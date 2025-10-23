Wanda Nara anunció que será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: “A cumplir con el deber cívico”

Wanda Nara fue designada presidenta de mesa para las elecciones legislativas del domingo

A pocos días de las elecciones legislativas, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar que fue designada presidenta de mesa para los comicios del próximo domingo. La conductora compartió la noticia a través de sus historias de Instagram con una mezcla de sorpresa y humor, mostrando la notificación oficial que recibió de la Justicia Electoral.

Aunque por un tema de seguridad Wanda tachó todos los datos personales, en el papel se alcanza a ver su apellido, Nara, y la frase: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”. La empresaria acompañó la foto con un curioso mensaje que anticipó lo que hará el fin de semana: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió junto a emojis que hacían referencia a urnas de votación, sorpresa y responsabilidad.

Wanda Nara mostró el documento que certifica su presidencia de mesa el próximo domingo

Aunque en su publicación no brindó más detalles, Wanda dejó en claro que planea cumplir con la citación electoral. Por tratarse de un documento oficial, prefirió mantener bajo reserva la información sensible, aunque su publicación bastó para confirmar que fue convocada a participar activamente en la jornada del próximo domingo.

Recientemente, durante uno de los últimos episodios de MasterChef Celebrity, Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un momento tan inesperado como entrañable. La conductora y su exmarido compartieron una charla llena de humor y complicidad frente a cámaras, donde los recuerdos de su pasado en común volvieron a surgir de manera espontánea y natural, con un blooper incluido del exfutbolista que generó carcajadas en el estudio.

Todo comenzó cuando Wanda decidió acercarse a la estación de trabajo de Maxi mientras él preparaba una milanesa gigante para presentar al jurado. Lo que siguió fue una secuencia de humor genuino, con guiños a su historia compartida y un clima distendido. “¡Qué milanesa enorme!”, exclamó la conductora, a lo que el exjugador respondió con orgullo: “¿Viste? Me gusta hacer la milanesa grande. Los chicos siempre me piden así, bien grandes”.

Wanda y Maxi López protagonizaron un divertido momento juntos en MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

Mientras el exfutbolista batía huevos y rallaba ajo, Wanda observó de cerca la preparación y no tardó en notar un detalle: “Está al revés el rallador”, le dijo, entre risas. El comentario lo descolocó por completo. “No”, respondió él, todavía concentrado en su tarea. “Sí, sí, ahí... está al revés”, insistió ella divertida. Al percatarse del error, Maxi se rio con complicidad y lanzó una frase que hizo reír a todos: “Capaz me pusiste nervioso”.

Lejos de dejar la charla ahí, Wanda continuó con su característico estilo punzante. “¿Y todas estas mezclas que tenés acá qué son?”, preguntó mientras miraba los ingredientes desparramados sobre la mesa. Maxi respondió seguro: “Ahí preparé el ‘mejunje’, con huevos, sal, pimentón, salsa de soja y mostaza”. La conductora no dejó pasar la oportunidad para lanzar una frase con doble filo: “Aprendiste en estos años, porque a mí no me hacías este tipo de milanesas”. Él soltó una carcajada y retrucó: “Salíamos a comer”. “¿A dónde íbamos? ¿A bodegones?”, insistió ella. “No, me sacabas a los más caros. Olvidate. Sabés cómo sangraba”, bromeó López, recordando las salidas de pareja entre risas.

El intercambio entre Wanda y Maxi incluyó bromas sobre su pasado y salidas a restaurantes caros

El ida y vuelta se volvió cada vez más cómplice. “¿La cuenta más cara que pagaste conmigo?”, lo desafió Wanda con picardía. Maxi sonrió y respondió sin rodeos: “No sé si comprarte ropa o llevarte a comer. Nada era económico... viste cómo sos. Pero comías bien, ¿o no?”.Sin perder el ritmo, ella respondió entre carcajadas y a puro doble sentido: “Sí, comía bien. Siempre comí bien”. La ocurrencia desató risas entre los jurados Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, que observaban la escena entre divertidos y sorprendidos por la química que mantienen los ex.

Antes de despedirse de su estación, Wanda le lanzó una pregunta final: “¿Te ves ganador?”. Maxi respondió con calma y humor: “Me veo en el balcón. Espero subir con esta milanesa”. A lo que ella remató: “Te veo bien, te veo concentrado. Mucha suerte”.