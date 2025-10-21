Teleshow

El padre de L-Gante indignado con Maxi El Brother: “Elián tiene que accionar penalmente”

Miguel Ángel Prosi se refirió en duros términos al exrepresentante del cantante, y también criticó el accionar del abogado Nicolás Payarola

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

L-Gante y su padre biológico,
L-Gante y su padre biológico, Miguel Ángel Prosi

El entorno del cantante de cumbia Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, quedó sacudido en las últimas horas. Su padre, Miguel Ángel Prosi, decidió hablar y lanzó declaraciones contundentes contra Maxi El Brother, el exrepresentante del artista. “Elián tiene que accionar penalmente”, advirtió el hombre, quien además cargó contra el abogado Nicolás Payarola.

Todo comenzó con un estallido público: L-Gante denunció a su representante Maxi El Brother y resolvió cambiar de equipo profesional. El escándalo agitó la escena mediática y, en medio de ese vendaval, su papá salió al cruce mediático. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, expuso detalles poco conocidos sobre la relación interna y no escatimó críticas.

La conversación abordó incluso rumores policiales. ¿Había robado Elián una moto? Prosi quiso disipar el humo: “Lo que te puedo decir es que a Elián le hicieron una contravención porque no sabía cómo salir del predio de Roque Pérez donde realizó un recital el 28 de septiembre. Había más de 20.000 personas y no lo podían sacar y agarró una moto de tránsito y la quiso manejar él, porque viste cómo es de extrovertido, y sin medir las consecuencias. Pero estaba el muchacho ahí de tránsito, es solo una contravención. Es la adrenalina que tiene”. No hubo robo, sino un episodio de confusión y apuro, amplificado por la notoriedad.

L-Gante y Maxi El Brother,
L-Gante y Maxi El Brother, en un instante en que la relación estaba en su mejor momento

El padre del músico reveló además su indignación con el abogado del artista. “Lo llamé a Payarola a la mañana por este tema y no sabía nada, imaginate que yo ya sabía todo al respecto. Pero si no sabe él que es el abogado, y no sé si sigue siendo. Le iba a decir ‘pedazo de delincuente’... pero él debería estar al tanto de todo”.

El desgaste con Maxi El Brother viene de antes. Prosi fue tajante: “El periodismo está atrasado porque la semana pasada Maxi recibió el telegrama y no sé si lo contestó. Elián le envió un telegrama firmado por Agustín Rodríguez, abogado también de la señorita Suárez. Elián tiene que hacer la denuncia penal ahora. Lo que pasó acá es que se desmadró la situación”.

En ese clima, Prosi intentó –según sus propias palabras– mediar entre las partes: “Mi intención era que sigan siendo amigos y resuelvan las cosas que tienen que resolver y que cada uno ceda lo que tiene que ceder. Yo intervine con los dos y les dije que tienen que juntar soluciones los dos. Yo hablé con Elián de Maxi y él me preguntó qué pensaba y también hablé con Maxi como cinco horas, me contó los pormenores, todas las cosas que hay, y supuestamente las tiene que decir él, yo por nada del mundo lo diría”.

Pero, en definitiva, la promesa del padre se hizo pública y concreta: “Vamos a iniciar acciones legales contra Maxi El Brother por administración fraudulenta. Fue una promesa mía de hace rato hacer esto”.

L-Gante denunció que su representante, Maxi El Brother, le debe un millón de dólares: "Soy el único perjudicado"

El círculo de L-Gante atraviesa días convulsos. ¿Podrá recomponerse? ¿Habrá marcha atrás luego de estas decisiones? Por ahora, las palabras de su padre dejan en claro que los próximos pasos serán en Tribunales y que la crisis abrió una herida difícil de cerrar delante de todos.

En las últimas horas, el cantante habló en DDM (América TV), el ciclo de Mariana Fabbiani, y confirmó que “busca recuperar el control de su vida y de su trabajo”.

Según reveló el periodista Martín Candalaft en el programa, la disputa entre el artista y su exmanager involucra una cifra millonaria. “Pudimos acceder a una carta documento de L-Gante para con su exrepresentante. A mí lo que me dicen es que la suma que le reclama ronda entre el millón de dólares y el millón cuatrocientos mil”, explicó el panelista. Además, señaló que en el documento se mencionan “contratos suscriptos y percepciones de dinero de las que el artista no fue informado”, lo que el propio cantante califica como un perjuicio económico directo.

