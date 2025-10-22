Quién es Rocío Robles, la nueva novia de Adrián Suar: el pasado mediático, la vida en México, su camino en el periodismo

A sus 32 años, la periodista volvió a tomar notoriedad luego de blanquearse su romance con el conocido productor (Instagram)

Durante los últimos meses, las versiones sobre un vínculo especial entre Adrián Suar y Rocío Robles crecieron de forma silenciosa en el ambiente del espectáculo, alimentadas por gestos cómplices y rumores persistentes. Aunque ella soltó algunas pistas y declaraciones sugerentes, y él optaba por el perfil bajo, la historia finalmente quedó al descubierto luego de que ambas figuras fueran captadas cenando juntos en Palermo, confirmando lo que hasta entonces era solo un secreto a voces. La atención de los portales y el interés del público no tardaron en multiplicarse, y la pregunta inevitable para muchos fue: quién es la mujer que se animó a conquistar el corazón del productor.

Nacida el 9 de diciembre de 1992 en Rosario, Rocío tiene 32 años y una historia de vida marcada por la pasión, la lucha y el trabajo constante. Proveniente de una familia de clase media dedicada a la acción social, su infancia giró en torno a la murga barrial y a actividades deportivas y culturales. En 2008, su vida dio el primer giro inesperado: fue elegida Segunda Princesa en el Carnaval de Rosario y recibió una beca para una escuela de modelos. Apenas tenía 14 años, pero ya comenzaba a destacarse. Llegaron más títulos, la participación en Miss Mundo Argentina 2014, sesiones de fotos, portadas de revista y un sueño de trascender en los medios.

La gran oportunidad llegó en 2012, cuando debutó en la pantalla chica como parte del reality La argentina más linda de Sábado Show (El Trece). En dicho certamen, Rocío se consagró segunda finalista del certamen. Dos años después, tras sortear castings y superar la presión del anonimato, Robles logró un lugar como bailarina de ShowMatch, donde permaneció hasta 2017. Su paso por las pistas de Marcelo Tinelli le cambió la vida: allí ganó popularidad, sumó amigos, aprendió los gajes del oficio mediático y hasta compartió la pista junto a Rocío Guirao Díaz.

Rocío Robles durante su paso por ShowMatch (Captura de video)

Lejos de limitarse a la danza, Robles se convirtió, a fuerza de carisma y esfuerzo, en una figura versátil del espectáculo. Fue secretaria en Canta si Puedes con José María Listorti; panelista de La Jaula de la Moda y Santo Sábado; jurado en La Tribuna de Guido; e invitada en ciclos como Bienvenidos a bordo. Además, se animó a la actuación, sumándose al elenco de La Isla Encantada en Carlos Paz y participando en Bañeros 5: Lentos y Cargosos.

Curiosa y decidida, en 2019 Rocío dejó atrás el mundo mediático local y se instaló en México. Allí exploró facetas como modelo, actriz y conductora, hasta que en 2023 decidió regresar a la Argentina y redireccionar su carrera. Se inscribió en periodismo deportivo y, casi sin buscarlo, rápidamente consiguió un sitio como panelista en F3, el ciclo de ESPN donde además se permite hablar de su fanatismo por Rosario Central y revalorizar el rol femenino en el mundo del fútbol. Paralelamente, en tiempos de redes, Robles fue construyendo su perfil como influencer y referente para muchas chicas que la siguen día a día.

Rocío junto a Tyago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana (Instagram)

Luego de diferentes proyectos en los medios, Robles decidió vivir en México por un tiempo (Instagram)

En cuanto a su vida sentimental, Rocío Robles logró durante mucho tiempo mantener un bajo perfil. La única relación conocida públicamente fue con Tyago Griffo, hijo de Gladys La Bomba Tucumana. Sin embargo, a mediados de 2024, su vida privada volvió a quedar bajo el reflector a raíz de un rumor fuerte: fue señalada como la tercera en discordia entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova. El tema escaló al punto de que la propia prensa del futbolista debió salir a desmentir por completo la historia, aclarando que Robles había asistido al cumpleaños de Rodrigo De Paul, el anfitrión de la velada, y que no existió ningún vínculo especial ni con Mac Allister ni con De Paul más allá de la amistad y el encuentro en un evento público.

Además, Rocío fue clara en rechazar los intentos de instalar una imagen de “rompeparejas” o de sumarla al show mediático de la escudería del fútbol argentino: “Me preguntan, yo digo algo y no me creen. Yo estoy tranquila porque sé lo que hice, él sabe lo que hizo. Se fue temprano a estar con la novia. Y De Paul entiendo que está soltero, yo también estoy soltera, pero de todas maneras no me gusta que me vinculen con alguien que no”, se defendió, remarcando que su objetivo era, precisamente, alejarse del ruido y enfocarse en su carrera.

Lo que marcó finalmente la agenda fue su reciente romance con Suar. Aunque ambos evitaban hacer comentarios claros, el rumor se volvió imparable cuando fueron vistos compartiendo una salida a la luz del centro porteño, una imagen que terminó de confirmar el vínculo. Días después, la relación recibió el visto bueno de los entornos de ambos: desde el círculo de Suar, confirmaron a Teleshow que están conociéndose y apostando al amor, permitiéndose la exposición después de años de bajo perfil de parte de Rocío.

La periodista rosarina con Martín Souto en el estudio de ESPN (Instagram)

Adrián y Rocío disfrutando de una cena en un restaurante de Palermo (Instagram)

Así, después de un tiempo prudente de secretos, salidas y fotos, la actriz y el productor se animan a vivir su romance, sumando un nuevo capítulo a sus historias personales y profesionales. Robles y Suar, ya sin esconderse, le dicen adiós a los mitos y a las especulaciones: hoy apuestan a los encuentros reales, los momentos compartidos y el desafío de combinar el amor con sus intensas agendas mediáticas.