Valeria Gastaldi habló con Teleshow sobre el regreso de Bandana: “Es como reencontrar a alguien de tu familia”

La integrante de la mítica banda pop junto a Lissa Vera, Lowrdez Fernández y Virgina Da Cuhna contó las sensaciones de este nuevo capítulo de la historia. El video que protagoniza Belu Lucius y anuncia la vuelta después de 25 años

Hugo Martin

Por Hugo Martin

El anuncio del regreso de Bandana por Belu Lucius y su esposo Javier Ortega Desio

El regreso de Bandana a los escenarios argentinos, tras un cuarto de siglo desde su irrupción en la escena musical, despierta una ola de expectativa entre quienes vivieron el fenómeno pop que marcó a toda una generación. El grupo, surgido del concurso Popstars e integrado por Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, anunció oficialmente su vuelta con un espectáculo programado para el domingo 23 de noviembre, en el marco de L.A.T.M. +35, la propuesta creada por DJ Tommy Muñoz. En esta edición especial, la banda será la figura central, con un show que promete fusionar su esencia original con una puesta en escena renovada, celebrando así sus 25 años de historia.

Las entradas para este esperado reencuentro estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre. La última ocasión en la que las cuatro integrantes compartieron escenario fue en mayo, durante el estreno latinoamericano de la película Lilo & Stitch en versión live action, donde interpretaron nuevamente “Muero de amor por ti”, el tema que Bandana grabó en 2002 para la banda sonora de la película.

En diálogo con Teleshow, Valeria Gastaldi compartió detalles sobre la preparación del show y el significado de este reencuentro. “Estamos felices, así como la gente hace tiempo, estaba esperando que volvamos nosotras también! Pero como cada una está con sus carreras y su vida personal, no se daba el momento hasta ahora que se vienen los 25 años. Y nos pareció divertido anunciarlo de sorpresa en una fiesta como la TM”, expresó Gastaldi, reflejando el entusiasmo compartido por el grupo y sus seguidores.

Los comienzos de Bandana: Lissa,
Los comienzos de Bandana: Lissa, Valeria, Virginia, Lowrdez e Ivonne, hoy ausente

La posibilidad de que Ivonne Guzmán, también surgida de Popstars, se sume a la celebración fue descartada por Gastaldi, quien explicó a Teleshow: “Cuando empezamos a planificar la celebración de los 25 años, en todo momento sabíamos que no se iba a sumar, no por nada malo, sino porque cuando hicimos Bandana a la vuelta en el 2016, ella ya no estaba y es como si se hubiese armado un nuevo grupo, pero con la esencia total de Bandana. Creo que en la vuelta anterior terminamos de afianzar todo el amor que cada una le tiene al grupo y a la gente que nos sigue desde siempre. Si bien, yo hablé personalmente con Ivonne y tuvimos charlas muy lindas, no encontramos una manera orgánica y natural para que ella se sume”.

Valeria Gastaldi habló sobre el
Valeria Gastaldi habló sobre el regreso de Bandana (Créditos: Cortesía/Valeria Gastaldi)

Consultada sobre la posibilidad de extender la actividad del grupo más allá de la celebración de los 25 años, Gastaldi señaló: “Lo iremos viendo, fue increíble ver la reacción de la gente y también de muchos empresarios y empresarias que nos han llamado para hacer proyectos extendidos, además de los 25 años, pero por ahora no tomamos esa decisión”.

Al recordar los momentos más significativos de su trayectoria, Gastaldi destacó a Teleshow: “Creo que tenemos muchos momentos de Bandana favoritos para todas, pero creo que sin dudas los más importantes son cuando estamos las cuatro arriba del escenario. Sobre todo, luego de haber trabajado como mujeres y artistas, ya consolidadas en la última vuelta que hicimos, eso fue muy lindo reencontrarnos a nivel humano y profesional”.

La posibilidad de interpretar nuevas canciones no está descartada, según Gastaldi: “Siempre está esa posibilidad…”.

Lowrdez y Lissa junto a
Lowrdez y Lissa junto a Muñoz

Respecto al significado de este reencuentro, Gastaldi explicó: “El show de noviembre es un reencuentro para nosotras en un tipo de lugar que nos encantó para empezar, y sería como el comienzo de la celebración de los 25 años. Creo que para todas hoy por hoy es muy bueno poder hacer convivir las carreras personales con este gran reencuentro”.

Finalmente, al referirse a las emociones que le genera volver a compartir escenario con sus compañeras, Gastaldi afirmó a Teleshow: “Es como reencontrarte con alguien de tu familia, que viste toda la vida, que lo querés, que hay mucha confianza y hay buenos y malos momentos, pero que lo más importante es la felicidad que te genera ver a ese ser querido y la buena energía que se genera cuando se reencuentran”.

