La insólita razón por la que Susana Giménez bajó de un avión en silla de ruedas

La famosa conductora arribó a Estados Unidos para llevar adelante compromisos personales, sin embargo, al momento de descender, recibió una asistencia especial

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

La insólita razón por la que Susana Giménez bajó de un avión en silla de ruedas

Entre viajes, campañas publicitarias y los preparativos para la grabación de su biopic, Susana Giménez se prepara para cerrar un gran 2025. En ese marco, la diva decidió realizar un viaje a Miami, Estados Unidos, para enfocarse en sus compromisos personales. Sin embargo, al arribar al estado de Florida, un detalle llamó la atención de los presentes: la diva había descendido en sillas de ruedas.

Inmediatamente, el dato comenzó a generar preocupación entre sus fans. En ese marco, quien confirmó la situación y sumó más detalles del hecho fue Laura Ubfal. “Me acaban de llamar de Estados Unidos porque justo tengo gente que estaba en el aeropuerto. Susana subió y bajó primera del avión de American Airlines, donde llegó a Miami. Llamó la atención porque eran las cuatro de la mañana y llegó a Miami con anteojos oscuros y en silla de ruedas”, relató la panelista en el canal de streaming Bondi Live.

Luego, con la idea de transmitir tranquilidad, la periodista resaltó que la decisión de la diva, de descender de esta forma, no estaba relacionado a su salud: “No le pasa nada, simplemente para fue estar cómoda. Un sistema que lo hacen con gente grande. Susana es una señora grande, tiene todo el derecho a que la lleven, viste por esos largos pasillos de Miami. Ella viajó en el asiente 7L, para que sepan que lo tenía. Ella estaba con anteojos oscuros, silla de ruedas. No sé para qué Susana en Miami, porque algunos me dijeron fue al Martín Fierro de allá. No, habrá ido porque o tiene que ver la casa o se va a otro lado. No se preocupen, la silla de ruedas, es una cosa muy natural”.

Susana Giménez arribó a Miami
Susana Giménez arribó a Miami en silla de ruedas

El último problema de salud que había atravesado la diva había sido en octubre de 2024. La animadora se vio afectada y sintió la necesidad de comunicárselo a su público cara a cara, a través de la televisión. “Esperen, les cuento mi drama. Estoy súper afónica, pero yo no falto a ningún programa”, aseguró mientras el tono de su voz parecía estar a punto de fallarle. En esa misma línea, continuó: “Menos a este porque los dejaría a todos ustedes sin poder a ver a sus ídolos”.

Mientras los presentes en la tribuna no paraban de aplaudir, ella, con un tono jocoso, expresó: “Vieron que me encanta jugar y decirles: ‘¡Cállense!’. Bueno, hoy no voy a poder porque estoy hecha puré”. En un intento de llevar tranquilidad a su público, Susana les dio una frase humorística para referirse a su estado de salud, por lo que recibió como respuesta una catarata de risas, restándole así la seriedad del estado de Giménez.

Laura Ubfal contó la razón
Laura Ubfal contó la razón por la que la diva llegó al aeropuerto de esta forma

Si bien su voz se encontraba afectada, esto no fue impedimento para que la presentadora recibiera a su primera invitada en la emisión. En esa ocasión fue Lali Espósito quien tuvo la oportunidad no solo de hablar de su música sino también sobre política tras el lanzamiento de su canción “Fanático”, que hacía referencia al presidente Javier Milei. La artista contó con el espacio no solo para charlarlo en el diván de la animadora, sino también para entonar las estrofas del tema que causó revuelo en el mundo del espectáculo y en el ámbito de la política en las últimas semanas.

Previo a este episodio, la histórica conductora se había visto obligada a suspender las funciones de Piel de Judas. La diva había atravesado un cuadro gripal que la tuvo en cama y, por sugerencia de sus médicos, debió hacer reposo. “Nada grave”, sostuvo a Teleshow su compañera Manuela Pal, anticipando que retomarían con sus actividades una vez que tuviera el alta médica.

Según pudo saber Teleshow, y luego de haber guardado el reposo necesario, Susana se recuperó del cuadro de salud que la afectaba y rápidamente se encontraba en condiciones de volver a los escenarios del Enjoy Punta del Este, en los que se llevaba a cabo la obra que protagonizaba desde su reposición.

