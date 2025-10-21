Las fotos de la primera salida de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg luego de blanquear su romance

La pareja disfrutó de una noche de teatro inmersivo a poco tiempo de confirmar su relación (RSFotos)

Hace solo unos días, el mundo del espectáculo centró su atención en una nueva pareja: Natalie Pérez y Tomás Rottemberg. Lo que comenzó como un rumor en círculos de periodistas y redes sociales, finalmente fue confirmado por la propia actriz y cantante, quien decidió dejar de ocultar el vínculo y apostar por la autenticidad. Así, este fin de semana, los focos y las cámaras acompañaron la primera salida pública de la pareja, inmortalizando una noche que combinó arte, complicidad y gestos de romance a flor de piel.

La cita elegida fue cultural, por lo que Natalie y Tomás asistieron juntos a una función exclusiva del musical Next to Normal Immersive, en un teatro de Colegiales. Allí, entre butacas, luces y los sonidos del mejor teatro, ambos se mostraron relajados, muy juntos, y no dudaron en dejarse ver mientras intercambiaban abrazos, carcajadas y miradas cómplices en medio del bullicio.

La pareja se mostró más unida que nunca entre gestos de ternura y complicidad frente a la prensa

El look de la noche fue otro detalle que marcó tendencia. Pérez, fiel a su impronta urbana y fashionista, apostó por un buzo oversize negro, minifalda metalizada en tonos bordó y dorado, medias a la vista y borcegos que combinaron comodidad y actitud rockera. A su lado, Rottemberg optó por un estilo casual, con gorra negra, jeans verdes y sweater negro: una alianza de estilos relajados y cómodos, acorde a la noche porteña, que los consagró entre los protagonistas de los flashes.

Las imágenes que trascendieron no dejan margen a la especulación: la pareja se mostró sólida, entre gestos de confianza y mucho cariño. En una de las fotos más tiernas, Natalie rodea el cuello de Tomás con su mano, y él la sostiene de la cintura, construyendo una escena de pura intimidad y autenticidad. Lejos de mostrarse inquietos por la presencia de fotógrafos y movileros, caminaron por las veredas de Colegiales riendo y abrazados, regalando una postal que muchos interpretaron como el sello de un romance que llega para quedarse.

Natalie y Tomás, muy cerca y sonrientes, compartieron su cariño luego de disfrutar de la función teatral

El rumor de la relación venía creciendo desde hace tiempo, pero fue la propia actriz quien eligió poner las cartas sobre la mesa durante su paso por Otro día perdido (El Trece), el programa conducido por Mario Pergolini. En una charla distendida, el conductor intuyó el semblante y lanzó: “Te veo como medio enamorada”. La respuesta que encendió la mecha llegó de la propia Natalie, casi como un descuido. “Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido, esta cartera. Mi suegra es La Flaca Escopeta”, dijo entre risas y miradas cómplices. Rápidamente, la comediante Laila Roth ató cabos: “Mirá, salís con el hijo de Linda Peretz”. La revelación fue contundente. Incluso Pergolini, sorprendido, reconoció: “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido, acabo de caer quién es el novio entonces”.

Vale recordar que La Flaca Escopeta fue el apodo que usó durante años Peretz, madre de Tomás y figura querida por varias generaciones tanto en la televisión infantil como en los escenarios teatrales. Tomás, que además es hijo del reconocido productor teatral Carlos Rottemberg, optó por el bajo perfil, pero sin ocultar del todo el vínculo: meses atrás, en un diálogo con Teleshow, admitía que la relación estaba en ciernes y, sin estridencias, deslizó: “Salimos un par de veces, no voy a mentir. El tiempo dirá”.

La pareja intentó finalizar con tranquilidad y bajo perfil su salida nocturna

Ahora, el tiempo lo está diciendo a gritos: las cámaras los encontraron juntos en una noche de teatro, moda y muchos gestos de cercanía. Natalie y Tomás, después de los rumores, le ponen rostro a un romance que hasta hace poco era solo un secreto a voces. Entre butacas de teatro, miradas cómplices, abrazos públicos y varias risas a la salida del show, la pareja selló su primera salida oficial y confirmó que lo suyo ya no tiene nada de oculto. Y así, el amor y el arte volvieron a juntarse bajo la luz de los flashes, en la escena más porteña y auténtica del fin de semana.

Crédito: RS Fotos.