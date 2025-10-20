Teleshow

La foto de Mauro Icardi por la que fue criticado en las redes: “No puede soltar a Wanda Nara”

El futbolista del Galatasaray eligió una imagen retro para felicitar a su madre, Analía Rivero, y desató una ola de comentarios y teorías entre sus seguidores

Sol de María

Por Sol de María

Mauro Icardi generó polémica al
Mauro Icardi generó polémica al saludar a su madre con una foto de su boda con Wanda Nara

Un simple saludo por el Día de la Madre bastó para que Mauro Icardi volviera a dar que hablar. El futbolista del Galatasaray eligió homenajear a su mamá, Analía Rivero, con una imagen en el Día de la Madre que no tardó en desatar especulaciones: la foto corresponde al día de su casamiento con Wanda Nara, su exesposa y madre de sus hijas.

El gesto, lejos de pasar inadvertido, generó una ola de interpretaciones y reacciones, que debatieron si se trató de una simple elección o de un mensaje con segundas intenciones.

Icardi compartió en sus historias de Instagram una imagen retro junto a su madre, acompañada del mensaje “Feliz día, mamá” y emoticones de corazón y flor. La postal, tomada el 27 de mayo de 2014 durante su boda con Nara, fue rápidamente identificada por los seguidores, quienes no tardaron en preguntarse por qué el delantero eligió precisamente ese momento para felicitar a su madre.

La imagen elegida por Icardi
La imagen elegida por Icardi para el Día de la Madre desató especulaciones sobre un posible mensaje oculto (Instagram)

La elección de la foto, en la que ambos aparecen sonrientes y elegantemente vestidos, se convirtió en el detalle más comentado del saludo, ya que remite a uno de los capítulos más mediáticos de la farándula argentina.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Usuarios de Instagram y X (antes Twitter) viralizaron la imagen y lanzaron todo tipo de teorías. “O es la única foto que tiene o doble mensaje”, “No puede soltar”, “No tiene otra foto”, fueron algunos de los comentarios más repetidos. Mientras algunos interpretaron la publicación como una indirecta dirigida a su exesposa, otros sugirieron que la elección se debió a la falta de otras imágenes públicas de Icardi con su madre. Parte de los usuarios tomaron la situación con humor, señalando que el futbolista suele compartir pocas fotos familiares y que, en Google, solo aparecen la del casamiento y una de su juventud en la que luce un llamativo peinado.

El trasfondo familiar y la relación entre el futbolista y la empresaria aportan más matices a la polémica. Gustavo Méndez, sostuvo que la elección de la foto no fue casual y que, según el entorno del futbolista, Wanda Nara habría influido en el distanciamiento de Icardi con su familia. Méndez subrayó que durante años el vínculo entre el delantero y sus padres y hermanos fue casi nulo, y que recién ahora se estaría produciendo un acercamiento. Rivero, madre de Icardi, ya había hablado en 2021 sobre la relación esporádica con su hijo y la responsabilidad de la mediática en el alejamiento familiar. Ahora, la reconciliación fue confirmada por la publicación de la imagen, acompañada de una dedicatoria en esta fecha y un mensaje que sorprendió por el cambio de tono y la muestra de cercanía.

Icardi también saludó a la
Icardi también saludó a la China Suárez, su actual pareja, en el Día de la Madre, mostrando su nueva dinámica familiar

Mientras tanto, la conductora de MasterChef Celebrity celebró el Día de la Madre en Nordelta, rodeada de sus hijos, su actual pareja Martín Migueles y su círculo íntimo. La animadora compartió en redes sociales imágenes de la jornada, flores y dedicatorias de sus hijos, pero evitó cualquier referencia a Icardi o a la publicación que agitó las redes. Es cierto que el vínculo entre ambos atraviesa uno de sus peores momentos, marcado por conflictos judiciales y denuncias cruzadas.

En paralelo, la dinámica actual de la vida personal de Icardi también quedó reflejada en sus publicaciones. Antes de felicitar a su madre, el futbolista dedicó un mensaje a la China Suárez, su actual pareja, con una foto en la que se lo ve dándole un beso a la actriz, mientras ella sonríe con los ojos cerrados y, a plena luz natural, retrata un momento de distensión y felicidad íntima. Además, sumó la frase “Feliz día a esta gran mamá”. Este gesto, sumado al saludo a Rivero, completó el cuadro de un Día de la Madre para el jugador del Galatasaray.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraDía de la MadreAnalía Rivero

