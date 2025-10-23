La romántica foto de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras su regreso de Europa

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras regresaron a Buenos Aires tras su viaje por Europa y compartieron una selfie que refleja su buen momento como pareja

Después de unos días recorriendo Europa, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras regresaron a la Argentina y sellaron su vuelta con una nueva selfie que confirma el gran momento que atraviesan como pareja. La imagen, publicada en sus historias de Instagram, los muestra en la parte trasera de un auto, disfrutando del sol de la tarde, relajados y sonrientes.

El exfutbolista fue quien tomó la foto: aparece con anteojos de sol, una expresión tranquila y la luz natural iluminándole el rostro. A su lado, Ivana posa recostada, con gorra y gesto relajado, haciéndose visera con la mano para cubrirse del sol que entra por la ventanilla. En su historia, la modelo agregó un breve comentario lleno de complicidad: “Aiiiiii”, acompañado de un emoji de enamorada, una reacción simple pero reveladora del clima de ternura y cercanía que se percibe entre ambos.

La imagen fue tomada poco después de que la pareja regresara de sus vacaciones europeas. Al parecer, la foto capturó el momento en que salían de Ezeiza, ya de vuelta en Buenos Aires, tras varios días de descanso y turismo por el Viejo Continente. Más allá del detalle anecdótico, la instantánea funciona como un símbolo de regreso a la rutina, pero también como una muestra del vínculo consolidado que hoy los une.

La pareja oficializó su relación hace poco más de un mes, tras la separación de Cvitanich y Chechu Bonelli, y ahora se muestra unida y relajada en redes sociales

La historia entre Cvitanich y Figueiras fue, desde el principio, objeto de atención mediática. El exdelantero de Banfield, de 40 años, y la empresaria y modelo, de 36, oficializaron su relación hace poco más de un mes, luego de semanas de especulaciones y versiones cruzadas. El romance se conoció después de que trascendiera la separación de Cvitanich y Chechu Bonelli, con quien el exjugador comparte tres hijas.

Aunque él aseguró públicamente que la relación con Ivana comenzó cuando ya estaba distanciado de su exesposa, Bonelli dio a entender lo contrario. En una entrevista televisiva, sostuvo que “el tiempo no fue tanto”, y que fue ella quien “lo echó de la casa”, a diferencia de lo que se decía sobre una decisión tomada por él. Pese a las diferencias en los relatos, el exfutbolista insistió en que su vínculo con Figueiras se inició cuando su matrimonio ya estaba terminado. A pesar del ruido inicial, la pareja eligió darle lugar al amor y mostrarse sin ocultarse más. Su primer viaje juntos al exterior fue también su primer gesto público de relajación y disfrute compartido.

Durante su estadía en Europa, visitaron ciudades como Ámsterdam, compartiendo imágenes sincronizadas y mostrando complicidad pese a la atención mediática

Durante su estadía en Europa, Cvitanich e Ivana recorrieron varias ciudades, entre ellas Ámsterdam, un lugar con especial significado para él, ya que jugó durante varios años en el Ajax y mantiene allí lazos de amistad con excompañeros y amigos personales. En redes, se mostraron sincronizados: compartieron fotos desde los mismos lugares, aunque en publicaciones separadas, lo que despertó curiosidad entre sus seguidores.

La primera selfie oficial juntos llegó en ese contexto: una foto tomada dentro de un ascensor con paredes metálicas, donde ambos posan frente al espejo. En la publicación de él, musicalizada con “Je veux” de Zaz, se los veía abrazados, reflejando complicidad. Ella, en cambio, subió la misma imagen pero recortando al exfutbolista del encuadre, priorizando su perfil y manteniendo cierta reserva. Esa diferencia, lejos de generar distancia, evidenció la forma en que cada uno se maneja en redes sociales: mientras él se muestra más abierto, Ivana elige cuidar su intimidad.

Ivana Figueiras decidió recortar a su pareja de una foto publicada en sus historias de Instagram

Ya de regreso en Buenos Aires, la selfie dentro del auto volvió a ponerlos en el centro de la conversación digital. La foto, sencilla pero luminosa, muestra a ambos cómodos, cercanos y lejos del escándalo, en contraste con los titulares que acompañaron los inicios de su romance.

El gesto también marca un cambio de tono respecto a las semanas anteriores. Ya no hay necesidad de aclarar, justificar ni explicar. Cvitanich y Figueiras parecen haber optado por vivir su historia con serenidad, priorizando los momentos cotidianos por encima de las polémicas mediáticas.