Andrea Lázaro le pidió perdón a Luciana por sus comentarios transfóbicos: “Estuvo pésimo”

Desde sus redes sociales, Andrea Lázaro pidió perdón por su frase transfóbica contra Luciana Martínez

Pocas horas después de que su hijo Sebastián se disculpara con Luciana Martínez, Andrea Lázaro, ex participante del reality Gran Hermano, lo replicó con un video en su cuenta de TikTok donde ofreció sus propias disculpas públicas. Frente a la cámara, seria, y delante de unas guirlandas violetas, Andrea se dirigió al público para abordar las recientes acusaciones de transfobia que pesaban sobre ella debido a un comentario desagradable.

“Buen día a todos. ¿Cómo andan? Yo quería pasar por acá para pedir disculpas públicas. Voy a dar la cara. Acá estoy yo. Siempre me caractericé por reconocer mis errores, por ir de frente. Asumo las consecuencias y me hago cargo. Pido disculpas públicas a Luciana, a su familia, a sus amigos y a todas las personas que se pudieran sentir afectadas u ofendidas por el tweet que subí en el día de ayer” comenzó Andrea, enfatizando su disposición a reconocer y asumir las consecuencias de sus acciones.

Andrea intentó explicar que su comentario no fue fruto de transfobia u homofobia, sino de un impulso en un momento de enojo hacia Luciana. “Les cuento también que esto no se trata de transfobia o de homofobia. Esto se trató simplemente de un impulso en el que yo quise darle un golpe bajo a una persona. En este caso fue Luciana. Podría haber sido a cualquier otra persona con algo que yo creyera que le iba a doler. Estuvo pésimo, estuvo muy mal. Por eso estoy acá dando la cara y pidiendo disculpas”.

La raíz del conflicto, según Andrea, se remonta a una situación previa en la que Luciana expuso una conversación privada que ambas tuvieron en la casa del reality. Este incidente, que involucraba a otra participante y su pareja, no solo incomodó a Andrea sino que también alimentó su resentimiento, al no recibir las explicaciones o disculpas que esperaba por parte de Luciana. “Hubo una situación que a mí no me gustó, donde ella contó una charla que tuvimos dentro de la casa, que fue algo que obviamente habiendo cámaras, yo creía que era en la intimidad, como una charla de amigas. Ella lo expuso en un stream, involucraba a otra participante con su pareja”, confesó Andrea, expresando el malestar que eso le ocasionó.

Mientras Andrea intentaba aclarar su postura, también comentó que nadie la había obligado a no ir al debate del programa. “Les cuento que a mí no me bajaron de ningún lado ni me desvincularon. Simplemente yo no quise ir al debate porque yo necesitaba mi espacio para poder expresarme, para poder mostrar mi enojo”, aclaró, insistiendo en que su decisión fue autónoma.

Mientras Andrea intentaba aclarar su postura, Sebastián, su hijo, también hizo acto de presencia en el programa “Se picó”, conducido por Gastón Trezeguet y Laura Ubfal. Allí, dejó claro que no compartía las opiniones de su madre y que lamentaba profundamente el impacto que estas habían tenido sobre Luciana. Durante la conversación en el programa, Sebastián reiteró su desacuerdo total con los comentarios de Andrea y compartió su apertura hacia la diversidad: “Claramente yo no estoy de acuerdo. ¿Qué me voy a meter? Yo me he travestido para shows del colegio de Lady Gaga”.

La intervención de Sebastián se tornó emotiva cuando una madre que llamó al programa le transmitió su apoyo y comprensión. Estas palabras hicieron que Sebastián se emocionara hasta las lágrimas, reflejando la carga emocional con la que está lidiando.

Por su parte, Luciana Martínez, la primera mujer trans en participar en el nuevo Gran Hermano conducido por Santiago del Moro, no solo ha enfrentado este desafortunado incidente, sino que, en general, ha tenido que sortear diversas incomodidades en el programa. Luciana había utilizado su plataforma en el reality para compartir abiertamente su transición y su historia, lo que muchos elogiaron como un acto de valentía. Sin embargo, esto también la expuso a ataques como el perpetrado por Andrea.