El divertido video de Eva Bargiela en la semana 39 del embarazo: “Dale Faustino”

El divertido video de Eva Bargiela en la semana 39 del embarazo (Video: Tik Tok)

Eva Bargiela se encuentra transitando la etapa final de su primer embarazo, fruto de su relación con Gianluca Siemeone. Desde el momento en el que contaron la feliz noticia, las redes sociales de la modelo se convirtieron en un diario de esta nueva etapa de su vida y las últimas semanas son la panza no son diferentes.

En TikTok, Eva subió un video que combinó humor e impaciencia propia de quienes cuentan los últimos días antes del nacimiento. El pie de la publicación “Dale Faustino” funcionó como un pedido explícito para que su hijo llegue de una vez y poder conocerlo. Vestida totalmente de blanco, con top de mangas abullonadas y pantalón de lino, Bargiela optó por una escenografía sencilla y un mensaje claro: las ganas de que nazca su bebé atraviesan cada gesto y cada día de espera.

El video reunió además una dosis de creatividad al incorporar un lipsync de El Patrón del Mal, la serie basada en la vida de Pablo Escobar, donde imitó una frase cargada de dramatismo: “Si de aquí a ocho días, usted no me tiene resuelto este problema, el que va a estar metido en un problema muy berraco, muy berraco, muy berraco conmigo, va a ser usted, ¿me entiende?”.

Mientras decía esto estaba apuntando de forma divertida a su panza, imitando la caracterización del narcotraficante colombiano El gesto mezcla la ansiedad, el deseo de conocer a su hijo y el toque de humor que caracteriza su presencia digital en esta etapa.

Eva Bargiela se enfureció tras las críticas a su cuerpo durante su embarazo: "Tenés la panza enorme" (Video: Instagram)

Días atrás, decidió hacer frente a las críticas que le llegaron por los cambios de su cuerpo, puesto que sus seguidores la acusaban de haberse sometido a cirugías y tratamientos estéticos durante el embarazo. La reacción inicial de la pareja de Gianluca surgió tras recibir varios mensajes de seguidores que opinaban sobre su aspecto físico, que durante los nueve meses de embarazo cambia rotundamente. Relató que muchas personas le escribieron indignadas por un comentario que recibió: “No te toques más la cara”.

La influencer respondió con ironía y explicó que, durante el embarazo, es habitual que el cuerpo experimente hinchazón. “Si vos estás embarazada se te hincha todo”, afirmó en la red social. Además, compartió que una seguidora le preguntó si estaba segura de que esperaba un solo bebé, dado el tamaño de su abdomen, a lo que contestó con humor: “Sabés que le voy a preguntar a la obstetra, a ver si ella está segura. Si vieron las ecografías, y en caso de que haya dos o tres, te aviso. Paciencia”.

Entre los mensajes destacados, uno en particular llamó la atención de Bargiela: “Sos hermosa, Eva, y tu pancita también. Mucha suerte, pero no te toques más la cara, no te hace falta. La boca es muy exagerada”. Ante este tipo de observaciones, la conductora optó por responder de manera directa. En su descargo, enumeró: “La cantidad de mensajes así. 1. No te podés ‘tocar’ la cara estando embarazada. 2. Si piensan que tengo la boca hinchada, es porque no vieron mis pies. 3. ¿Cuándo aprenderemos a dejar de opinar del cuerpo de los demás?”. Con estas palabras, la modelo desmintió la posibilidad de realizarse procedimientos estéticos durante el embarazo y utilizó el humor para evidenciar la naturalidad de los cambios físicos en esta etapa.

Más allá de las respuestas puntuales, la modelo reflexionó sobre la costumbre de opinar sobre el cuerpo ajeno. En su mensaje, planteó la necesidad de revisar este hábito, especialmente en el contexto de las redes sociales, donde las figuras públicas suelen estar expuestas a comentarios constantes sobre su apariencia. La modelo remarcó que, aunque comparte con sus seguidores los momentos cotidianos de su embarazo, la exposición también implica enfrentar críticas y juicios sobre su imagen.