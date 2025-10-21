Nicki Nicole recordó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Anto brillaba como siempre”

Nicki Nicole relató su primer encuentro con Lionel Messi y la divertida intervención de Duki (Video: Instagram)

En un nuevo episodio de El Buscador, el ciclo de entrevistas producido por Hispa y conducido por Julio Leiva, Nicki Nicole se permitió reírse de sí misma y revivir uno de los momentos más curiosos —y también más virales— de su carrera. En pleno viaje en auto, la rosarina contó cómo fue su primer encuentro con Lionel Messi, y cómo su amigo, Duki, terminó mandándola al frente ante el capitán de la Selección Argentina. La escena, que se volvió rápidamente uno de los fragmentos más comentados del programa, combinó ternura, humor y una buena dosis de vergüenza ajena.

“Ah, el Duko me re quemó”, soltó apenas Julio Leiva le mencionó aquel día en que se cruzó con Messi. “Es que le dio ternura algo que a mí me dio absoluta vergüenza, ¿entendés?”, agregó entre risas. En el video, grabado dentro de una camioneta durante un recorrido por Buenos Aires, se la ve relajada, vestida con un conjunto deportivo negro y hablando con total naturalidad. “Yo me acuerdo de ir al partido. Dije: ‘Bueno, le doy mi merch, buenísimo’. Y cuando llegué, claro… Anto brillaba como siempre, todos vestidísimos. Empecé a mirar las bolsas con mi merch y a mirarlos a ellos”, contó divertida. “Y digo: ‘Tengo un regalo, sí, la merch… no está tan buena’. Y el Duko me mira como diciendo: ‘¿Qué hace?’”. Sin filtro, siguió: “De hecho, le dije: ‘No está buena, usala de pijama’. Se la doy así y el tipo se caga de risa. Se empiezan a reír todos, y el Duko se estalla. Y yo pensaba: la p... madre, boludo, cómo la cagué”.

La cantante recordó el momento viral en el que entregó su merch a Messi durante un partido del Inter Miami

El episodio que recordó Nicki ocurrió en octubre de 2023, cuando viajó a Miami junto a Duki, Bizarrap y su entonces pareja, Peso Pluma, para presenciar un partido del Inter Miami, el equipo que lidera Lionel Messi desde su llegada a la Major League Soccer. En aquel momento, los cuatro artistas fueron invitados por la franquicia estadounidense y accedieron al estadio por la puerta VIP del DRV PNK Stadium. Allí ocuparon un palco exclusivo ubicado junto al banco de suplentes, una zona frecuentada por celebridades del deporte y la música como Serena Williams o LeBron James.

Cuando Messi ingresó al campo para realizar los movimientos precompetitivos, se acercó a saludarlos. Hubo abrazos, risas y una foto grupal que rápidamente se viralizó en redes sociales. A cada uno de los artistas, el club les obsequió una camiseta negra del Inter Miami con el número 10 en la espalda. Todos se la pusieron para ver el partido, excepto Duki, que optó por mantener su camisa hawaiana. Ese fue el primer encuentro entre Nicki y Messi, y el inicio de un vínculo que, sin ser frecuente, parece teñido de cariño y admiración mutua.

El vínculo entre Nicki Nicole y Lionel Messi se fortaleció tras un segundo encuentro en Rosario en 2024

Un año más tarde, el destino volvió a cruzarlos. En diciembre de 2024, ya en Rosario, Nicki Nicole se reencontró con Lionel Messi en un contexto completamente distinto: el hogar familiar del jugador, donde pasaba las Fiestas junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. La cantante visitó a su coterráneo a pocas horas del 25 de diciembre, mientras ambos disfrutaban de unos días de descanso. Messi, vestido de entrecasa, con musculosa y un short rosa del Inter Miami, charló unos minutos con Nicki, que también pasó las Fiestas en su ciudad natal.

El encuentro, discreto y sin difusión oficial en redes, reafirmó el aprecio entre ambos. De hecho, Antonela mostró en varias oportunidades su gusto por la música de Nicki: en 2022, compartió una historia de Instagram en la que sonaba un tema de la artista mientras filmaba a su familia en la intimidad de su casa en Rosario.