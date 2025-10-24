Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

Ángel de Brito calificó a la China Suárez como "mentirosa serial" tras su cruce con haters

En las últimas horas, Ángel de Brito volvió a encender la polémica en redes sociales al responder preguntas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Como suele hacer cada semana, el conductor de LAM (América TV) abrió la clásica cajita de consultas, pero esta vez las preguntas giraron casi todas en torno a la China Suárez, con quien mantiene una relación tensa desde hace tiempo.

El periodista reavivó la polémica al responder preguntas sobre la actriz en redes sociales

“¿Qué pensás de que la China se burle de las haters como se burlaba de las que se cag...?”, le preguntó un usuario. De Brito no dudó en contestar con dureza: “Ella me parece lamentable. Pero tiene derecho a contestar”.

Lejos de calmar las aguas, otro seguidor insistió con el tema y quiso saber su opinión sobre lo que describió como un “brote” de la actriz en redes. La respuesta del periodista fue aún más filosa: “Nunca le creería a una mentirosa serial”, lanzó.

El conflicto entre De Brito y Suárez suma nuevos capítulos tras viejos cruces mediáticos

Sus dichos reavivaron la tensión entre ambos y recordaron los múltiples cruces mediáticos que protagonizaron en el pasado. De Brito ya había apuntado contra Suárez meses atrás, cuando ella realizó un fuerte descargo contra Benjamín Vicuña, y él la acusó de “mala leche”.

Esta serie de publicaciones se deben a la tarde de furia de la actriz, en la que atacó a sus haters después de comentarios que la insultaban y la denigraban. Todo comenzó cuando subió una simple secuencia de selfies en las que se la veía dentro de un auto, con el rostro maquillado, un top blanco y la descripción con un emoji de un moño rosa. En la foto aparecía posando con naturalidad, pero los comentarios que llegaron después distaron mucho de ser amables.

Entre los mensajes que comenzaron a aparecer, algunas usuarias le escribieron frases cargadas de sarcasmo y desprecio. “Siempre las mismas fotos pedorras”, lanzó una. Otra apuntó: “Esas pestañas y esa boca”. Una tercera directamente comentó: “Vómito”. Y una más ironizó: “Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara”.

La China Suárez expuso a sus detractoras en Instagram tras recibir comentarios ofensivos (Video: Instagram)

Luego de esa publicación, la China subió una serie de historias que repitieron el mismo patrón: una captura del comentario ofensivo seguida por la foto de perfil de la mujer que lo había escrito. Así, se sucedieron las secuencias una tras otra: comentario, foto; comentario, foto; comentario, foto.

Minutos después, publicó una historia con un primerísimo primer plano de su rostro, donde se le ve parte de un ojo, la nariz y la boca, acompañada por una frase que rápidamente se viralizó: “Ahí vaaaaaa con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla”, escribió, como una respuesta directa a la usuaria que la habían criticado por el uso de zoom en sus fotos.

Si bien los mensajes originales fueron agresivos e innecesarios, la reacción de la actriz tampoco fue bien recibida por todos. Su modo de contestar fue interpretado como una forma de escarnio público y burla, ya que utilizó su cuenta para poner en evidencia a mujeres comunes que no cuentan con su nivel de exposición, poder ni recursos.

La respuesta de Suárez replicó la violencia que ella misma sufrió en redes sociales

Finalmente, la China compartió un video desmaquillándose frente al espejo, acompañada por un audio viral en tono sarcástico que decía: “No podés ser fea y mala. Podés ser linda y mala, pero no fea y mala. Cuando sos fea, vos no te podés dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea, vos tenés que trabajar tu personalidad. Entonces, la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno, yo digo: ‘Hermana...’”.

El clip, en el que se la ve relajada y sonriendo mientras se limpia el rostro, fue interpretado como una respuesta directa a las mujeres que la habían criticado. Con ese gesto, reforzó su contraataque: usó sus propias historias para burlarse de las críticas y ridiculizar a sus detractoras ante millones de seguidores. En la misma grabación, escribió: “Buenas noches. Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya. Descansen”, a modo de darle un cierre más relajado a la secuencia de historias atacando a las mujeres que la criticaron en primer lugar.

El trasfondo del conflicto también tiene historia. Desde hace años, la ex Casi Ángeles arrastra una carga de hate persistente desde los casos mediáticos en los que fue señalada como “la tercera en discordia” —primero con Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, luego con Pampita y Benjamín Vicuña, y más recientemente con Wanda Nara y Mauro Icardi—. Esa etiqueta de “robamaridos” marcó su imagen pública y la convirtió en blanco recurrente de insultos y comentarios agresivos. Pero esta vez, al devolver los ataques exponiendo a otras mujeres, la respuesta de la actriz parecería replicar el mismo tipo de violencia que tanto la afectó.