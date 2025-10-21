Teleshow

Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos

La profesora de danzas oriunda de Santa Cruz contó detalles de su nuevo proyecto en Only Fans

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Luciana Martínez reveló que se abrió una cuenta de only fans

Desde su ingreso a Gran Hermano (Telefe), Luciana Martínez atrajo la mirada de miles de seguidores por su dura historia de vida. La joven, oriunda de Santa Cruz aprovechó su ingreso al reality para dar el primer paso de su nueva vida y presentarse como mujer trans. A partir de allí fue el blanco de críticas y hasta burlas de sus compañeros, sin embargo, todo se alivianó cuando supo que contaba con la aceptación de su familia. Razón por la cual hasta decidió someterse a una cirugía. Así las cosas, este martes, la excompetidora sorprendió al revelar que abrirá su propio perfil en una página de contenido para adultos.

De viaje por Uruguay, la ex participante de Gran Hermano sorprendió a su audiencia realizando esta revelación durante una transmisión en vivo en el programa de streaming Sacate la careta. “¿Va la primicia? Les vamos a contar que Luciana Martínez, de Gran Hermano, acaba de abrir un OnlyFans, invitamos a la gente de Uruguay, Argentina y el mundo a suscribirse”, comunicó ante la audiencia, marcando de esta manera su entrada en el mundo de los contenidos exclusivos por suscripción.

En el perfil de Instagram de Luciana, que actualmente es seguido por más de 200 mil seguidores, la bailarina ofrece el enlace directo a su canal. La plataforma ya cuenta con tres publicaciones de su autoría, y la biografía invita abiertamente a quienes deseen conocer su “lado más fogoso y picante” a suscribirse.

Luciana Martínez relató que abrirá
Luciana Martínez relató que abrirá un perfil en una página de contenido para adultos (Candela Teicheira)

El acceso a la suscripción mensual tiene un valor de 25 dólares, brindando acceso total a sus contenidos y la posibilidad de mantener conversaciones privadas con Luciana. Este nuevo proyecto se suma a sus anteriores actividades en el ámbito digital, donde ya venía consolidando una imagen como influencer, aprovechando la notoriedad lograda tras su paso por la televisión. Su decisión de vender contenido para adultos se inserta en un contexto donde figuras mediáticas buscan nuevas formas de monetizar su imagen y de interactuar con sus seguidores, empleando plataformas digitales que permiten un contacto más directo y personalizado con quienes la siguen tanto en Argentina como en el extranjero.

La vida de Luciana Martínez experimentó un punto de inflexión con su ingreso a la casa de Gran Hermano, edición de Telefe estrenada a fines de 2024. Proveniente de Santa Cruz, la joven presentó ante millones de televidentes una historia marcada por la determinación y la búsqueda de reconocimiento personal. Su participación en el popular reality fue el escenario elegido para visibilizar su vida y compartir experiencias que hasta ese momento había mantenido mayormente en la intimidad.

Luciana Martínez anunció que se someterá a una cirugía estética

Previo a ingresar a la casa, Luciana reveló ante las cámaras: “Hace más de diez años que a escondidas soy Luciana Martínez”, una confesión que dejó en claro la larga travesía que atravesó para consolidar su identidad. Esta edición del programa representó, además, el primer momento público en el que su madre y sus hermanos la veían vestida de mujer y con el cabello largo, sumando el componente emotivo que caracterizó su presentación inicial. La oportunidad en el reality también le permitió mostrarse libremente bailando, expresión que se convertiría en una de sus señas personales durante la competencia.

Tras salir de la casa de Gran Hermano, la exparticipante tomó una decisión que marca un punto de inflexión en su camino personal y público: someterse a una importante cirugía estética. La noticia fue comunicada por la propia joven a través de un video en redes sociales, donde se la ve junto a un cirujano plástico repasando los detalles del procedimiento: colocarse prótesis mamarias y realizarse retoques faciales. La frase que acompañó la publicación —“Huye de la historia que te frena, los sueños se cumplen”— condensó la carga simbólica de ese momento.

Temas Relacionados

Luciana MartinezGran Hermano

Últimas Noticias

Ángel de Brito, fuerte sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tendría que aprender a conjugar los verbos”

El periodista lanzó su filosa opinión en LAM sobre el rol de la animadora en la competencia de cocina. Su palabra

Ángel de Brito, fuerte sobre

Dolores Fonzi relató el tremendo episodio que vivió en terapia: “Uno se desinhibe”

La actriz y directora, galardonada y elogiada por su película Belén, fue entrevistada por Diego Iglesias y contó con mucho humor la peor sesión de su vida

Dolores Fonzi relató el tremendo

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”

La periodista, unos minutos después de dar a luz, presentó a su bebé. Su emotivo mensaje y las felicitaciones de sus amigos famosos

Nació Rafael, el hijo de

La reflexión de Thiago Medina a trece días de recibir el alta: “No me quería morir sin ver crecer a mis hijas”

El exparticipante de Gran Hermano usó sus redes sociales para dejar un mensaje luego del accidente que casi le costó la vida

La reflexión de Thiago Medina

Jimena Barón y Matías Palleiro en una divertida escapada a Miami junto a su bebé: las imágenes

La cantante y su pareja emprendieron una aventura junto al pequeño Arturo para descansar un poco de la rutina

Jimena Barón y Matías Palleiro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Randazzo: “Si castigar a Milei

Randazzo: “Si castigar a Milei es volver al pasado, estamos en problemas; la gestión anterior dejó el 52% de pobreza”

Milei encabeza una caminata en Córdoba en la recta final de la campaña para las elecciones

Se suspendió la Fiesta Nacional de la Naranja en Corrientes: por qué se tomó la decisión

“Me pidió permiso para ser novio de mi hija de 11 años”: investigan a un gendarme hallado junto a dos menores

Jornada financiera: la volatilidad del dólar afectó a las acciones y los bonos de la deuda

INFOBAE AMÉRICA
Lima Arena: Cómo este nuevo

Lima Arena: Cómo este nuevo recinto cultural propone modernizar los estándares acústicos y ambientales en la ciudad

¿Qué revelan los sueños sexuales?: claves para entender su significado, según la ciencia

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Nikita Mijalkov celebra sus 80 años con homenajes en Rusia y cuestionamientos en Occidente

TELESHOW
Ángel de Brito, fuerte sobre

Ángel de Brito, fuerte sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Tendría que aprender a conjugar los verbos”

Dolores Fonzi relató el tremendo episodio que vivió en terapia: “Uno se desinhibe”

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”

La reflexión de Thiago Medina a trece días de recibir el alta: “No me quería morir sin ver crecer a mis hijas”

Jimena Barón y Matías Palleiro en una divertida escapada a Miami junto a su bebé: las imágenes