efusivo: “ammmmm”.

La historia de cómo se conocieron La Joaqui y Luck Ra ha sido motivo de versiones encontradas entre ambos. Mientras él recuerda que el primer encuentro se produjo durante un partido de metegol y que la invitó a uno de sus shows en el Luna Park, ella sostiene que no interpretó esas invitaciones como un interés romántico y que él no tomó la iniciativa pese a varias oportunidades. Ambos coincidieron en que, durante las primeras citas, la inseguridad y el nerviosismo marcaron sus interacciones, llegando a pasar más de tres encuentros sin besarse. La Joaqui relató que, tras un asado cancelado por una inundación, Luck Ra la “plantó”, lo que complicó el inicio de la relación.

Nacida en Mar del Plata el 24 de octubre de 1994 bajo el nombre de Joaquinha Lerena, desde temprana edad atravesó desafíos familiares y personales. La cantante y actriz recordó que sus padres se convirtieron en padres a una edad muy joven. En su niñez, vivió con su madre en Costa Rica, separada de su padre por motivos económicos, ya que ninguno podía afrontar los gastos de viaje para reunirse.

Durante la adolescencia, La Joaqui tomó la decisión de permanecer en Costa Rica incluso tras el regreso de su madre al país sudamericano cuando ella cumplió 15 años. La libertad que experimentó lejos de la supervisión familiar, según relató, la expuso a situaciones de riesgo que agravaron sus problemas.

Después de que su madre percibiera la gravedad de su situación, la trajo de vuelta a Argentina. Allí se instaló en Mar del Plata junto a su abuela, aunque las dificultades relacionadas con el consumo siguieron presentes.

La maternidad representó un punto de quiebre tras numerosos intentos fallidos de tratamiento para superar las adicciones. El nacimiento de su primera hija a los 21 años marcó un quiebre y provocó una decisión fundamental en la vida de La Joaqui. Según contó, el padre de la niña no quiso asumir responsabilidades y optó por mantener un estilo de vida asociado a los excesos, lo que la llevó a elegir otro rumbo y concentrarse en la crianza.

Hoy, La Joaqui se ha consolidado como una figura destacada tanto en la música como en la actuación, ya que su papel en En el barro fue elogiado. Ese luminoso presente laboral se completó en el plano personal cuando en agosto de 2024 anunciaron el noviazgo con el cuartetero Luck Ra.

En una reciente entrevista con LAM (América TV), la intérprete de Butakera confirmó el buen momento que atraviesa con él en el plano sentimental y se refirió a la importancia de Luck Ra en su vida: “Es verdad que él está en todo lo que lo necesite. Se hace cargo de todo: de mi corazón, del hogar, de nuestra estabilidad emocional, de todo. Él es el tipazo más tipazo de la Argentina”, expresó con una sonrisa.