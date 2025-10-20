Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025: la despedida y sus palabras finales

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó fuera a Jorge “Roña” Castro tras un emotivo debut (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) sorprendió a la audiencia con la salida de Jorge “Roña” Castro, exboxeador y referente por su labor social, quien se convirtió en el primer eliminado de la temporada tras no convencer al jurado con su plato de albóndigas. La decisión, tomada por los chefs Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, marcó un inicio emotivo y tenso para el certamen.

La noche del domingo 19 de octubre reunió a doce celebridades en la cocina, todas con el delantal negro, enfrentando el desafío de preparar albóndigas acompañadas de una guarnición. La consigna, en apariencia sencilla, resultó ser un verdadero reto para los concursantes, quienes debieron demostrar creatividad y técnica ante un jurado exigente. La mayoría optó por recetas tradicionales, lo que llevó a los chefs a buscar detalles que marcaran la diferencia entre los mejores y los peores platos.

Durante la gala, el jurado seleccionó a Andy Chango, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y Pablo Lescano como los autores de las mejores presentaciones. Sin embargo, la velada dio un giro cuando el líder de Damas Gratis, visiblemente emocionado, anunció su renuncia al certamen por compromisos musicales, despidiéndose entre lágrimas y destacando el compañerismo vivido. “Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero decirles que son unos compañeros excelentes, un grupo de compañeros que en el momento en que la pasé, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef“, contó.

Además, el cantante de cumbia añadió: "Sí, tengo muchos compromisos con la música que ya estaban pactados y yo me mandé igual, porque dije ‘no sé si voy a seguir o no’. Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es las clases de personas que tenemos acá laburando con nosotros". Finalmente, cerró: “Gracias chicos, gracias jurado. Pasé muchos sentimientos, muchas cosas, en un momento parecía como que estaba en el colegio. No puedo seguir, me quiero matar. Tengo muchos shows y compromisos que estaban cerrados".

El foco regresó entonces a la competencia, donde Luis Ventura, Jorge “Roña” Castro, Esteban Mirol y Emilia Attias quedaron señalados por el jurado como los responsables de los platos menos logrados de la noche. Betular subrayó la dificultad de eliminar a alguien en la primera semana: “Cuatro platos con muchas dificultades, es milimétrico lo que decidimos. Entendemos que es la primera semana, es muy difícil irse primero, pero las reglas son las reglas”. Finalmente, Emilia Attias y Esteban Mirol fueron salvados, dejando a Castro y Ventura en un mano a mano decisivo.

La deliberación del jurado culminó con la eliminación de Roña Castro, quien recibió palabras de reconocimiento por parte de los chefs y sus compañeros. “Te conocimos poco pero sabemos lo mucho que haces en tu vida afuera de acá, para esos comedores, tu familia, sos una persona muy bondadosa, así que por eso te felicito un montón”, destacó Donato. Martitegui añadió su admiración por el trabajo social del exboxeador y propuso a los demás jurados acompañarlo en alguna de sus actividades solidarias. Damián Betular, por su parte, agradeció la participación de Locomotora y resaltó el valor de su presencia en el programa.

El propio Roña, al despedirse, agradeció la oportunidad y deseó suerte a sus compañeros: “Ojalá que gane el mejor de todos los compañeros”. El exboxeador reflexionó sobre su salida y el desafío que representó enfrentarse a Luis Ventura. La Joaqui, otra de las participantes, valoró la humildad y sinceridad de Castro, afirmando que “de eso se ve muy poco en la televisión”.

Finalmente, fue Wanda Nara quien le brindó palabras de aliento al exdeportista. “Roña, para ser un gran campeón como sos vos hay que ser muy valiente, y vos fuiste muy valiente de estar acá. Te agradezco todo lo que hacés. Contás conmigo para lo que necesites y vamos a estar los cuatro ahí en tus comedores. Es muy lindo todo lo que hacés por la gente. Gracias”. El “Roña” se retiró del estudio con el saludo: “Será hasta siempre”, rodeado por los aplausos de todos sus compañeros.