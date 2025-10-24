La emotiva sorpresa de Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje: “No tengo palabras”

La emotiva sorpresa que Matías Palleiro a Jimena Barón en pleno viaje (Video: Instagram)

El Día de la Madre para Jimena Barón no fue solo la oportunidad para celebrar con sus dos hijos, sino que fue la excusa perfecta de Matías Palleiro, su pareja, para regalarle un viaje a Miami para ellos dos y el pequeño Arturo, bebé que tiene cuatro meses. A medida que pasan los días, Matías va sorprendiendo a su novia con nuevos regalos y gestos y esta ocasión no fue diferente.

Mientras se encontraban en Miami, Palleiro la sorprendió con un viaje a Orlando para ir a los parques de Disney y de Universal y a llegada de su suegra, con el objetivo de que cuide al pequeño y ellos puedan subir a los juegos sin problemas. Si bien Jimena sospechaba que algo iba a pasar nunca se imagino que era algo que involucraba que su hijo mayor viaje para unirse a ellos y pasar unas vacaciones en familia todos juntos. El primer parque que fueron a visitar fue el de Universal y mientras estaban en el mundo de Harry Potter, Q, apodo que le puso Jimena, la hizo pararse en un lugar estratégico para sorprenderla.

Barón, sin saber que era lo que iba a suceder, se mostró ansiosa mientras su novio la grababa. “Dale, ¿Hay un dragón?“, es todo lo que atinó a decir la cantante de ”La Cobra" mientras Momo, su hijo con Daniel Osvaldo, aparecía lentamente por atrás.

Al ver el movimiento, Matías le pidió que se diera vuelta, su suegra lanzó un grito de felicidad y Jime, sin entender nada, dio un grito para el lado equivocado. En el momento en el que encontró a Morrison la emoción se apoderó de ella y comenzó a llorar desconsoladamente.

La tierna postal del reencuentro entre hermanos en el parque de Universal

Allí madre e hijo se fundieron en un abrazo mientras el resto de la familia se sumaba a los gritos de emoción. “Pensaste que lo íbamos a dejar afuera”, lanzó Matías para luego unirse al abrazo de su novia y su hijo. “¿¡Cómo me voy a quedar sin Universal?!, acotó Momo, dejando entrever que esto estuvo planeado desde el primer día.

Tanto Matías como Momo celebraron el haber sorprendido a la actriz de Esperanza Mía. "El mejor día de mi vida. No tengo palabras Q. Son lo mejor que me pasó en la vida“, escribió Jimena en el pie de foto del video, que rápidamente se llenó de comentarios que se sumaron a la catarata de emociones. Momi Giardina, Celeste Cid, la China Ansa, Stefi Roitman, Sofía Pachano, Flor Torrente e Gian, incluso el hermano mayor de Momo por parte de Osvaldo, fueron algas de las que se expresaron en los comentarios.

Una vez recompuesta de las lágrimas, el grupo siguió con la excursión por Universal, se subieron a los juegos y compartió la tierna postal del encuentro entre hermanos, foto que salió movida.

Jimena respondió a las críticas por no llevar a Momo de viaje con ellos (Foto: Instagram)

Tan solo horas antes de recibir esta sorpresa, Barón había usado sus historias para responderle a una seguidora que la había cuestionado por no llevar a su hijo mayor al viaje, especialmente luego de que contara que iba a ir a los parques.

“Momo tiene 11 años y fue a Disney veces. Yo a los 11 años estaba en las Toninas juntando almejas que después cocinábamos y comíamos frías con mayonesa, salvó alguna noche que me llevaban a una heladería, que me acuerdo vendían helado en una pipa verde de plástico”, comenzó su explicación la cantante de “La Tonta”, quien días atrás también había contado que el adolescente tenía que seguir asistiendo al colegio. Y cerró: “Aguante mi infancia en Argentina, que fue más humilde, pero hermosa. Y que no les de pena Momo por Dios…”.