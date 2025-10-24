Teleshow

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

El reconocido músico británico fue homenajeado durante una ceremonia oficial en el Salón Eva Perón, donde agradeció el recibimiento y destacó el vínculo único con el público argentino

Por Alejandro Caminos

El músico británico Rod Stewart recibió la distinción de Huésped de Honor en un acto realizado en el Salón Eva Perón de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ceremonia que encabezó el legislador Pablo Donati, autor del proyecto de declaración.

La actividad contó con la presencia de autoridades de la casa, entre ellas el subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional, Pablo Garzonio, y la directora general de esa área, Ornella Vanzillotta. Previamente, la Vicejefa de Gobierno porteño y Presidenta de la Legislatura, Clara Muzzio, recibió al intérprete.

Durante el acto, Donati rememoró el impacto de la música de Rod Stewart en su juventud: “Fui y escuché una canción que me encantó. Todo el mundo bailó desaforado esa canción. Me puse a investigar y me encontré con que no era un músico que hiciera música disco. Era un rockero como lo era yo, pero que no solamente cantaba rock”, relató el legislador.

En sus palabras, subrayó que “con su voz única marcó generaciones, cantando una cantidad enorme de géneros y con su voz única rasposa, pero dulce”.

Y sumó: “Es un privilegio para mí y los colegas presentes ser quienes haremos entrega de esta importantísima distinción de Huésped de Honor, en esta ciudad que es un faro cultural para Latinoamérica y el mundo. Esta distinción es de todos los ciudadanos de Buenos Aires, que no solo respira tango y fútbol, sino también la música de Rod Stewart”.

El propio Rod Stewart mostró su agradecimiento y entusiasmo tras recibir la distinción. “Nunca recibí una distinción y agradezco de corazón. Es un gran honor. Acá está el mejor público de todos. Gracias desde lo más profundo de mi corazón”, expresó el artista ante las autoridades porteñas y asistentes al acto, previo a recibir una camiseta de la Selección Argentina de fútbol, con su nombre y la número 10 estampados en la espalda.

Nacido en Londres el 10 de enero de 1945, Roderick David Stewart, conocido como Rod Stewart, es reconocido mundialmente por su carrera como solista y por su paso por las bandas The Jeff Beck Group y Faces. Entre los mayores éxitos de Stewart se encuentran “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy?”, “Tonight’s the Night” y “Have I Told You Lately”. La trayectoria de Stewart suma más de 250 millones de discos vendidos a nivel global.

El cantante recibió numerosos premios y reconocimientos, entre ellos un Premio Brit, un Premio Grammy y la inclusión en dos ocasiones en el Salón de la Fama del Rock and Roll: como solista en 1994 y como miembro de Faces en 2012.

Además, fue incorporado en 2006 al Salón de la Fama del Reino Unido. Su capacidad de reinventarse destacó no solo en el rock, el folk y el blues, sino también en géneros como la música disco y la new wave.

La entrega de la distinción de Huésped de Honor coincidió con la última visita de Stewart al país, en el marco de su gira “One Last Time”, donde se presentó en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que marcó su reencuentro con el público argentino después de varios años.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al distinguir a Stewart, destacó su aporte a la cultura y el vínculo que mantiene con millones de seguidores en Argentina y el mundo.

Esta semana, el músico llenó tres veces el estadio del barrio de Villa Crespo. Fue una hora y 45 minutos de fiesta, que luego de 22 canciones terminó en un carnaval carioca con globos cayendo del techo, rebotando por los aires o explotados en una improvisada pirotecnia que acompaña los compases de “Love train”.

