Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos

Luciana Martínez reveló que se abrió una cuenta de only fans

Desde su ingreso a Gran Hermano (Telefe), Luciana Martínez atrajo la mirada de miles de seguidores por su dura historia de vida. La joven, oriunda de Santa Cruz aprovechó su ingreso al reality para dar el primer paso de su nueva vida y presentarse como mujer trans. A partir de allí fue el blanco de críticas y hasta burlas de sus compañeros, sin embargo, todo se alivianó cuando supo que contaba con la aceptación de su familia. Razón por la cual hasta decidió someterse a una cirugía. Así las cosas, este martes, la excompetidora sorprendió al revelar que abrirá su propio perfil en una página de contenido para adultos.

De viaje por Uruguay, la ex participante de Gran Hermano sorprendió a su audiencia realizando esta revelación durante una transmisión en vivo en el programa de streaming Sacate la careta. “¿Va la primicia? Les vamos a contar que Luciana Martínez, de Gran Hermano, acaba de abrir un OnlyFans, invitamos a la gente de Uruguay, Argentina y el mundo a suscribirse”, comunicó ante la audiencia, marcando de esta manera su entrada en el mundo de los contenidos exclusivos por suscripción.

En el perfil de Instagram de Luciana, que actualmente es seguido por más de 200 mil seguidores, la bailarina ofrece el enlace directo a su canal. La plataforma ya cuenta con tres publicaciones de su autoría, y la biografía invita abiertamente a quienes deseen conocer su “lado más fogoso y picante” a suscribirse.

Luciana Martínez relató que abrirá un perfil en una página de contenido para adultos (Candela Teicheira)

El acceso a la suscripción mensual tiene un valor de 25 dólares, brindando acceso total a sus contenidos y la posibilidad de mantener conversaciones privadas con Luciana. Este nuevo proyecto se suma a sus anteriores actividades en el ámbito digital, donde ya venía consolidando una imagen como influencer, aprovechando la notoriedad lograda tras su paso por la televisión. Su decisión de vender contenido para adultos se inserta en un contexto donde figuras mediáticas buscan nuevas formas de monetizar su imagen y de interactuar con sus seguidores, empleando plataformas digitales que permiten un contacto más directo y personalizado con quienes la siguen tanto en Argentina como en el extranjero.

La vida de Luciana Martínez experimentó un punto de inflexión con su ingreso a la casa de Gran Hermano, edición de Telefe estrenada a fines de 2024. Proveniente de Santa Cruz, la joven presentó ante millones de televidentes una historia marcada por la determinación y la búsqueda de reconocimiento personal. Su participación en el popular reality fue el escenario elegido para visibilizar su vida y compartir experiencias que hasta ese momento había mantenido mayormente en la intimidad.

Luciana Martínez anunció que se someterá a una cirugía estética

Previo a ingresar a la casa, Luciana reveló ante las cámaras: “Hace más de diez años que a escondidas soy Luciana Martínez”, una confesión que dejó en claro la larga travesía que atravesó para consolidar su identidad. Esta edición del programa representó, además, el primer momento público en el que su madre y sus hermanos la veían vestida de mujer y con el cabello largo, sumando el componente emotivo que caracterizó su presentación inicial. La oportunidad en el reality también le permitió mostrarse libremente bailando, expresión que se convertiría en una de sus señas personales durante la competencia.

Tras salir de la casa de Gran Hermano, la exparticipante tomó una decisión que marca un punto de inflexión en su camino personal y público: someterse a una importante cirugía estética. La noticia fue comunicada por la propia joven a través de un video en redes sociales, donde se la ve junto a un cirujano plástico repasando los detalles del procedimiento: colocarse prótesis mamarias y realizarse retoques faciales. La frase que acompañó la publicación —“Huye de la historia que te frena, los sueños se cumplen”— condensó la carga simbólica de ese momento.