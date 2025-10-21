Jimena Barón y Matías Palleiro en una divertida escapada a Miami junto a su bebé: las imágenes

Las primeras postales de Jimena Barón y su novio en Miami (Video: Instagram)

El Día de la Madre, Matías Palleiro y Momo sorprendieron a Jimena Barón con un viaje a Miami para la pareja y Arturo, el hijo que tienen en común, dejando a Momo en el país con la intención de que no falte al colegio muchos días. Luego de superar el miedo a volar, llegaron a la ciudad que será su hogar por el tiempo que duren las vacaciones y las redes de la actriz se convirtieron en una ventana a la intimidad de las vacaciones.

Un atardecer sobre el mar marcó el escenario para la primera historia que compartió la cantante de “La Cobra”. “Este departamento lo compró mamá cuando era chiquita, ¿sabes mi amor? Vos vas a heredar todo esto porque yo me rompí el cul… trabajando desde chica“, bromeó la cantante mientras de fondo se escucha la risa sin filtro de Matías. “Total, Arturo no entiende todavía”, escribió la actriz de Esperanza Mía.

Jimena Barón le puso humor a un video con su hijo Arturo desde Miami (Instagram)

Fiel a su estilo, siguió con las bromas. A solas con un Arturo un poco molesto, lanzó con acento español: “No es gracioso, comiste, dormiste. ¿Qué querés? No es gracioso, ¿Qué querés? Tu padre se fue a correr porque eso es lo que hacen los hombres, siguen con su vida como si nada, vos naciste y ellos siguen con su vida, se modifica lo mínimo posible. En cambio, las madres, acá estamos 24/7 con vos. No sé de qué te reís, estás en Miami y lloras". Dichas estas palabras comenzó a darle besos al pequeño, lo que hizo que se sumaran las risas del mismo.

Matías volvió de correr y la dupla se preparó para tener una noche romántica. El lugar elegido para esta cita fue un restaurante en el barrio de Wynwood, sin embargo, el viaje en auto no fue el mejor de todo y la hizo un reclamo a su novio: “Arturo se largó a llorar en el auto. Llegamos a la cita estresadísimos. Frenaste en una estación de servicio como en las películas, cuando te sigue la policía, compraste el agua desesperado, porque te la olvidaste. Tenías una sola hacer una. Llegaste de correr y te dije ‘Hace el bolso, yo lo cambio’”. Más allá de la pequeña pelea, la cena consistió en pescado, carne y ensalada.

Jimena eligió una bikini de color negro y se mostró feliz en sus vacaciones (Foto: Instagram)

Durante la tranquilidad de la mañana, con hijo y pareja todavía durmiendo, la cantante se dispuso a tomar mate en tranquilidad. Lo que llamó la atención de muchos fue que en una esquina había un pequeño muñeco tejido de Jesús y explicó su función: “No merma mi miedo a volar. Ahora viajó con Jesús, que me lo regalaron unas chicas el día del bautismo de Arturo y el rosario me lo regalo un señor en Bariloche”.

Finalmente, llegó el momento de llevar al pequeño Arturo a la playa. Acostado sobre una toalla, con un enterito, bajo la sombra y con mucho protector solar, Barón y Palleiro emprendieron la aventura. “Esos jamones con mucho protector. Está aflojando tu padre y parece que mostramos la caripela en cualquier momento”, contó la cantante de “La Tonta”.

La cena que Jimena Barón compartió con Matías Palleiro en Miami

En el momento en que le contaron que tenía que emprender este viaje, la emoción fue total. Ese domingo comenzó con el cariño más genuino: Momo, su hijo mayor, la despertó con una emotiva carta que Jimena compartió orgullosa con su comunidad. “Mi regalo del Día de la Madre. Hoy 10.28 AM, recién levantada”, escribió en sus redes para contextualizar el inicio del homenaje. El mensaje del pequeño no solo sacó una sonrisa, sino también alguna lágrima de emoción. “¡Feliz día! Sos la mejor mamá. Ojalá la pases bien y disfrutes de los regalos. Te amo. P.D.: sos la mejor mamá del mundo”, le dedicó con sinceridad. El texto conmovió a la cantante, que filmó el momento y dejó entrever la autenticidad del amor cotidiano.

A la lectura emotiva, le siguió el primer obsequio que Momo y Arturo prepararon con complicidad paterna: un anillo inteligente capaz de medir diferentes funciones corporales. “¡Ay, qué bueno!”, exclamó Jimena mientras mostraba la caja del anillo frente a la cámara, demostrando el entusiasmo y la sorpresa que le generaba la tecnología puesta al servicio del bienestar maternal. Pero la emoción apenas comenzaba: Palleiro, su pareja, la apuró con su característico humor. “Después lo vemos”, le dijo mientras le entregaba un nuevo paquete, esta vez bajo el formato clásico de sorpresa.

Matías Palleiro le regaló a Jimena Barón el viaje a Miami por el Día del Madre

Jimena, aún confundida y sin sospechar el contenido, procedió a desenvolver el regalo. Para su asombro, encontró su propio pasaporte y, dentro de él, un pasaje que indicaba el destino de una escapada inmediata: Miami. Desconcertada y entre risas de incredulidad, la actriz preguntó la fecha exacta del viaje: “¿Qué? ¿Es hoy, bolu...? ¿Me estás jodiendo? Mirá mi piel de gallina, ¿cómo iba a saber?”. La mezcla de asombro y alegría quedó plasmada en sus ojos y en el video que rápidamente recorrió las plataformas y generó todo tipo de comentarios positivos.