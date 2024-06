Rocío Robles habló sobre los rumores que la vinculan con Alexis Mac Allister

La palabra de Rocío Robles luego de que la vincularan con Alexis Mac Allister (Video: LAM, América)

En los últimos días surgió la versión de que Rocío Robles, con pasado en Showmatch y actual periodista de ESPN, se habría vinculado sentimentalmente con Alexis Mac Allister durante el festejo de cumpleaños de Rodrigo de Paul, celebrado el pasado viernes en Puerto Madero. Sin embargo, ella decidió ponerle fin a las especulaciones en un cruce que tuvo con un notero de LAM (América).

“La verdad es que estábamos todos ahí con los teléfonos, yo lo tuve desde el principio, nunca nos revisaron...”, fue una de las primeras cosas que manifestó, desmintiendo a una supuesta prohibición de usar el teléfono celular impuesta a los invitados a la fiesta del volante de la Selección Argentina de fútbol. “De todo lo que se dijo, ¿hay algo cierto?”, le planteó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito. “Sí, lo cierto es que estuve en el cumpleaños. No fui invitada directamente, la invitaron a Tata, que muchos de ustedes la conocen, porque es la hija de María Vilariño, Tata Estanciero. La invitada era ella y yo era su ‘+4′, eramos ella y varias amigas. A los chicos ya los conozco, los he cruzado en varios lados, conozco a ellos y a sus representantes. He salido con una persona vinculada con el medio del fútbol”, explicó a la vez en que admitió tener relación con los miembros de La Scaloneta.

“Y bueno, también es verdad que estuve hablando con todos, que bailé con todos. Pero de hecho con Mac Allister, nada. Fue con el que menos compartí, porque él se fue más temprano. Al otro día tenía que ir a un casamiento con su pareja, a las 3 de la tarde”, precisó ante la pregunta del movilero.

Rocío Robles

“¿Qué te pasa cuando dicen que en realidad te fuiste con De Paul?”, le planteó el cronista, haciéndose eco de un mensaje que recibió De Brito de parte de un supuesto agente de prensa de Mac Allister quien desmintió el vínculo con Robles pero que, por otra parte, aseguraba que ella se había ido de la fiesta con De Paul. “Qué sé yo... Me preguntan, yo digo algo y no me creen. Yo estoy tranquila porque sé lo que hice, él (por Mac Allister) sabe lo que hizo. Se fue temprano a estar con la novia. Y De Paul entiendo que está soltero, yo también estoy soltera, pero de todas maneras no me gustan que me vinculen con alguien que no. Porque no, ¿para qué? Desde que me fui de Showmatch bajé el perfil, cosa que me costó mucho financieramente hablando pero me devolvió un poco de paz, que no me banqué la situación, cuando estaba ahí no me banqué el momento, esa es la verdad”, dijo.

“Hay gente que lleva bien este tema de los medios y a mí no me dio, no me dio como pensé que me iba a dar. Me alejé un poco, me fui a México, ahora volví y no estaba preparada para esto. He compartido en varios lados con varios de ellos. Entonces me llamó la atención. Había más gente, había más gente que estaba soltera. Yo nunca hablo ni cuento nada, pero me llama la atención”, agregó Rocío.

“¿Sabés qué me incomoda? Esto. Porque la gente de ESPN no tiene nada que ver con este mundo. Y me dan la oportunidad, es mi primer trabajo... Desde que estudié periodismo deportivo nunca ejercí. Después me fui a hacer la carrera de actuación, porque mi vida es así, va para donde fluye. Y ahora me dan esta oportunidad y no sé si les cae bien, o les cae mal. Espero que no les caiga mal. Pero no tengo nada interesante para contar”, dijo después, queriendo dar por finalizada la cuestión.

Alexis Mac Allister, volante de la Selección Argentina y del Liverpool (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“Quiero aclarar esto porque sé que él (por Mac Allister) tiene pareja. Y aunque yo esté soltera y no tenga que darle explicaciones a nadie, lo voy a hacer igual: con Mac Allister no pasó ni va a pasar absolutamente nada. Por favor, terminemos con el tema porque cero, cero”, cerró Rocío.