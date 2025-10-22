El Polaco y su hija Alma en una aventura inolvidable: postales de su viaje por Nueva York

El Polaco se fue de viaje con una de sus hijas de Nueva York (Video: Instagram)

El Polaco armó las valijas y se fue con Alma, la hija que tuvo con Valeria Aquino, rumbo a Nueva York para vivir una aventura padre e hija. Este viaje, pensado para disfrutar de la ciudad y fortalecer el vínculo familiar, quedó documentado en una serie de imágenes y videos que el cantante compartió a través de sus redes sociales, lo que atrajo casi de inmediato la atención de sus seguidores y generó una oleada de comentarios que celebraron la dedicación del artista para compartir tiempo de calidad con su pequeña.

La travesía comenzó con una jornada en ferry rumbo a la Estatua de la Libertad, el gran símbolo neoyorquino y primer desafío de la lista de sueños que la dupla se planteó para recorrer juntos la ciudad. El músico mostró en sus historias las postales del recorrido acuático, registrando la emoción por el acercamiento al monumento más emblemático y las impresiones de su hija, que miraba el horizonte con curiosidad y asombro. Este primer paso anticipó el tono del viaje: compartir descubrimientos, paisajes y sorpresas con la mirada fresca de una niña y la compañía cercana de su papá.

Las jornadas siguientes trajeron nuevos circuitos y perspectivas. Padre e hija recorrieron algunos de los puntos turísticos más reconocidos y alimentaron sus perfiles con postales llenas de detalles. En una de las imágenes más significativas, El Polaco y Alma aparecen abrazados en la terraza de un mirador acristalado y de gran altura, desde donde se divisa el río Hudson, los edificios de Manhattan y un cielo parcialmente azul, cruzado por nubes.

El Polaco y Abril en Time Square (Foto: Instagram)

El Polaco y su hija subieron a uno de los rascacielos de la ciudad para ver la vista panorámica

Padre e hija fueron a un hangar de helicópteros

La agenda incluyó también la visita a los portaaviones convertidos en museo, escenario elegido para una foto singular. Ezequiel y su hija exploraron la cubierta acompañados por aeronaves militares en exhibición y tantos otros visitantes que caminan entre las piezas históricas, mientras el fondo urbano de rascacielos y sectores portuarios recuerda el ritmo incesante de la vida citadina. La imagen revela el contraste entre lo tradicional y lo contemporáneo, el pasado bélico y el presente turístico de la ciudad.

En otro momento del viaje, el cantante se dedicó un tiempo para posar solo en el mismo mirador acristalado, luciendo gafas oscuras y una chaqueta deportiva. Detrás suyo, el perfil de la isla de Manhattan se extiende con suavidad desenfocada, lo que confiere una atmósfera diáfana y cosmopolita al retrato.

Más tarde, la familia visitó una tienda con iluminación blanca intensa; allí, ambos posaron frente a un espejo grande: el intérprete, relajado con ropa deportiva y zapatillas claras, y la niña, luciendo un buzo azul con la inicial “A” en el pecho. La escena, situada en el bullicioso Times Square, agregó un registro cotidiano y moderno al álbum de recuerdos.

Las publicaciones no giraron solo en torno a los paisajes, sino en la intimidad de la relación. En un retrato espontáneo al aire libre, se los ve compartiendo un momento de ternura: el músico sostiene el rostro de Alma, que sonríe tímidamente a la cámara, bajo la luz natural que suaviza cada expresión, y deja entrever la confianza y afecto que definen su vínculo.

La felicidad de la dupla al pasar tiempo juntos

"Mi polaquita", el tierno apodo que le puso su papá a su hija, en honor a su propio seudónimo

El cantante fotografió la felicidad de su segunda hija

La aventura neoyorquina incluyó pausas para reponer energía y disfrutar la gastronomía local. La joven fue retratada en una mesa exterior de cafetería o restaurante, divertida y absorta en su teléfono móvil blanco. En una instantánea, señala hacia la izquierda con una sonrisa entusiasta; en otra, cubre parte de su boca con la manga de su buzo claro, sin dejar de mostrar alegría, mientras a su alrededor se observan ventanales, vehículos y edificios típicos de la ciudad.

Cada jornada de viaje permitió que el intérprete y su hija compartieran nuevos relatos, anécdotas y emociones. El registro visual no solo narró el itinerario, sino que ofreció pinceladas sobre la complicidad y la alegría de esta dupla, consolidando la travesía por Nueva York como una experiencia transformadora, salpicada de descubrimiento, cariño y recuerdos que quedarán para siempre en la historia familiar.

La decisión de compartir estas vivencias en redes sociales también multiplicó el alcance de esta aventura, permitiendo que seguidores y fanáticos acompañaran desde lejos el recorrido de padre e hija por una de las ciudades más emblemáticas del mundo.